Restaurante 640: entre los huevos rellenos, la empanada y el cubanito

Lo que busca Eugeni de Diego con 640, se cumple: «Un concepto muy madrileño hecho por un catalán. Un sitio clásico como si hubiera estado aquí toda la vida y con un punto de distinción». 640 es eso, y algo más: he comido con disfrute.

Objeto que el nombre es confuso porque lo escriben como 6 40, Sis Quaranta y Seis Cuarenta. Corresponde a la dirección de la Diagonal donde se ubica, frente a L’Illa.

640 Diagonal, 640. Barcelona Tf: 933.630.8 11 Precio medio (sin vino): 35-40 €

A Eugeni no le importa la diferente redacción del guarismo: «Como cocinero, frustra buscar la perfección», así que acepta el desajuste . No sé qué opinarán los creadores de marcas.

La empanada y el huevo relleno del restaurante 640. / Sandra Román

En esta entrada numérica, más juego: la cerveza insignia que se han inventado es una mezcla de dos, «60 % de Estrella y 40 de Turia». Y ya como culmen, una fórmula que busca resultados: «60 % de simplicidad y 40 % de sofisticación». El tiro libre en baloncesto es al revés: 4,60 metros.

El cocinero explica el 640 como bar y cervecería, diría que para modular expectativas. En mi sesión, lo he vivido como restaurante, con la formal informalidad de los camareros vestidos con chaquetilla blanca y botones dorados, camisa también nívea y corbata negra. Largos horarios, de desayunos a cenas y equipo nutrido.

El sándwich cubano del restaurante 640. / Sandra Román

Mesas sin mantel y servilleta correcta y dos alturas y muchas luz y terraza y barra con la vitrina para el picoteo y el ejercicio jovial de Robert Montroig como jefe de sala y el entusiasmo de Juanma Tejeda al mando de la cocina que, además, es una Charvet, una máquina para dar caña.

Porque Eugeni estará y no estará, como está y no está en Lombo y en el Colmado Wilmot, en los tres sitios asociado su pareja, Ana Alvarado, y los hermanos Arenas Fradera, Álex y Borja. El anterior ocupante fue Croma by Flash.

El 'capipota' del restaurante 640. / Sandra Román

De la carta, me atrae lo menos convencional en una ciudad gastronómicamente previsible como esta, así que sé que comeré la empanada, el huevo relleno, el cubanito y la macedonia, que tiene menos presencia en los restaurantes que los aparcacoches.

Primero la cerveza 60-40 y después, el tinto Motor Callet 2023, al que le doy acelerones, y entre el huevo y la macedonia, la sardina sin espinas con escabeche naranja y la corvina especiada y rebozada, dos entrada con alegría vinagrera.

Tres habituales en las mesas urbanas, que estuvieron a punto de desaparecer y hoy colonizan: los macarrones, aquí, ibéricos, con chorizo, jamón y butifarra (la pasta demasiado al 'dente', sin duda por influencia del italiano Lombo); el 'capipota', de nota, picante y morreador, y que completo con patatas fritas para mojar en el fondo bermellón, y el flan, con mascarpone y al vapor, según el nuevo gusto del flaneo graso.

Uno de los comedores del restaurante 640. / Sandra Román

Veamos ahora el cuarteto. La empanada es una maravilla, corte difícil de encontrar fuera del reducto gallego. La de Eugeni es de masa fina y colmada de atún, verduras y huevo. Atentos porque hornean pocas: 100 % ganas de repetir.

El huevo relleno o mimosa, y cita el chef a Ignasi Domènech como referencia y el libro 'Los entremeses y la hora del té', de 1931. En la versión Domènech-De Diego, con gambitas y es 100 % recomendable. El chef colecciona ediciones originales de recetarios antiguos, así que el rescate de platos burgueses en el olvido es una vía de distinción.

La entrada del restaurante 640. / Sandra Román

El sándwich cubano, presentado como cubanito y que es otro modo de disponer de un bikini sin que tener que nombrar el bikini. 'Brioche' de Pa Solà, lacón, gruyer, mayonesa/mostaza Savora y pepinillo: 60% cubano y 40 % inventado.

Y la macedonia, loor a la fruta en los restaurantes, que parece que tengan miedo a la salud. Se agradece el frescor después de las contundencias, resuelto con kiwi, piña, manzana y plátano y un almíbar de limón y que debería ser adaptado a las estaciones a la espera de un despiporre frutal 100 % de proximidad.

Diarios y revistas colgados en la entrada a disposición del cliente: ¡diarios! Solo por esa llamada a la resistencia el 640 merece ser recomendado.

Un restaurante o bar o cervecería 60 % Eugeni y 40 % De Diego.