Si vas a comer en Puigcerdà, en estos dos restaurantes acertarás

La Cerdanya cuenta con muchos motivos para una escapada. Puedes ir a esquiar, a hacer senderismo, a buscar setas, a practicar deportes de aventura... Y, claro, también a comer. Y muy bien, además, tal como demuestran estos buenos restaurantes de Puigcerdà que recomendamos a continuación. Allá arriba, en ese rincón de los Pirineos, preparan una cocina de altura.

La sopa de cebolla de Schierbeck. / Pau Arenós

Schierbeck

Marta Vidal es una cocinera con futuro por ganas, voluntad y capacidad: desde el Hotel Villa Paulita, en Puigcerdà, mira a bosques y lagos en este ventanal abierto a la Cerdanya que es Schierbeck.

El cocinero Martín Comamala. / Pau Arenós

539 Plats Forts

Muchos elementos sorprendentes en el micro restaurante de Martín Comamala en Puigcerdà, si bien el más llamativo es la actitud del cocinero. Y camarero. Y sumiller. Y ayudante de cocina. Porque está solo. Por las tardes, una persona limpia. Estamos en una barra para un máximo de 12 clientes, en la que la carta se combina con dos menús degustación. Aquí tienes toda la información sobre 539 Plats Forts.