Menú del día: Casa Axin, brasa y guisos que hacen barrio

Quizá sea muy apurado eso de andar deseando lo mejor para el 2026 a mitad de enero pero, para el caso de que resultase la felicitación muy fuera de lugar, me vais a permitir que esta vez vuelva a saltarme la norma porque este año se ha empezado con mucha energía de menú y no pienso estarme de contagiarla 'urbi et orbi'.

Casa Axin Blasco de Garay, 47. Barcelona Tf.: 93.443.63.01 Precio: 15 €

Empezamos el año con una visita a un local que conocí porque el bueno de Mario Badía nos enseñaba frecuentemente cómo se empujaba a las 9 de la mañana, entre otras delicias, morro o careta a la brasa y, la verdad, se me comía la envidia. Tras algunos 'esmorzars de forquilla' disfrutados como un cochino en el barro, mi asignatura pendiente era ir a la hora de comer, en busca de su menú del día. Y no llegaba ese día para hacer el menú. Si no era por una cosa era por otra, pero no había manera de cuadrarlo para poder sentarse entre semana. Hasta que Rosa Molinero nos convocó a María Lo y servidor a comer allí. Cuánto te debemos por la iniciativa, estimada, cómo se te echó de menos.

La entrada del restaurante Casa Axin. / Alberto García Moyano

Soy tan justito que no tomé foto con las opciones para el menú de ese feliz día, pero sí puedo relataros lo que nos comimos porque no es algo fácil de olvidar.

El ambiente del restaurante Casa Axin. / Alberto García Moyano

Para comenzar, ambos comensales no dudamos en echarnos a por las 'faves a la catalana' que, no por ser un plato recurrente en muchos menús, es algo fácil de conseguir. Al margen de apreciar la foto publicada con vuestros propios ojos, os puedo decir que no me he vuelto loco y perdido el juicio si os digo que estaban realmente bien cocinadas, porque la cara de -grata- sorpresa de María lo decía todo. Y estamos hablando de una señora que sabe bastante más que yo de cocina.

'Capipota' y fricandó'

En el segundo hubo divergencia pero prácticamente forzada, porque no se podía tener 'capipota' y fricandó entre las opciones y no pedirlos. Sí, sin duda Casa Axin es conocido por su brasa (de verdad, de las de carbón, ¿eh?) y, entre sus opciones de menú (y 'esmorzars de forquilla'), nunca falta alguna pieza a la brasa digna de ser disfrutada.

El fricandó del restaurante Casa Axin. / Alberto García Moyano

Pero echaba tanto de menos el fricandó y María tiene tanta predilección por el 'capipota' que fuimos a por ellos (¡oé!) y salimos con el orgullo de haber acertado. En esta casa tocan de maravilla la brasa, pero no puede decirse que guisen peor, porque encontrarse con una carne tierna a ese nivel, con esa salsa y acompañado de esas patatas fritas es para repetir y repetir.

El corte de 'comtessa' del restaurante Casa Axin. / Alberto García Moyano

Mientras anduvimos con nuestros postres (que, para celebrar el éxito, en mi caso fue un corte de 'comtessa'), estuvimos comentando que Casa Axin pertenece a esa ola de inmigración asiática que lo apostó todo a quedarse con uno de nuestros bares. Y, en el lugar que languideció el Bar Rías Gallegas hace casi dos décadas, Axin (y familia) ha conseguido que esté lleno de vida y de gente del barrio prácticamente a todas horas; sea desayunando, tomando un café, echando una partida al dómino o disfrutando de su menú. Y qué alegría de ver que eso ocurre (y más habitualmente de lo que queremos creer).