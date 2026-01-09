Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plato 'nostrat'

Si quieres probar escudellas renovadas este finde, anota estos restaurantes de Barcelona

Aquí tienes direcciones para disfrutar a tope con reinterpretaciones de uno de los platos tradicionales de la gastronomía catalana

Los mejores restaurantes para 'descubrir' la cocina catalana

Los mejores restaurantes de Barcelona para probar la 'nova cuina catalana'

La 'escudella' de caza con el consomé y las carnes de Al Kostat.

La 'escudella' de caza con el consomé y las carnes de Al Kostat. / Pau Arenós

Ferran Imedio

Pau Arenós

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Barcelona no es una ciudad pródiga en la oferta de escudella, uno de los platos más 'nostrats' de la gastronomía catalana. Pero hay sitios donde la hacen muy rica. Aquí tienes unos cuantos restaurantes que la preparan. ¡Toma nota de las mejores escudellas de Barcelona!

La taza de ‘escudella’ y el paté con sus carnes de Arraval.

La taza de ‘escudella’ y el paté con sus carnes de Arraval. / Sandra Román

Arraval

Tres jóvenes chefs se han instalado en el Hotel Casa Teva del Raval: 'nova cuina catalana' en versión especiada. La apertura responde al ímpetu de Àlex López, que en verano se hizo cargo de Al Kostat del Mar –el 'spin off' en Begur del restaurante de Jordi Vilà– y que ha querido consolidar el equipo durante el mustio invierno, con Marcos Valyi y Jordi Carbonell como compañeros. Defienden la cocina ravalera, que es una mezcla de lo local y de la emigración estable, de allende y aquende, guisos y especias. La nueva generación alza la bandera de la escudella sin prejuicios y da un paso más allá de los que la leen como inmutable: tacita de caldo con unas gotas de manzanilla, 'pâté en croûte' de escudella, 'pilota' trabajada como plato principal, bañada en una salsa espesa del propio jugo y con patatas fritas salpicadas con 'ras el hanud' ravalero. Así se come en Arraval.

La ensalada de 'escudella' del restaurante Franca.

La ensalada de 'escudella' del restaurante Franca. / Macarena Pérez

Franca

Fran Baixas, Gianmarco Greci y Joshua McCarty trabajan platos que permiten a la cocina catalana escapar de la rutina y lo previsible, como su ensalada de escudella. Uno de los muchos platos que merece la pena probar si visitas Franca.

La 'escudella' de caza con el consomé y las carnes.

La 'escudella' de caza con el consomé y las carnes. / Pau Arenós

Al Kostat

Jordi Vilà, que en agosto de 2022 cumplió discretamente 20 años al frente de Alkimia, el restaurante con estrella que dirige con Sònia Profitós, renueva la 'escudella' con una mirada cinegética y tres servicios. ¿Dónde? En Al Kostat.

