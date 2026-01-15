¡No te lo pierdas!
5 buenos restaurantes que debes pisar antes de que acabe enero
Te recomendamos estos sitios donde disfrutarás de una buena (o buenísima) mesa
Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de enero. Con toda la información sobre cada uno de ellos.
640
Eugeni de Diego suma un tercer restaurante en Barcelona tras Lombo y Colmado Wilmot: una cervecería donde antes estuvo Croma by Flash y donde ahora los camareros con corbata y chaquetilla sirven huevos rellenos y empanada y un 'capipota', de nota, picante y morreador, que se puede completar con patatas fritas para mojar en el fondo bermellón. Así de bien se come en 640.
Casa Fiero
Los socios de Maleducat han abierto un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. Y lo hacen tan bien que ha sido elegido el mejor restaurante abierto en Barcelona en 2025 según los lectores de EL PERIÓDICO. Así es Casa Fiero.
El Botón Charro
Este restaurante no solo ha sobrevivido a un entorno hostil como el último tramo de la avenida del Paral·lel, donde el urbanismo ha brillado por su ausencia, sino que hace que te vengan ganas incluso de visitar la zona. ¿La razón? Su excelente menú del día. Pero hay más cosas ricas en El Botón Charro.
Café Video Instan
Desayunos, cafés de especialidad, vermuts, bocadillos, tapas... y memoria cinéfila. En la cafetería del que fue el primer videoclub de España, siempre puedes tomar algo tras ver alguna de sus películas en una pequeña sala de cine. Aquí te explicamos la sencilla oferta gastronómica de Café Video Instan.
Veracruz
La suya es una escudella intensa y fragante, con caldo inusualmente oscuro, de sabor punzante y terminada con fideos junto a los cortes de butifarra, carnes, legumbres y patata. Tremenda mezcla, por eso es una escudella 'barrejada', un plato históricamente elaborado a diario con las carnes, hortalizas y verduras disponibles. Así de bien la hacen en Veracruz.
