Los restaurantes del barrio de Gràcia que no deberías perder de vista

Gràcia es uno de los barrios con mayor densidad de restaurantes de toda Barcelona. Y eso dificulta la elección del sitio al que ir a comer o a cenar. ¡Paren máquinas, que aquí estamos nosotros para facilitarte la decisión!

Solo tendrás que escoger entre estos buenos restaurantes de Gràcia, algunos de ellos veteranos y otros recién llegados. ¡Buen provecho!

Agreste [Cerrado provisionalmente por obras] Fabio Gambirasi y Roser Asensio dejaron atrás Mala Hierba sin desviarse de lo fundamental: dar placer con la menor huella contaminante. Tienen buena mano para barajar productos: sacan póquers. Así de ganadora es la apuesta por Agreste.

Crema helada de parmigiano reggiano, boletus y avellanas de Agreste (Barcelona). /

Aleia Rafael de Bedoya y Paulo Airaudo dirigen este lujoso restaurante en el que no se come bien, se come muy bien. Un local en el que un plato tan sencillo como alitas de pollo con la piel crujiente y con una yema de huevo confitada resulta exquisito. Si quieres saber más, aquí tienes toda la información sobre Aleia.

Las alitas de pollo, la piel crujiente y la yema confitada de Aleia. / Zowy Voeten

La Panxa del Bisbe Explicaba Pau Arenós tras su visita a este restaurante de la calle del Torrent de les Flors, 158, que este local es recomendable para los que quieran músculo gastro y que tienen que huir de él los de cocina facilona y blandiblup. El chef Xavi Codina usa buena materia prima, hace cocciones acertadas y propone combinaciones rigurosas. No hay concesión ni esteticismo, sino la brutalidad de un plato bueno, según Arenós, que escribió esta crónica de La panxa del bisbe.

El chef Xavi Codina, en bicicleta dentro del comedor de La Panxa del Bisbe. / Jordi Cotrina

Roig Robí Parece una casa particular, pero en la tuya no cuelgan cuadros de Tàpies de las paredes, difícilmente tendrás los árboles en la terraza interior y por supuesto no cocinarás como lo hacen en Roig Robí, un restaurante que elabora buena gastronomía catalana desde hace más de tres décadas. Este restaurante es, definitiva, un clásico contemporáneo que hace alta cocina popular: ese 'capipota', ese arroz con 'espardenyes'... Aquí te contamos otros detalles de Roig Robí.

La terraza de Roig Robí. /

Extra Bar Quien conozca La Pubilla, frente al mercado de la Llibertat, sabrá que el suyo es uno de los mejores menús de mediodía de Gràcia y quizá de Barcelona. Repite éxito morrocotudo en este minúsculo local donde el chef Alexis Peñalver cambia de formato pero no de intención, pues su objetivo es siempre que te relamas con tanto sabor: tapas sencillas pero potentes, de mercado (aunque con alguna receta que mira a latitudes lejanas) y una carta de vinos corta, cambiante e interesantísima. Así es Extra Bar.

La pequeña sala del restaurante Extra Bar. / FERRAN IMEDIO

Morralet Gonzalo Álvarez nació en Caracas, se formó en Barcelona, ha pasado 13 años en Tokio y ha vuelto a la ciudad que lo hizo cocinero con un restaurante donde mezcla oriente y occidente en platos como la parpatana salseada con una reducción de sake, caldo de bonito seco y jengibre, y los guisantes con butifarra negra crujiente, tripa de bacalao y 'kimchi'. Está en la calle de Benet Mercadé, 21 y se llama Morralet.

La parpatana de atún con salsa de sake y caldo de bonito seco. / Ferran Nadeu

Fonda Pepa Pedro Baño y Paco Benítez reviven los sabores antiguos con una mirada nueva en otro estreno imprescindible en este latoso 2020. Pedro fue profesor de la Hofmann y ha estado en Caelis y Lluçanès y Paco fue jefe de cocina en L’Eggs y pasó por Noma. Personal de casas fastuosas que han elegido, para esta etapa de la vida, el 'duralex'. Esta es la crónica de la visita de Pau Arenós a Fonda Pepa.

