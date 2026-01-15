5 buenos restaurantes que debes pisar antes de que acabe enero

Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de enero. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

El sándwich cubano del restaurante 640. / Sandra Román

640

Eugeni de Diego suma un tercer restaurante en Barcelona tras Lombo y Colmado Wilmot : una cervecería donde antes estuvo Croma by Flash y donde ahora los camareros con corbata y chaquetilla sirven huevos rellenos y empanada y un 'capipota', de nota, picante y morreador, que se puede completar con patatas fritas para mojar en el fondo bermellón. Así de bien se come en 640.

El plato con huevo, gambitas y panceta de Casa Fiero. / Manu Mitru

Casa Fiero

Los socios de Maleducat han abierto un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. Y lo hacen tan bien que ha sido elegido el mejor restaurante abierto en Barcelona en 2025 según los lectores de EL PERIÓDICO. Así es Casa Fiero .

La escalopa milanesa de El Botón Charro. / Alberto García Moyano

El Botón Charro

Este restaurante no solo ha sobrevivido a un entorno hostil como el último tramo de la avenida del Paral·lel, donde el urbanismo ha brillado por su ausencia, sino que hace que te vengan ganas incluso de visitar la zona. ¿La razón? Su excelente menú del día. Pero hay más cosas ricas en El Botón Charro .

El hummus casero de Café Video Instan. / Òscar Gómez

Café Video Instan

Desayunos, cafés de especialidad, vermuts, bocadillos, tapas... y memoria cinéfila. En la cafetería del que fue el primer videoclub de España, siempre puedes tomar algo tras ver alguna de sus películas en una pequeña sala de cine. Aquí te explicamos la sencilla oferta gastronómica de Café Video Instan.

Marcos Costa, Grey Mora y Gerard Sans, con la escudella del restaurante Veracruz. / Òscar Gómez

Veracruz