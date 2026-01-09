3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Fragments, El Botón Charro y Bar Arcoiris

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Fragments El encuentro de un profesional de la charcutería, Xavier Margarit, y otro de la restauración, Pau Gascó, da como resultado un sitio con alma que promete. ¡Qué buenos son los macarrones con guiso de pollo de Fragments!

Los macarrones con guiso de pollo de Fragments. / Elisenda Pons

El Botón Charro Este restaurante no solo ha sobrevivido a un entorno hostil como el último tramo de la avenida del Paral·lel, donde el urbanismo ha brillado por su ausencia, sino que hace que te vengan ganas incluso de visitar la zona. ¿La razón? Su excelente menú del día. Pero hay más cosas ricas en El Botón Charro.

La escalopa milanesa de El Botón Charro. / Alberto García Moyano

Bar Arcoiris Este establecimiento de Hostafrancs prepara un menú de aúpa a la hora de la comida. Pero domina otras disciplinas como los 'esmorzars de forquilla' y sirve un pulpo a la gallega de impresión. Así es Bar Arcoiris.