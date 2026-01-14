El Tribut celebra el Año Gaudí con platos inspirados en el genio modernista

No podía ser de otra manera. Dado que 2026 es el Año Gaudí, el restaurante El Tribut, cuyo interiorismo está inspirado en el estilo del genial arquitecto (muchos dicen que les recuerda a la Pedrera), ha querido apuntarse a la fiesta con una serie de platos que recuerdan al autor de La Sagrada Família.

El establecimiento del Balcón Gastronómico, que apuesta por la cocina tradicional catalana, irá presentando en los próximos meses sugerencias que rendirán tributo al de Reus a través de la iniciativa 'Gaudir', que fundirá los gustos culinarios del arquitecto modernista (era vegetariano) y parte de los elementos naturales que inspiraron sus obras (el mar, la naturaleza…) con creaciones en que los productos de temporada serán los protagonistas.

Uno de los primeros platos que se pueden disfrutar ya es el ajoblanco con gamba roja con cítricos. Como el arquitecto merendaba mandarina con leche y frutos secos, El Tribut recrea esa costumbre con un ajoblanco que recuerda por su color a la leche e incorpora frutos secos, además de ajos tiernos confitados y gamba marinada en cítricos y aceite de hierbas, todo ello adornado con 'caviar' de aceite de oliva para destacar el carácter mediterráneo de Gaudí y del restaurante, que tiene unas vistas fabulosas sobre las playas de Barcelona.

La torrija de 'focaccia', crema catalana quemada, 'crumble' de almendras y sorbete de mandarinas con vermut de Reus del restaurante El Tribut que homenajea a Gaudí. / El Periódico

También están disponibles el fricandó vegano con 'picada' catalana, el arroz seco de lomo de bacalao con 'calçots' a la brasa y romesco, la torrija de 'focaccia' con crema catalana quemada, 'crumble' de almendras y sorbete de mandarinas con vermut de Reus... Son algunas de las propuestas gaudinianas, que se irán ampliando conforme avance el año en función de los productos de temporada.