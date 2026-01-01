Sufragio popular
Casa Fiero, el mejor restaurante abierto en Barcelona en 2025 según los lectores de EL PERIÓDICO
El establecimiento cercano a la Diagonal se alza como la mejor apertura del año según la votación que ha tenido lugar en 'Cata Mayor'
Kresala, el mejor restaurante abierto en Barcelona en 2024 según los lectores de EL PERIÓDICO
Mantis, el mejor restaurante abierto en Barcelona en 2023 según los lectores de EL PERIÓDICO
El jurado popular ha dictado sentencia: nuestros lectores han fallado que el mejor restaurante abierto en 2025 en Barcelona es Casa Fiero. Así lo han decidido los participantes en una votación que se ha llevado a cabo durante la segunda quincena de diciembre en 'Cata Mayor', el canal gastronómico de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica.
Casa Fiero se ha llevado el 32% de los sufragios. En segundo lugar ha quedado Manda Huevos (el 24%) y, cerrando el podio, Delta (el 16%).
Cazuelas, platillos y brasas
Casa Fiero es un proyecto de los socios de Maleducat, que han abierto un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. El cocinero Víctor Ródenas y el jefe de sala Marc García, copropietarios de ambos lugares, dicen que quieren "reinterpretar el restaurante clásico, refrescarlo". Dicho de otra manera, también por ellos: "Qué es un restaurante clásico para nosotros, para la nueva generación". Víctor nació en 1991; Marc, en 1987.
En la crónica del mes de julio, Pau Arenós dejó escrito: "Comí placenteramente y sin sustos. «Platos ganadores», escribí en mis notas". Como la coca de picaña madurada, yema ahumada y parmesano, que según el periodista "merece repetición"; los "imbatibles" huevos abuñuelados, gambitas peladas, papada y tomatitos confitados ("plato de platos", proclamó); la lubina a la brasa "campeona"...
Los 10 establecimientos finalistas (Bar Súper, Casa Fiero, Delta, El Rectangle, Fonda Balmes, Franca, Manda Huevos, Melós, Mesa Lobo y Taula Puntal) habían sido previamente seleccionados por Arenós, que ha visitado decenas de negocios este 2025.
La riqueza gastronómica de Barcelona
La lista es el reflejo de la riqueza gastronómica de la ciudad de Barcelona, en la que conviven los más diversos formatos, desde las barras unipersonales hasta los establecimientos recuperadores de esencias. Es común la reivindicación de la artesanía y de la proximidad, muy lejos de los grandes grupos y las grandes inversiones y los equipos sobredimensionados.
Casa Fiero sucede en el trono como mejor restaurante abierto en Barcelona a Kresala (2024), que a su vez relevó a Mantis (2023). Este había recogido el testigo de Teatro (2022). En 2021 ganó Ultramarinos Marín. En 2020 no hubo votación por culpa de la pandemia. Los anteriores vencedores, también escogidos por los lectores de este diario, habían sido La Mundana (2016), Casa Leopoldo (2017), The Alchemix (2018) y La Tartarería (2019).
Dos lectores que votaron, premiados
Además de Casa Fiero, ha habido otros dos ganadores, Josep Grau Santiso y Laura Vilamala Soto, lectores de 'Cata Mayor' que participaron en la votación y que, como el resto de votantes, entraron en el sorteo de un tentador premio: dos lotes de seis vinos de Casa Gourmet compuestos por dos botellas de Finca Viladellops 2021 (Finca Viladellops), dos de Microvins Bota 202 (La Vinyeta) y dos más de Ónra 2017 (Lagravera), todos ellos elaborados con uvas de la variedad garnacha.
