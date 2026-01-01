Casa Fiero, el mejor restaurante abierto en Barcelona en 2025 según los lectores de EL PERIÓDICO

El jurado popular ha dictado sentencia: nuestros lectores han fallado que el mejor restaurante abierto en 2025 en Barcelona es Casa Fiero. Así lo han decidido los participantes en una votación que se ha llevado a cabo durante la segunda quincena de diciembre en 'Cata Mayor', el canal gastronómico de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica.

Casa Fiero se ha llevado el 32% de los sufragios. En segundo lugar ha quedado Manda Huevos (el 24%) y, cerrando el podio, Delta (el 16%).

Cazuelas, platillos y brasas

Casa Fiero es un proyecto de los socios de Maleducat, que han abierto un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. El cocinero Víctor Ródenas y el jefe de sala Marc García, copropietarios de ambos lugares, dicen que quieren "reinterpretar el restaurante clásico, refrescarlo". Dicho de otra manera, también por ellos: "Qué es un restaurante clásico para nosotros, para la nueva generación". Víctor nació en 1991; Marc, en 1987.

La lubina a la brasa de Casa Fiero. / Manu Mitru

En la crónica del mes de julio, Pau Arenós dejó escrito: "Comí placenteramente y sin sustos. «Platos ganadores», escribí en mis notas". Como la coca de picaña madurada, yema ahumada y parmesano, que según el periodista "merece repetición"; los "imbatibles" huevos abuñuelados, gambitas peladas, papada y tomatitos confitados ("plato de platos", proclamó); la lubina a la brasa "campeona"...

Los 10 establecimientos finalistas ( Bar Súper , Casa Fiero , Delta, El Rectangle , Fonda Balmes , Franca , Manda Huevos , Melós , Mesa Lobo y Taula Puntal ) habían sido previamente seleccionados por Arenós, que ha visitado decenas de negocios este 2025.

La riqueza gastronómica de Barcelona

La lista es el reflejo de la riqueza gastronómica de la ciudad de Barcelona, en la que conviven los más diversos formatos, desde las barras unipersonales hasta los establecimientos recuperadores de esencias. Es común la reivindicación de la artesanía y de la proximidad, muy lejos de los grandes grupos y las grandes inversiones y los equipos sobredimensionados.

El comedor, con la cocina a la vista, de Casa Fiero. / Manu Mitru

Casa Fiero sucede en el trono como mejor restaurante abierto en Barcelona a Kresala (2024), que a su vez relevó a Mantis (2023). Este había recogido el testigo de Teatro (2022). En 2021 ganó Ultramarinos Marín. En 2020 no hubo votación por culpa de la pandemia. Los anteriores vencedores, también escogidos por los lectores de este diario, habían sido La Mundana (2016), Casa Leopoldo (2017), The Alchemix (2018) y La Tartarería (2019).

