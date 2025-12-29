‘Nocheviajera’: menús de todo el mundo para despedir 2025 en Madrid

Dicen que es mejor no arriesgar en Nochevieja. Es una cena tan importante (la última del año, con ese recuerdo nos quedaremos) que salirse del tiesto y ponerse a innovar tirando de aquel libro de cocina vietnamita o buscando en internet recetas para entrar en 2026 con sello islandés tiene poco sentido (común) y puede conducir al desastre más absoluto.

Sin embargo, una idea muy sensata, si se quiere viajar con el paladar, es reservar en algún restaurante de cocina extranjera: ponerse en manos expertas y dejar que todo fluya. En Madrid hay muchas opciones que permiten salirse del sota, caballo y rey de toda la vida para descubrir qué se cena en otras partes del mundo. Aquí van unas cuantas opciones más que interesantes.

La propuesta para Nochevieja de Baldoria. / Baldoria

Baldoria (cocina italiana)

El chef Ciro Cristiano ha organizado para Nochevieja su propio festival (y no solo gastronómico). Bajo el nombre de ‘Il circo della fortuna’ ha preparado en Baldoria (José Ortega y Gasset, 100) un fiestorro mayúsculo. Ostras al limón de Amalfi; una pizza en doble cocción con ‘tartar’ de gambas rojas y caviar; o ‘risotto’ de 'bisque' de bogavante. Maridaje generoso con referencias de Toscana y una buena juerga con música en directo, humor, magia… La fiesta se prolonga hasta el amanecer… o hasta que el cuerpo aguante.

Precio menú de Nochevieja: 220 euros.

El chef Stéphane del Río, de Le Bistroman Atelier (Madrid) / Le Bistroman Atelier

Le Bistroman Atelier (cocina francesa)

Stéphane del Río, el chef de Le Bistroman Atelier (Amnistía, 10) es uno de esos cocineros en los que se puede confiar al cien por cien para una gran ocasión como Nochevieja. El ‘savoir-faire’ de la gastronomía francesa es, además, perfecto para arrancar 2026 con buen pie. En su menú de Nochevieja aparecen propuestas irresistibles como el ‘foie gras’ de oca trufado, la bullabesa de ravioli de ‘txangurro’ y el delicioso ‘soufflé’ de chocolate. Todo va regado con ‘champagne’, como no podría ser de otro modo.

Precio menú de Nochevieja: 250 euros.

Makoto, un restaurante en el que celebrar la Nochevieja al estilo japonés. / Makoto

Makoto (cocina japonesa)

Sí, la Nochevieja también se celebra en Japón. Incluso con campanadas -repican en los templos budistas hasta 108 veces, en referencia a los pecados que hay que dejar atrás-, así que cenar en un restaurante nipón no es una idea tan descabellada. En Makoto (Marqués de Villamagna, 1), el primer restaurante europeo de Makoto Okuwa, un jefazo del 'sushi' contemporáneo, prepara un menú de altos vuelos para Nochevieja con sopa de 'miso' con bogavante, ‘nigiris’ de cigala o de vieira, ‘hand roll’ de ‘toro’ de atún con caviar o ‘wagyu’ a la ‘robata’.

Precio menú de Nochevieja: 490 euros.

Producto de primera y recetas chinas para pasar Nochevieja en Bao Li (Madrid). / Matteo Lippera

Bao Li (cocina china)

Los hermanos Maria Li Bao y Felipe Bao proponen en este templo de la cocina china (Jovellanos, 5) un acercamiento al recetario cantonés fruto de numerosos viajes a la región. En Nochevieja esperan el ‘huntun’ de huevo crujiente y carabinero de Huelva, el cangrejo real con salsa de jengibre y canelones de arroz artesanal, el pato laqueado al estilo de Beijing en dos pases o el bogavante azul gallego salteado con jengibre y cebolleta, entre otras elaboraciones. Una noche para maridar el recetario chino y el mejor producto nacional.

Precio menú de Nochevieja: 280 euros.

El menú de Persimmon's (Madrid) para Nochevieja. / Alberto Monteagudo

Persimmon’s (cocina georgiana)

Cada vez más pujante, la cocina georgiana -hasta antes de ayer una desconocida en nuestro país- también puede ser una buena opción para decirle chao a 2025. En Persimmon’s (Bárbara de Braganza, 2) se servirán platos como la ‘badrijani nigvzit’, berenjena rellena de pasta de nueces especiadas y acompañada de granada; o el icónico ‘khachapuri’ -el plato más conocido de la gastronomía georgiana- preparado en brocheta, con tres quesos, mantequilla ahumada y yema de huevo a la brasa. Una apuesta sorprendente.

Precio menú de Nochevieja: 150 euros.

Brazza, menú argentino para despedir el año. / Brazza

Brazza (cocina argentina)

En noviembre de 2025 abría sus puertas en Madrid Brazza (Orfila, 7), el proyecto del chef argentino Franco Malacisa, con tres décadas de trayectoria a sus espaldas. En la que es su primera Nochevieja en Madrid se lanza a la aventura de preparar un menú para la última noche del año. El fuego, santo y seña del proyecto, guía las preparaciones, entre las que se incluyen lomo alto de vaca pero también pescado, además de una selección de verduras cocinadas también a la brasa.

Precio menú de Nochevieja: 150 euros.

Celebración al estilo peruano en La Mar (Madrid). / La Mar

La Mar (cocina peruana)

Una auténtica fiesta. Eso es lo que se viene en el restaurante de Gastón Acurio, padre de la cocina peruana moderna, en Madrid (avenida del general Perón, 36). En La Mar van con todo, con opciones como el ‘nigiri’ de quisquilla al ajillo con emulsión de corales o el ceviche de escabeche de lubina salvaje. Como plato fuerte, cochinillo crujiente con trufa negra, salsa de naranja y ‘parmentier’ de papa amarilla, fusión entre los rasgos de identidad de la cocina peruana y uno de los productos totémicos de estas fiestas.

Precio menú de Nochevieja: 320 euros.

El menú de Nochevieja de Benares (Madrid). / Benares

Benares (cocina india)

Entre las opciones quizá más curiosas para cenar en Nochevieja está la de hacerlo en un restaurante indio. Benares (Zurbano, 5) conjuga la gastronomía tradicional revisitada con un ambiente ‘chic’, una combinación para ir sobre seguro mientras se disfruta de una ‘shorba’, crema típica de India pero aderezada en este caso con trufa; un ‘chaat pad’ de erizo de mar en vinagreta de lima y leche de coco especiada con flores de temporada; o la costilla de cordero al ‘tandoor’ con arroz y ‘naan’. Para los más atrevidos.

Precio menú de Nochevieja: 190 euros.