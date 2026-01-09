Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FinlandiaStreamersT-RosaBarcelonaFeijóoHuelga agricultoresMarc MárquezDonald TrumpL'Antic ColmadoNueva pirámide nutricionalViento CatalunyaComprobar Lotería del Niño 2026
instagramlinkedin

Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Fragments, El Botón Charro y Bar Arcoiris

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

Planazo para el fin de semana en Barcelona: platillos, cocina latinoamericana y platos al horno de brasa

Planazo para el fin de semana en Barcelona: pequeña cocina creativa, angulas y 'brunch' mediterráneo

Las mollejas con patatas de Fragments.

Las mollejas con patatas de Fragments. / Elisenda Pons

Pau Arenós

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Fragments

Fragments

El encuentro de un profesional de la charcutería, Xavier Margarit, y otro de la restauración, Pau Gascó, da como resultado un sitio con alma que promete. ¡Qué buenos son los macarrones con guiso de pollo de Fragments!

Los macarrones con guiso de pollo de Fragments.

Los macarrones con guiso de pollo de Fragments. / Elisenda Pons

¡Macarrones! Los mejores restaurantes donde darse un festival

¡Macarrones! Los mejores restaurantes donde darse un festival

El Botón Charro

El Botón Charro

Este restaurante no solo ha sobrevivido a un entorno hostil como el último tramo de la avenida del Paral·lel, donde el urbanismo ha brillado por su ausencia, sino que hace que te vengan ganas incluso de visitar la zona. ¿La razón? Su excelente menú del día. Pero hay más cosas ricas en El Botón Charro.

La escalopa milanesa de El Botón Charro.

La escalopa milanesa de El Botón Charro. / Alberto García Moyano

Los mejores restaurantes del Poble Sec para todos los gustos y bolsillos

Los mejores restaurantes del Poble Sec para todos los gustos y bolsillos

Bar Arcoiris

Bar Arcoiris

Este establecimiento de Hostafrancs prepara un menú de aúpa a la hora de la comida. Pero domina otras disciplinas como los 'esmorzars de forquilla' y sirve un pulpo a la gallega de impresión. Así es Bar Arcoiris.

El lomo a la riojana del menú del día de Bar Arcoiris.

El lomo a la riojana del menú del día de Bar Arcoiris. / Alberto García Moyano

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
  2. Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
  3. Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
  4. Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
  5. Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
  6. Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza
  7. Transportes encarga el proyecto para retirar la vía de Rodalies en Sant Feliu de Llobregat tras el soterramiento
  8. El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados

Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada

Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el Vallès Occidental esta madrugada

Planazo para el fin de semana en Barcelona: macarrones y platos caseros

Planazo para el fin de semana en Barcelona: macarrones y platos caseros

¿Dónde está Jesús Moral, el Cocinero Revelación 2017? Así es el restaurante del joven chef que se rebeló contra su destino en la alta cocina

¿Dónde está Jesús Moral, el Cocinero Revelación 2017? Así es el restaurante del joven chef que se rebeló contra su destino en la alta cocina

Los neonazis de Núcleo Nacional desembarcan en Barcelona mientras los antifascistas llaman a boicotear su acto

Los neonazis de Núcleo Nacional desembarcan en Barcelona mientras los antifascistas llaman a boicotear su acto

Si quieres probar escudellas renovadas este finde, anota estos restaurantes de Barcelona

Si quieres probar escudellas renovadas este finde, anota estos restaurantes de Barcelona

El sello Vins de Finca Qualificada añade cinco vinos (y otras noticias a tragos)

El sello Vins de Finca Qualificada añade cinco vinos (y otras noticias a tragos)

Rusia ataca territorio ucraniano con su misil balístico hipersónico Oréshnik

Rusia ataca territorio ucraniano con su misil balístico hipersónico Oréshnik

Nueva pirámide nutricional de Trump: adiós al consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día

Nueva pirámide nutricional de Trump: adiós al consejo de limitar el alcohol a una o dos copas al día