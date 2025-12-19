Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: La Plata, Chambacú y Veraz
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en Barcelona: pequeña cocina creativa, angulas y 'brunch' mediterráneo
Planazo para el fin de semana en Barcelona: platos japoneses y coreanos, y 'esmorzars de forquilla'
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Este bar de Barcelona cumple 80 años con solo 4 platos. Un particularidad tan destacable como el hecho de que sigue siendo regentado por la familia Marjanet sin interrupción desde hace ocho décadas y con el mismo camarero desde hace 53 años, tal vez el más veterano de Barcelona. Así de bien sigue La Plata.
Una visita a este restaurante de alta cocina del Eixample te enseña que, a nivel gastronómico, América también es Europa y África. Todo un (re)descubrimiento de Latinoamérica y sus raíces culinarias, esa es la conclusión cuando sales de Chambacú.
Pedro Tassarolo está al frente de este restaurante del Hotel Barcelona Edition con una carta con platillos mediterráneos para compartir elaborados con los productos del vecino mercado de Santa Caterina. Puedes ir el finde o, si te encantan los platos hechos al horno de leña, los jueves por la noche, cuando sirven un menú 'ahumado' que incluye un entrante y una guarnición junto con un principal a escoger (rodaballo, pulpo gallego, magret de pato, secreto ibérico o lomo alto madurado), y que permite añadir un postre por un suplemento. Así se come en Veraz.
Suscríbete para seguir leyendo
- Víctor Manuel: 'Me inquieta que Rosalía guste a todo el mundo, a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal
- La Generalitat cuelga folletos en los CAP en los que pide a los catalanes que hagan un 'buen uso' de las bajas laborales
- Cambrils, la primera ciudad de Tarragona en eliminar el sistema de recogida puerta a puerta por la oposición vecinal
- Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
- Las operaciones de la UCO y de la UDEF siembran dudas de corrupción en el rescate por 641 millones de tres empresas
- Jordi Cruz: “Hace tres años que no piso una gasolinera… y no echo nada de menos”
- La mayoría de migrantes desalojados del gran asentamiento de Badalona tampoco podrán dormir en centros de emergencia de Barcelona
- Los científicos niegan sobrepoblación general de jabalís y reclaman un censo antes de intensificar la caza