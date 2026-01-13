Las mejores escudellas de Barcelona se preparan en estos restaurantes

Barcelona no es una ciudad pródiga en la oferta de escudella, uno de los platos más 'nostrats' de la gastronomía catalana. Pero hay sitios donde la hacen muy rica. Aquí tienes unos cuantos restaurantes que la preparan. ¡Toma nota de las mejores escudellas de Barcelona!

La taza de ‘escudella’ y el paté con sus carnes de Arraval. / Sandra Román

Arraval

Tres jóvenes chefs se han instalado en el Hotel Casa Teva del Raval: 'nova cuina catalana' en versión especiada. La apertura responde al ímpetu de Àlex López, que en verano se hizo cargo de Al Kostat del Mar –el 'spin off' en Begur del restaurante de Jordi Vilà – y que ha querido consolidar el equipo durante el mustio invierno, con Marcos Valyi y Jordi Carbonell como compañeros. Defienden la cocina ravalera, que es una mezcla de lo local y de la emigración estable, de allende y aquende, guisos y especias. La nueva generación alza la bandera de la escudella sin prejuicios y da un paso más allá de los que la leen como inmutable: tacita de caldo con unas gotas de manzanilla, 'pâté en croûte' de escudella, 'pilota' trabajada como plato principal, bañada en una salsa espesa del propio jugo y con patatas fritas salpicadas con 'ras el hanud' ravalero. Así se come en Arraval.

La ensalada de 'escudella' del restaurante Franca. / Macarena Pérez

Franca

Fran Baixas, Gianmarco Greci y Joshua McCarty trabajan platos que permiten a la cocina catalana escapar de la rutina y lo previsible, como su ensalada de escudella. Uno de los muchos platos que merece la pena probar si visitas Franca .

Marcos Costa, Grey Mora y Gerard Sans, con la escudella del restaurante Veracruz. / Òscar Gómez

Veracruz

La suya es una escudella intensa y fragante, con caldo inusualmente oscuro, de sabor punzante y terminada con fideos junto a los cortes de butifarra, carnes, legumbres y patata. Tremenda mezcla, por eso es una escudella 'barrejada', un plato históricamente elaborado a diario con las carnes, hortalizas y verduras disponibles. Así de bien la hacen en Veracruz.

Via Veneto

Via Veneto es un restaurante con una longevidad milagrosa en una ciudad como Barcelona, liquidadora de infantes gastro. Un milagro no, pues no ha intercedido una autoridad divina, sino el genio mundano de la familia Monje. Es un milagro de las relaciones humanas donde sirven platos maravillosos como, por ejemplo, la escudella. Así es Via Veneto.

La 'escudella' del Restaurant Bar Iberia. / Alberto García Moyano

Bar Iberia

Los jueves no hay paella. No obstante, haya paz, porque en esta casa la compensación manda y los jueves, cuando ya se va viniendo el frío, hay uno de esos platos (o combinaciones, más bien) que ciertamente escasean en nuestros menús del día y cartas en general: 'escudella i carn d'olla'. Así es el Bar Iberia.

El menú completo de 'escudella' y 'carn d'olla', en el restaurante Solc del Hotel Majestic. / El Periódico

Solc

Este restaurante del Hotel Majestic, centrado en el producto de proximidad y la gastronomía catalana, rinde culto a un plato que resulta difícil de degustar fuera de los manteles más populares de Catalunya. Aquí lo sirven en formato menú. Así es la propuesta de Solc.

La legendaria escudella de Haddock. / Instagram

Haddock

"Bienvenido a la taberna canalla", dice Franc Monrabà cuando entras en su restaurante, que en su día fue Cata 1.81. Más tarde ampliará la idea: "Una taberna de 'luxe'". Palabras que enmarcan servilletas de papel y vajilla de la abuela. Sirve una 'escudella' cada viernes que le abarrota el local. Así se come en Haddock.

La 'escudella' completa de Windsor: la sopera, los 'galets' y las carnes con las hortalizas y la legumbre. / MAITE CRUZ

Windsor

Joan Junyent y el cocinero David Rodríguez ofrecen el servicio completo de este plato emblemático en este restaurante de cocina catalana contemporánea que ya se ha convertido en un clásico de la ciudad y que se llama Windsor.

La 'escudella' de caza con el consomé y las carnes. / Pau Arenós

Al Kostat

Jordi Vilà, que en agosto de 2022 cumplió discretamente 20 años al frente de Alkimia, el restaurante con estrella que dirige con Sònia Profitós, renueva la 'escudella' con una mirada cinegética y tres servicios. ¿Dónde? En Al Kostat.

Ca l'Isidre

Núria Gironès está al frente de uno de los restaurantes con más solera y prestigio de Barcelona. "Producto de alta gama", dice ella, "alta cocina catalana, mediterránea, con influencias italianas, francesas", remata. Así fue la visita de Pau Arenós a Ca l'Isidre .

Kasa Hanaka

Esta cafetería-restaurante del centro cívico Vil·la Urània triunfa de lo lindo con sus platos japoneses y con algún que otro toque de fusión, siempre de raciones y precios más que generosos con los bolsillos famélicos. Atención a su 'udon' de escudella y 'carn d'olla'. Si quieres saber más, aquí tienes más información sobre Kasa Hanaka, que también ha llevado su cocina japonesa casera y asequible al Guinardó.

La escudella 'barrejada' de Bullanga. / El Periódico

Bullanga

Roger Sánchez, que estuvo en Terra d'Escudella , dirige una casa de comidas en la que solo sirve desayunos potentes y menús de mediodía: es tiempo de bullicio y jolgorio. Cada jueves y viernes, hay escudella 'barrejada'. El restaurante se llama Bullanga .

Fonda Balmes