Plato de 'capipota' con vieira y bullabesa. / RICARD CUGAT

Sartoria Panatieri Sartoria Panatieri, de Rafa Panatieri y Jorge Sastre, destaca por sus buenos precios, por sus masas con largas fermentaciones y por sus elaboraciones superiores y de temporada, con calabaza, por ejemplo. Clica aquí si quieres saber más de .

Una de las pizzas del restaurante Sartoria Panatieri. / Ferran Imedio

Demo Gastrobar Guisos, tortillas al momento, bocadillos, clásicos con personalidad: Marc Agelet quiere encontrar su sitio en la competitiva restauración barcelonesa. Ojito al plato del día con pan y bebida a 10 €. Así que id, sentaos, disfrutad. Así es su trabajo en Demo Gastrobar.

El bocadillo de carrillera de cerdo. / Ferran Nadeu

Tangana A sus 58 años, Josep Maria Masó regresa como propietario de un restaurante, asociado con Àlex López, después de dos décadas de trabajar para otros, con aperturas con carisma barcelonés como las del Cañete y la terraza Martínez. Las más recientes, Carmina y Gala. Ahora, hace cocina de mercado "sin pretensiones"... pero ¡atención al tartar de cuchara de Tangana!

El tartar de cuchara (con caldo). / ELISENDA PONS

Brabo Rafa Panatieri y Jorge Sastre, dueños de las pizzerías Sartoria Panatieri, vuelven a los orígenes con un restaurante centrado en la parrilla. Ocupa el local donde estuvo Fan Shoronpo, y tras una remodelación profunda ha renacido con gusto, aunque, para enfado de 'instagramers' y alegría de espeleólogos, la luz escasea. En cualquier caso, un bravo merece Brabo.

Cabecero de lomo de cerdo gascón con 'aligot' de queso Puigpedrós. / Ferran Nadeu

Bar Hermós Frente a La Pubilla, el Mercat de la Llibertat y, dentro, Alexis Peñalver, que también tiene Extra Bar, se hace cargo de una barra en la que solo sirve animales marinos. Dotado con un equipamiento mínimo (horno, plancha y dos fuegos), se pone la escafandra para la especialidad: solo aquello que descargan los barcos, "producto al que aplicamos las bases de la cocina catalana". Así es Bar Hermós.

Las sardinas rellenas de picada. / Ferran Nadeu

Insolent Cuatro profesionales jóvenes, dos en la sala y dos en la cocina, se han instalado en la plaza del Sol de Gràcia con una fresca mirada sobre la tradición. Y el resultado de su trabajo es Insolent.

La mollejas con 'demi-glace' y apionabo. / JORDI OTIX

Bodega Solera Un sitio donde tapear y beber vinos de alto copete con mucha personalidad. La cartelería, los altares y fotos donde se rinde culto a los chefs amigos, la tipografía de los luminosos en los que se homenajean las letras de diferentes instituciones bodeguiles de España, el verde andaluz en camisetas corporativas y puertas y azulejos, los 700 vinos que ocupan armarios y estantes... Es el comienzo de un nuevo grupo hostelero, Grup Mutis, que ya comparte la propiedad del Bar Mut y que va en “busca de talento”, en palabras de Kím Díaz (Entrepanes Díaz y Muticlub), Enric Rebordosa (Grup Confiteria y otros picoteos gastro) y Alberto Casado, el hombre que consolida lo que las mentes anteriores propulsan. Así es Bodega Solera.

Mollete con rabo de vacuno, marinera , fricandó y botella de Mascarello de Bodega Solera. / ELISENDA PONS

Santa Magdalena Quim Marqués cerró el Suquet de l’Almirall en el 2018; abrió con su hija Paula, nutricionista, el espacio “cultulinario” L'ExquisEat en el 2020 y ambos acaban de dar nueva vida al bar vecino que traspasaban. Se llama Santa Magdalena.

