Los restaurantes italianos de Barcelona que no puedes perderte

¿A quién no le gusta la gastronomía italiana? Que levante la mano. Los demás, que tomen nota de esta lista de buenos restaurantes italianos en Barcelona. Acabarán cada plato gritando 'mamma mia!'.

Gloria Osteria

Varios de los platos de Gloria Osteria. / Joann Pai

El nuevo establecimiento de la calle de Enric Granados es enorme (1.000 metros cuadrados) y sirve platos de sabores reconocibles elaborados con ingredientes de más de 170 productores del país transalpino. Esto es lo que probamos en Gloria Osteria.

Número Diez

El mural de Maradona (derecha), la foto panorámica de Positano (centro) y el Vesubio de cartón piedra (izquierda) del restaurante Número Diez. / Sandra Román

Este restaurante propone vivir la experiencia de comer como si estuvieras en el centro de Nápoles, no solo por sus platos típicos, sino también por su decoración: ropa tendida, un mural de Maradona como el que hay en la ciudad italiana y tantos turistas atrae... Así te sientes cuando entras en Número Diez.

Mìzzica

La 'arancina' gigantesca de Mìzzica. / Moneo

El nuevo restaurante del chef Nuncio Cona (Tapas 2254) propone platos de su tierra natal, Sicilia. De hecho, se trata de una magnífica puerta de entrada gastronómica a esa zona de Italia. Está en el Eixample y se llama Mìzzica.

Forno Bomba

La 'focaccia' con aceitunas del Forno Bomba. / Òscar Gómez

Este local del barrio de Sants que dirigen con simpatía y calidez Francesco Gottardo y Alberto Montobbio destila esencia italiana y rollito mediterráneo. Qué ricas están las 'focaccias' estilo 'barese' y los 'brioches' con pistacho de Forno Bomba.

Mama

Tras cambiar las tijeras por el horno, el napolitano Michele Martino sirve algunas de las mejores pizzas de Barcelona en su establecimiento. 'Mamma mia'!, qué buenas son las pizzas de Mama.

Enriquetto

Los 'fettuccine' Alfredo de la 'trattoria' Enriquetto. / Jordi Otix

Un nuevo restaurante ha llegado a Barcelona con un plus de humor, donde sirven los 'fettuccine' Alfredo, la pasta que en 1908 inventó el romano Alfredo di Lelio con una salsa básica con abundante mantequilla y parmesano. Apunta este sitio: se llama Enriquetto.

Bosco de Lobos

Espaguetis con mejillones y tomate del restaurante Bosco de Lobos. / Lekuona Studio

Este restaurante propone una cocina italiana muy sabrosa que se puede disfrutar en su amplia y luminosa sala y en su apacible terraza. Estos son los secretos del éxito inmediato que ha tenido Bosco de Lobos.

Capú

Espaguetis 'alle nocciole' del restaurante Capú. / Capú

Este establecimiento de Sant Gervasi ha cautivado con la autenticidad de sus recetas a numerosos deportistas de élite. Medio Barça ha probado su pasta carbonara, y ya es su favorita de la ciudad. Así se come en Capú.

Murivecchi

'Tagliolini' con 'ceps', 'guanciale', azafrán y yema de huevo, plato con el que Murivecchi celebra sus 20 años. / El Periódico

Este local del Born mantiene su largo y 'bravissimo' éxito a base de gastronomía napolitana a precios razonables. Después de 20 años, han pasado por ahí más de un millón de comensales. Aquí te contamos por qué triunfa tanto Murivecchi.

Maggiorata

El 'vitello tonnato' de la 'trattoria' Maggiorata. / El Periódico

Esta 'trattoria' sencilla pero resultona tanto en sabor como en precio está ubicada en la frondosa (gastronómicamente hablando) calle de Enric Granados, en un local que durante muchos años acogió los memorables arroces alicantinos de Casa Julia. Ahora sirven recetas tradicionales transalpinas en un ambiente acogedor. Estos son los platos que probamos en Maggiorata.

Gatopardo

El 'vitello tonnato' de Gatopardo. / El Periódico

Este establecimiento, amplio y luminoso a rabiar, propone platos italianos sin complicaciones, con sabores nítidos y bien elaborados, que nos recuerdan cuán imbatible resulta la gastronomía transalpina más sencilla. Y todo ello, a precios amigables. Así nos fue la visita a Gatopardo.

26KG

'Ravioli neri di funghi e tartufo con cacio e pepe' del restaurante 26 KG. / Roger Alsina

Este animado establecimiento del Poblenou ofrece recetas clásicas italianas de lo más resultonas sin rastro de alimentos de origen animal.Estos son los platos que más nos han gustado de 26KG.

Paninaro

Dos de los bocadillos de Paninaro. / El Periódico

Este restaurante propone 'panini' con 'schiacciata', un pan de 'focaccia' más fino que es típico de Toscana. Están de vicio y rellenos hasta los topes. Así nos prigamos los dedos en Paninaro.

Doppietta

Algunos de los platos de Doppietta. /

Este restaurante de Sant Antoni no es una pizzería ni una ‘trattoria’, ni lo fía todo a la pasta. Tampoco es una ‘salumeria’ aunque sirve quesos y embutidos, además de platos calientes del país transalpino para compartir. Casi mejor que leas esta crónica donde explicamos con más exactitud qué es Doppietta.

