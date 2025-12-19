En estos 3 sitios de Barcelona preparan unas lentejas sensacionales que te alegrarán el fin de semana

Las lentejas, producto humilde donde los haya, puede convertise en un platazo si pasa por las manos de chefs talentosos. Es lo que ocurre en estos tres establecimientos. Aquí tienes tres restaurantes de Barcelona donde disfrutar de unas buenas lentejas este fin de semana.

Contracorrent Bistró Gràcia

Nicola Drago y Anna Pla han ampliado el plantel de restaurantes: al bar de Fort Pienc suman este establecimiento, con más ambición gastro. El 'hitazo' son las lentejas con tendón de vaca y, por encima, un filete de 'lluerna' a la llama. Así es Contracorrent Bistró Gràcia.

Las carrilleras de jabalí, coliflor encurtida, pimiento rojo y lentejas caviar de Capet. / Instagram

Capet

Este es uno de los escasos establecimientos de Barcelona donde la cocina cinegética encuentra mesa. Y en ella se ha sentado nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós. En este artículo te cuenta cómo fue su visita y como de buenas estaban las carrilleras de jabalí, coliflor encurtida, pimiento rojo y lentejas caviar de Capet.

Jiribilla

Gerard Bellver ha vuelto a su ciudad natal, Barcelona, tras una vida en la capital mexicana, donde fue socio de uno de los grandes restaurantes. Ahora recupera el tiempo ausente en los fogones de este restaurante (un gran restaurante mexicano) cerca del mercado de Sant Antoni. Así de ricas son las lentejas con jugo de carabineros y, encima, unas gambitas a la parrilla, y así de bien se come en Jiribilla.