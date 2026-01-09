Plato 'nostrat'
Si quieres probar escudellas renovadas este finde, anota estos restaurantes de Barcelona
Aquí tienes direcciones para disfrutar a tope con reinterpretaciones de uno de los platos tradicionales de la gastronomía catalana
Los mejores restaurantes para 'descubrir' la cocina catalana
Los mejores restaurantes de Barcelona para probar la 'nova cuina catalana'
Barcelona no es una ciudad pródiga en la oferta de escudella, uno de los platos más 'nostrats' de la gastronomía catalana. Pero hay sitios donde la hacen muy rica. Aquí tienes unos cuantos restaurantes que la preparan. ¡Toma nota de las mejores escudellas de Barcelona!
Arraval
Tres jóvenes chefs se han instalado en el Hotel Casa Teva del Raval: 'nova cuina catalana' en versión especiada. La apertura responde al ímpetu de Àlex López, que en verano se hizo cargo de Al Kostat del Mar –el 'spin off' en Begur del restaurante de Jordi Vilà– y que ha querido consolidar el equipo durante el mustio invierno, con Marcos Valyi y Jordi Carbonell como compañeros. Defienden la cocina ravalera, que es una mezcla de lo local y de la emigración estable, de allende y aquende, guisos y especias. La nueva generación alza la bandera de la escudella sin prejuicios y da un paso más allá de los que la leen como inmutable: tacita de caldo con unas gotas de manzanilla, 'pâté en croûte' de escudella, 'pilota' trabajada como plato principal, bañada en una salsa espesa del propio jugo y con patatas fritas salpicadas con 'ras el hanud' ravalero. Así se come en Arraval.
Franca
Fran Baixas, Gianmarco Greci y Joshua McCarty trabajan platos que permiten a la cocina catalana escapar de la rutina y lo previsible, como su ensalada de escudella. Uno de los muchos platos que merece la pena probar si visitas Franca.
Al Kostat
Jordi Vilà, que en agosto de 2022 cumplió discretamente 20 años al frente de Alkimia, el restaurante con estrella que dirige con Sònia Profitós, renueva la 'escudella' con una mirada cinegética y tres servicios. ¿Dónde? En Al Kostat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
- Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
- Transportes encarga el proyecto para retirar la vía de Rodalies en Sant Feliu de Llobregat tras el soterramiento
- El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados