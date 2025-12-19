3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: La Plata, Chambacú y Veraz

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

La Plata Este bar de Barcelona cumple 80 años con solo 4 platos. Un particularidad tan destacable como el hecho de que sigue siendo regentado por la familia Marjanet sin interrupción desde hace ocho décadas y con el mismo camarero desde hace 53 años, tal vez el más veterano de Barcelona. Así de bien sigue La Plata.

Las anchoas de La Plata. / Ferran Nadeu

Chambacú Una visita a este restaurante de alta cocina del Eixample te enseña que, a nivel gastronómico, América también es Europa y África. Todo un (re)descubrimiento de Latinoamérica y sus raíces culinarias, esa es la conclusión cuando sales de Chambacú.

Sancocho de gallina del restaurante Chambacú. / Jordi Domènech

Veraz Pedro Tassarolo está al frente de este restaurante del Hotel Barcelona Edition con una carta con platillos mediterráneos para compartir elaborados con los productos del vecino mercado de Santa Caterina. Puedes ir el finde o, si te encantan los platos hechos al horno de leña, los jueves por la noche, cuando sirven un menú 'ahumado' que incluye un entrante y una guarnición junto con un principal a escoger (rodaballo, pulpo gallego, magret de pato, secreto ibérico o lomo alto madurado), y que permite añadir un postre por un suplemento. Así se come en Veraz.