Algrano

Los 'linguine' con langostinos y calamar del restaurante Algrano. / ELISENDA PONS

Gabriele Milani ha trabajado en restaurantes mundiales y ha decidido que el primero de su propiedad esté especializado en tallarines y raviolis. "El currículo de Gabriele es abultado y pasa por Lasarte, con Martín Berasategui y Paolo Casagrande, en el Hotel Monument; el primer Àbac, el parisino Le Taillevent o el londinense Galvin at Windows y a mí, tipos así, formados para lanzar sondas a Marte, que tengan los pies en la Tierra y se enfanguen con un menú de mediodía de 15,90 € me parece provechoso (para nosotros) y saludable (para él)". Así de bien habla Pau Arenós sobre Algrano.

Lombo

Los 'pappardelle' con ragú de osobuco. / Jordi Cotrina

Eugeni de Diego (A Pluma, Tamae) y Ana Alvarado exploran el mundo de las pastas caseras y se suben a la ola de los nuevos italianos a la barcelonesa. 'Pappardelle' con ragú de osobuco, ñoquis con mantequilla y salvia, espaguetis a la carbonara. Tres pastas de Lombo, y sus combinaciones, que Eugeni de Diego ha pensado y que Andrea Ortu ha cocinado, gesto no menor porque es el sardo el que le da el "mantecato", el toque, la gracia final. Si quieres seguir babeando, lee esta crónica de Bar Lombo.

Galú

El 'risotto' a partir de un 'arancini' de Niko Scimone. / RICARD FADRIQUE

Galú es la suma del nombre de Gala y Lucía, las hijas de Niko Scimone, el chef y propietario del restaurante. Allí elabora las pastas (espagueti, 'fettuccine', lasaña, 'pappardelle'), algo cada vez más raro entre los hosteleros, que prefieren la comodidad de las industriales (él solo compra las 'sin gluten'). También es capaz de improvisar un plato, como hizo con Pau Arenós en su visita a Galú.

Benzina

Los espaguetis con aguacate del restaurante Benzina. / JORDI COTRINA

Benzina (pasaje de Calders, 6) tiene unos espaguetis a la carbonara excepcionales. Los probamos en este local luminoso y tranquilo, ubicado en una calle peatonal de Sant Antoni. Allí sirven gastronomía italiana que a menudo incorporan "cosas nuevas", como explica Badr Bennis, responsable del restaurante. Buen ejemplo de ello son los 'linguine aglio, olio' y 'peperoncino', bogavante, aguacate y aceite de cardamomo. Puedes leer aquí la crónica de la visita de Arenós a Benzina.

Le Cucine Mandarosso

Andrea, Ketty y Pietro Leonetti, en la primera sala de Le Cucine Mandarosso. / JOAN CORTADELLAS

Dejó escrito Arenós que Le Cucine Mandarosso es "recomendable para los que quieran cocina italiana familiar" y que tienen que huir de allí los de "cualquier pasta es buena". Si quieres saber más de Le Cucine Mandarosso, clica aquí.

Il Giardinetto

'Tripolini' a la siciliana de Il Giardinetto. / Marc Asensio

Este restaurante es una institución barcelonesa con nombre italiano que ha cumplido 50 años sin modificar la visión de su creador, Leopoldo Pomés: obsequiar a la población con pastas italianas que se desenreden de la vulgaridad. Sus hijos, Poldo, Iván y Juliet, son los encargados de que la herencia se mantenga intacta y que los espaguetis no decepcionen. Esta es la crónica de nuestra reciente visita a Il Giardinetto.

Xemei

Stefano y Max Colombo, al ataque de un os espaguetis al 'nero di seppia'. / AUGUST BLÁZQUEZ

Ir a Xemei es celebrar, es sentarse en la terraza, es sentir la brisa en el cogote, es saludar estentóreamente a Stefano y Max, es sentirse parte de una película italiana con gritos y palmadas en la espalda. ¿Y qué puedes comer en Xemei? Lo descubrirás si clicas aquí.

Bacaro

Maurizio de Vei, el cocinero Marco Filipponi, Pablo Rodríguez y Alfredo Rodolfi con los productos que sirven en Bacaro. / FERRAN NADEU

Si preguntas a Alfredo Rodolfi, uno de los dueños de Bacaro, qué distingue su oferta de otras, te contestará así: "Trato informal, sin máscaras. Género fresco. Preparaciones a diario".

Esa manera de actuar que permite que los desconocidos se sientan cómodos.

Más información sobre Bacaro, aquí.

Cecconi's

Uno de los platos de Cecconi's. / El Periódico

En el Soho Hotel de Barcelona (paseo de Colón, 20) este restaurante italiano se marca los domingos un auténtico festival que hará feliz a cualquier fanático de la esta cocina mediterránea. Lo suyo es un interminable bufet de especialidades del país de la bota que incluye desde embutidos y quesos varios, hasta pizzas 'al taglio', recetas de pasta de toda índole y un apartado de postres que no se queda corto. Un auténtico festín con un Bellini en mano que alegra cualquier domingo. Pero entre semana también se disfruta de buenos platos transalpinos. Bienvenidos a Cecconi’s.