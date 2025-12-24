Si vas a comer en Puigcerdà, en estos dos restaurantes acertarás

Rumbo a los Pirineos
La Cerdanya cuenta con muchos motivos para una escapada. Puedes ir a esquiar, a hacer senderismo, a buscar setas, a practicar deportes de aventura... Y, claro, también a comer. Y muy bien, además, tal como demuestran estos buenos restaurantes de Puigcerdà que recomendamos a continuación. Allá arriba, en ese rincón de los Pirineos, preparan una cocina de altura.
Schierbeck
Marta Vidal es una cocinera con futuro por ganas, voluntad y capacidad: desde el Hotel Villa Paulita, en Puigcerdà, mira a bosques y lagos en este ventanal abierto a la Cerdanya que es Schierbeck.
539 Plats Forts
Muchos elementos sorprendentes en el micro restaurante de Martín Comamala en Puigcerdà, si bien el más llamativo es la actitud del cocinero. Y camarero. Y sumiller. Y ayudante de cocina. Porque está solo. Por las tardes, una persona limpia. Estamos en una barra para un máximo de 12 clientes, en la que la carta se combina con dos menús degustación. Aquí tienes toda la información sobre 539 Plats Forts.