El frincandó del Santa Magdalena. / Jordi Otix

Fino Bar El cocinero Albert Ibáñez ha diseñado una carta inteligente con menos maquinaria que una caja de Legos. es un espacio genuinamente barcelonés, a caballo entre diferentes posibilidades de almacenaje conceptual: «Entre una vermutería, un 'bar à vin', una bodega moderna...», dice Albert Ibáñez, el cocinero y uno de los seis socios. Así es Fino Bar.

La tarrina de cerdo de Fino Bar. / Manu Mitru

Oníric Jonatan Izquierdo y Laura Humanes salen a jugar con un restaurante sin banderas en Gràcia en el que las cocinas del mundo se cruzan y confraternizan. Así le fue a Pau Arenós, nuestro cronista gastronómico, la visita a Oníric.

La corvina con escabeche de mandarina de Oníric. / Jordi Cotrina

La Fonda de Pirenaicas Miguel Puchol abre una fonda en Gràcia con incunables de la cocina catalana después de haber asentado el modelo de Mantequerías Pirenaicas. Sus fideos son sobresalientes y con una idea que les copiarán: la costilla parece sin hueso, 'sense feina'. Hay más platos, y aparecen en esta crónica sobre La Fonda de Pirenaicas.

Los fideos a la cazuela 'sense feina' de La Fonda de Pirenaicas. / Laura Guerrero

Cal Boter Este restaurante sirve cocina de raíz servida en mesas de mármol entre cuadros y retratos que alicatan las paredes, convertidas en un pequeño museo de barrio. Así de bien se come en Cal Boter.

Pau y Marta Boter, del restaurante Cal Boter, con unos riñoncitos de cordero a la brasa. / Òscar Gómez

Restaurant Sporting Este local ofrece entre semana dos tipos de menús: el normal y el VIP, distinguiéndose uno de otro en los segundos platos. Así se come en Restaurant Sporting.

El 'trintxat' de Restaurant Sporting. / Alberto García Moyano

Contracorrent Bistró Gràcia Nicola Drago y Anna Pla han ampliado el plantel de restaurantes: al bar de Fort Pienc suman este establecimiento, con más ambición gastro. Así es Contracorrent Bistró Gràcia.

El mollete, el 'arancino' y los vegetales con espuma de taleggio de Contracorrent Bistró. / Jordi Otix

Berbena Carles Pérez de Rozas Canut (1987) me dice que en este micro espacio ha sentado a 23 personas: quiero imaginar dónde acomodó a la mitad. Son cuatro o cinco mesas y una barra en el ventanal donde tomar una cerveza mientras se espera turno. No reservan. Aquí te contamos más sobre Berbena.

Los guisantes con berberechos y salsa vermutera del restaurante Berbena. / FERRAN NADEU

L'Antiquari Gastronòmic Un cocinero catalanoandaluz con alma de pastelero, una sumiller italiana, un brasileño y un filipino en un comedor en Gràcia que imita una casa. Bienvenidos a L'Antiquari Gastronòmic.

El canelón de pato con manzana de L'Antiquari Gastronòmic. / Manu Mitru

Diània En este restaurante de Gràcia sirven paella y la hamburguesa más radical de Barcelona. Lo certificó Pau Arenós -y te lo cuenta en su crónica- tras su visita a Diània.

El 'figatell' del restaurante Diània. / Pau Arenós

Magatzem de Ses Illes Joan Busquets y Lucía Martínez Loureiro nos acercan la gastronomía de las islas baleares al barrio de Gràcia. Esto es lo que puedes probar en Magatzem de Ses Illes.

Lucía Martínez, en Magatzem de Ses Illes. / Òscar Gómez

Sr. Antúnez El antiguo Mrs. Brown, la coctelería a la que iba Miguel Bosé que luego se convirtió en el bar de tapas Antúnez, inicia una nueva etapa sirviendo platos más elaborados. Podría decirse que es un bistró mediterráneo este Sr. Antúnez.