VOTA | ¿Cuál es el mejor restaurante abierto en 2025 en Barcelona?

Ya estamos en diciembre, así que toca apelar a la tradición. Por eso Cata Mayor, el canal gastronómico de EL PERIÓDICO, propone por noveno año una lista con 10 establecimientos que merecen la pena competir por el título de mejor restaurante abierto en 2025 en Barcelona.

En años anteriores, los lectores de este diario también escogieron a los mejores novatos de cada año. Triunfaron La Mundana (2016), Casa Leopoldo (2017), The Alchemix (2018), La Tartarería (2019), Ultramarinos Marín (2021), Teatro (2022), Mantis (2023) y Kresala (2024). En 2020 no hubo votación por culpa de la maldita pandemia que paralizó el país.

La selección de los 10 establecimientos finalistas candidatos al título de El Mejor Restaurante de Barcelona 2025 ha corrido a cargo, como siempre, de nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, que deja en manos de los lectores la elección final del 'number one'. Esta es la peculiaridad de la votación: que tú, lector, lectora, puedes escoger cuál es el que más te ha gustado este año.

Por orden alfabético, son estos los establecimienos candidatos al título de mejor restaurante abierto en 2025 en Barcelona.

La panceta y la ensalada del Bar Súper. / Zowy Voeten

Bar Súper

Max y Stefano Colombo abren un luminoso restaurante con los puestos de Santa Caterina como proveedores de lo inmediato. El sumiller David Garcia maneja unas 180 referencias de vinos. «Mínima intervención», explica Stefano, que con Brutal es corresponsable de que Barcelona sea una de las capitales de los vinos 'naturi'. Así es Bar Súper.

El plato con huevo, gambitas y panceta de Casa Fiero. / Manu Mitru

Casa Fiero

Los socios de Maleducat han abierto un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. Así es Casa Fiero.

El arroz con 'peu de porc' del restaurante Delta. / Manu Mitru

Delta

Dani Rueda y Natàlia Ferran, dueños del Tapeo, le dan a las cazuelas arroceras a buen precio en un restaurante luminoso con la cocina abierta. Uno de los que triunfa (y engancha) es el de 'peu de porc' con salsa de callos y caldo de 'escudella'. Hay más cosas que comimos y te lo contamos en esta crónica de Delta.

El calamar relleno de El Rectangle. / Victòria Rovira

El Rectangle

Tres amigos y socios, y compañeros de trabajo en distintos restaurantes, han decidido abrir una pequeña casa con barra, comedor y brasa ‘japo’. Carta corta con enunciados de dos o tres palabras, descaro y proximidad en el trato, producto asequible, menaje práctico, servilleta de papel, vinos naturales... Bienvenidos a El Rectangle.

El 'gigot' de cordero con puré de patatas sobre el carro de trinchar de la Fonda Balmes. / Jordi Otix

Fonda Balmes

Josep Maria Masó y Alfred Romagosa han avivado la llama del que fue el restaurante Fermí Puig, sin despegarse de la ‘cuina catalana’ y en busca del gran servicio en Fonda Balmes.

La ensalada de 'escudella' del restaurante Franca. / Macarena Pérez

Franca

Fran Baixas, Gianmarco Greci y Joshua McCarty trabajan platos que permiten a la cocina catalana escapar de la rutina y lo previsible, como su ensalada de escudella. Uno de los muchos platos que merece la pena probar si visitas Franca.

La tortilla abierta con oreja y tartar de gambas de Manda Huevos. / Jordi Cotrina

Manda Huevos

Ot Salvans y Víctor Martínez han abierto un espacio en Les Corts con la tortilla de patatas como centro, aunque hay material del bueno más allá de la albúmina. Fuera de carta pueden servir tortilla abierta con oreja guisada con vino y un toque de guindilla, tartar de gambas y un 'suquet' con las cabezas que es un genuino mar y montaña con los diferentes elementos en su punto. Así nos fue la visita a Manda Huevos.

La codorniz con dos caldos de Melós. / RICARD CUGAT

Melós

Sin dejar Cruix, Miquel Pardo y un equipo competente dan un paso creativo con un establecimiento gastro. Cree Pau Arenós este será un restaurante que será importante en Barcelona. Por cierto, ojo a la raya y al rodaballo de Melós.

El rape de Mesa Lobo con 'beurre blanc', 'pak choy' y huevas de trucha. / Pau Arenós

Mesa Lobo

Los treintañeros Óscar Álvarez y Pablo Arnal sirven platos a base de "producto local, cocina francesa e influencia nórdica". Un bistró, resumen, donde "todas las mesas son VIP". Así nos fue en nuestra visita a Mesa Lobo.

Ciervo con pera y remolacha del restaurante Taula Puntal. / Zowy Voeten

Taula Puntal

Espai Puntal son tres negocios –bar, colmado, restaurante– en el mismo punto de Ciutat Vella y construidos en torno a valores como cercanía, sostenibilidad, honradez, productores, recolectores, cazadores. En su mesa de 10 metros se come Catalunya, de ahí el nombre del establecimiento, Taula Puntal.