Estos son los restaurantes de Catalunya con estrella Michelín más baratos en los que puedes comer este 2026: menús y precios

Comer es uno de los grandes placeres de la vida, una experiencia que va más allá de la nutrición, ya que involucra emociones, recuerdos, compañía y cultura, algo que activa neurotransmisores como la dopamina y serotonina, que generan satisfacción y bienestar.

Además, la cocina mediterránea es una de las mejores del mundo. Tal es su magnitud que la Unesco la inscribió en 2013 en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La lista seleccionada

Según la organización, la dieta mediterránea “desempeña un papel esencial de factor de cohesión social en los espacios culturales, festejos y celebraciones, al agrupar a gentes de todas las edades, condiciones y clases sociales”.

Catalunya ofrece una gran variedad de restaurantes donde disfrutar de esta comida, y algunos de ellos han revalidado su Estrella Michelin este 2026. Esta es una lista de algunos, ordenados del más económico al menos:

Ubicado en la Calle Camí dels Molins, 2, Xerta, Tarragona, Villa Retiro ofrece un viaje mágico a los sabores de la comarca: propone una cocina tradicional, creativa y de mercado que replantea los sabores habituales de las tierras del Ebre.

Entre los platos más destacados se pueden encontrar arroces del Delta, aves de corral, pescados de río, crustáceos, algas y productos de huerta de proximidad.

El restaurante fue galardonado con una Estrella Michelin en 2009 y, año tras año, revalida su conmemoración. Además, cuenta con 2 Soles Guía Repsol, y está considerado el mejor restaurante de las comarcas tarraconenses (Guia Gourmand).

Villa Retiro cuenta con tres menús gastronómicos distintos: el menú ‘Clásico’, con un coste de 72 euros por persona, el menú ‘Homenaje’, a 125 euros, y el menú ‘Más que un homenaje’, a 155 euros.

La cocina asiática también va ganando popularidad año tras año en nuestro territorio, pero, ¿qué mejor opción que fusionarla con nuestra cultura?

Esa fue precisamente la idea que tuvo el chef Enric Buendía en su restaurante Kamikaze, ganador de una estrella de la guía Michelín 2026 en la última gala celebrada en Málaga.

Ubicado en el carrer Rosselló 197 en l’Eixample de Barcelona , ofrece un menú degustación a 85 euros por persona, que esta temporada de otoño-invierno incluye algunos originales manjares, como caballa con ciruela umeboshi, gamba pandang o seta peking.

El siguiente en la lista se encuentra en Lleida, concretamente en el Carrer Roques Blanques del pueblo de Gimenells, en la comarca del Segrià. Se trata del restaurante Malena, un local de cocina sabrosa y creativa, muy arraigada en el territorio desde 1991.

Su propuesta nace del entorno inmediato: huerta propia, fruta de temporada, productos del campo y una relación directa con agricultores y ganaderos cercanos.

Los chefs al frente, Xixo Castaño y Llum Oliva, defienden una gastronomía moderna a la vez que tradicional, que mezcla fruta de temporada, productos cercanos y verduras, carnes y pescados pasan por el fuego con la mayor precisión.

Malena ofrece un menú de pizarra con una degustación de 11 aperitivos, segundos y postres por 90,75 euros por persona y el menú ‘Q’, con una degustación de 29 elaboraciones a 129,25 euros.

En pleno parque natural del Montseny, en la comarca de la Selva, en Girona se alza Les Magnòlies, un restaurante que ha sabido actualizar muy bien sus instalaciones en estética y confort y que debe su nombre a los tres magnolios centenarios que rodean el edificio.

El establecimiento, situado en el Passeig Mossèn Anton Serres, 7, brinda una cocina moderna y técnicaque no pierde de vista los valores tradicionales, por lo que trabaja muchísimo con productos locales y de origen ecológico.

El parque natural que lo envuelve da nombre a sus dos menús degustación: ‘Un paseo por el Montseny’, a 94 euros por cabeza que ofrece platos como el rabo de toro, conejo en escabeche o pescado del día y ‘Un viaje por el Montseny’, que incluye más variedad de platos a un precio de 118 euros.

También en Barcelona, concretamente en el Carrer de Sant Elies, 22, del distrito de Sarrià-Sant Gervasi se ubica MAE Barcelona, uno de los restaurantes más selectos de la ciudad.

El establecimiento une las culturas de los tres chefs Mariella Rodriguez (Costa Rica) Diego Mondragón (Colombia) y Germán Espinosa (Barcelona) para ofrecer una carta gastronómica inspirada en la tradición y la unión culinaria.

El local Ofrece el menú ‘MAE’ por 95 euros y el menú ‘Gran MAE’ a 130 euros, para disfrutar así de la fusión de las tres culturas en su oferta.

Otros restaurantes que rozan o sobrepasan los 100 euros son Voramar (Alt Empordà, Girona), Els Casals (Berguedà, Barcelona) o Caelis en Ciutat Vella (Barcelona), que también ofrece un menú degustación vegetariano.