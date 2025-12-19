Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: La Plata, Chambacú y Veraz

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

Planazo para el fin de semana en Barcelona: pequeña cocina creativa, angulas y 'brunch' mediterráneo

Planazo para el fin de semana en Barcelona: platos japoneses y coreanos, y 'esmorzars de forquilla'

Los platos de la escueta carta de La Plata.

Los platos de la escueta carta de La Plata. / Ferran Nadeu

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

La Plata

La Plata

Este bar de Barcelona cumple 80 años con solo 4 platos. Un particularidad tan destacable como el hecho de que sigue siendo regentado por la familia Marjanet sin interrupción desde hace ocho décadas y con el mismo camarero desde hace 53 años, tal vez el más veterano de Barcelona. Así de bien sigue La Plata.

Las anchoas de La Plata.

Las anchoas de La Plata. / Ferran Nadeu

Los mejores restaurantes del Gòtic de Barcelona

Los mejores restaurantes del Gòtic de Barcelona

Chambacú

Chambacú

Una visita a este restaurante de alta cocina del Eixample te enseña que, a nivel gastronómico, América también es Europa y África. Todo un (re)descubrimiento de Latinoamérica y sus raíces culinarias, esa es la conclusión cuando sales de Chambacú.

Sancocho de gallina del restaurante Chambacú.

Sancocho de gallina del restaurante Chambacú. / Jordi Domènech

Más que tacos: los mejores restaurantes mexicanos de Barcelona

Más que tacos: los mejores restaurantes mexicanos de Barcelona

Veraz

Veraz

Pedro Tassarolo está al frente de este restaurante del Hotel Barcelona Edition con una carta con platillos mediterráneos para compartir elaborados con los productos del vecino mercado de Santa Caterina. Puedes ir el finde o, si te encantan los platos hechos al horno de leña, los jueves por la noche, cuando sirven un menú 'ahumado' que incluye un entrante y una guarnición junto con un principal a escoger (rodaballo, pulpo gallego, magret de pato, secreto ibérico o lomo alto madurado), y que permite añadir un postre por un suplemento. Así se come en Veraz.

Varios platos hechos en el horno de brasa de Veraz.

Varios platos hechos en el horno de brasa de Veraz. / Kioto Studio

TEMAS

