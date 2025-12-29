Menú del día: El Botón Charro, defendiendo un gran menú del día al final del Paral·lel

Pues ya estamos otra vez. Se acaba otro año. Con este van a ser 20 menús del día en 2025, de los que creo (creo) que no hemos tenido que lamentar ninguna baja que no sea una jubilación como la de Ca La Flor. Muy contento dadas las circunstancias, porque en anteriores ejercicios hubo que lamentar bajas de las que hacen daño.

Para ponerle el lazo a este año vamos a hablar de otro representante de Salamanca en la ciudad al margen del archiconocido restaurante de idéntico nombre liderado por el icónico Silvestre, q.e.p.d.

El Botón Charro Paral·lel, 21. Barcelona Tf.: 93.329.10.45 Precio: 13,50 €

Y es que, discretamente, El Botón Charro no solamente ha sobrevivido a un entorno tremendamente hostil como es el final del Paral·lel, donde el urbanismo ha brillado por su ausencia históricamente, sino que hace que te vengan ganas incluso de visitar la zona. Podría decirse, en suma, que visitar este lugar no es accidental sino que obedece a un propósito. Y eso es de tener mérito.

La entrada de El Botón Charro. / Alberto García Moyano

Mi primera experiencia en el lugar, ya hará unos cuatro años, fue para un menú del día de fin de semana. Salir de allí con la intención de volver a probar el de entre semana fue un propósito pronto cumplido, de los que te hacía ver que aquel primer sábado con Sofía y Shawn fue todo un descubrimiento. Desde entonces se ha sucedido alguna que otra visita, incluyéndose una para ir a hacer un 'esmorzar de forquilla' del que salimos tan felices que ni la gripe que me hallaba incubando se atrevió a asomar (¿verdad, Sofía?).

Los canelones gratinados de El Botón Charro. / Alberto García Moyano

Cinco opciones de primero, cinco de segundo y muchas incógnitas. Para despejarlas, y aun a riesgo de pedir el mismo primero que en la visita al Arcoiris, me puse en modo canelones gratinados. Sin duda me quedé con ganas de cucharear en el estofado de alubias, aunque sin envidia alguna. Porque cuando te plantan canelones de ternera, con bechamel bien parida y generosos en queso gratinado, ni siquiera hay tentación de mirar atrás.

Escalopa, bistec, secreto ibérico, cazón a la plancha...

Con el segundo también despejé incógnita rápido pero solo porque no puedo decirle que no nunca a una escalopa milanesa. Afortunadamente, he vuelto alguna vez que otra y a Björk pongo por testigo que si tenéis a tiro el bistec, el secreto ibérico o el cazón a la plancha (siempre bien acompañados de unas patatas fritas a la altura de las circunstancias), os podéis colgar la medalla de triunfadores.

Natillas con galleta de El Botón Charro. / Alberto García Moyano

Rematar al final con un buen postre era un deber, así que lo cumplimos: natillas (caseras, naturalmente) con su galleta maría coronándola.

Trato fenomenal

Y toooooodo lo anterior con un trato fenomenal, con un ambiente en el que la parroquia se saludaba de mesa a mesa y por 13,50 €. Vaya, que superando por 50 céntimos el tope de esta sección encima te llevas puesto un carajillo.

Disfrutad de los vuestros, pasad lo mejor que os dejen estas fiestas y guardad algo de hueco para los menús de 2026, que prometen. ¡Salud!