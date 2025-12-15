Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rob ReinerElecciones ChileBorrasca EmiliaTiroteo Bondi BeachElecciones ExtremaduraLa MaratóMóstolesPSOEGripeLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

¡No te lo pierdas!

7 buenos restaurantes que debes conocer antes de que acabe diciembre

Te recomendamos estos sitios donde disfrutarás de una buena (o buenísima) mesa

14 buenos restaurantes que debes visitar antes de que acabe noviembre

7 buenos restaurantes que debes probar antes de que acabe octubre

El taco hecho con 'capipota' crujiente del restaurante Chambacú.

El taco hecho con 'capipota' crujiente del restaurante Chambacú. / Jordi Domènech

Pau Arenós

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de diciembre. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

El pollo a l'ast de Los Caracoles.

El pollo a l'ast de Los Caracoles. / Sandra Román

Los Caracoles

Desde hace casi dos siglos, este negocio de hermanos y primos, con la incorporación ya de la sexta generación, cuenta méritos como la apertura de la primera ‘rostisseria’ de pollo a l’ast de Barcelona. Así hemos comido en Los Caracoles.

Carpacho de gamba y su coral con pistachos y mayonesa de gambas del restaurante Finorri.

Carpacho de gamba y su coral con pistachos y mayonesa de gambas del restaurante Finorri. / Àlex Froloff

Finorri

El establecimiento del histórico Hotel Condal, que visitaron en su día Dalí y García Lorca, propone una carta elegante ejecutada por un trío de chefs de solvencia contrastada: cocina clásica contemporánea excelsa es lo que sirven en Finorri.

El lomo a la riojana del menú del día de Bar Arcoiris.

El lomo a la riojana del menú del día de Bar Arcoiris. / Alberto García Moyano

Bar Arcoiris

Este establecimiento del barrio de Hostafrancs, que también sirve 'esmorzars de forquilla', prepara un menú del día aúpa a la hora de la comida. Esto es lo que probamos el día de nuestra visita a Bar Arcoiris.

Butifarra blanca y negra y chistorra de La Brasa de Pirenaicas.

Butifarra blanca y negra y chistorra de La Brasa de Pirenaicas. / Pau Arenós

La Brasa de Pirenaicas

Este establecimiento responde al éxito de La Fonda de Pirenaicas. Los llenazos de esa novedad del 2024, donde es posible la reserva, han hecho que el restaurador Miguel Puchol, Miki, busque un ‘spin-off’ en la puerta de al lado, donde no existe la posibilidad de que te guarden la plaza. Esto es lo que se come en La Brasa.

Sancocho de gallina del restaurante Chambacú.

Sancocho de gallina del restaurante Chambacú. / Jordi Domènech

Chambacú

Una visita a este restaurante de alta cocina del Eixample te enseña que, a nivel gastronómico, América también es Europa y África. Todo un (re)descubrimiento de Latinoamérica y sus raíces culinarias, esa es la conclusión cuando sales de Chambacú.

'Manduguk', sopa de empanadillas con ternera del restaurante coreano Soban de Jo Lee.

'Manduguk', sopa de empanadillas con ternera del restaurante coreano Soban de Jo Lee. / Òscar Gómez

Soban de Jo Lee

Este restaurante del Eixample está regentado por una familia coreana que sirve cocina tradicional de su país. 'Kimchi' casero, oficio y porcelana del país asiático se unen en Soban de Jo Lee.

Noticias relacionadas y más

El arroz con tinta y calamar relleno de Taula Puntal.

El arroz con tinta y calamar relleno de Taula Puntal. / Zowy Voeten

Taula Puntal

Espai Puntal son tres negocios –bar, colmado, restaurante– en el mismo punto de Ciutat Vella y construidos en torno a valores como cercanía, sostenibilidad, honradez, productores, recolectores, cazadores. En su mesa de 10 metros se come Catalunya, de ahí el nombre del establecimiento, Taula Puntal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
  2. El rincón de Castelldefels que ya está en la historia de la televisión gracias a un 'hit' de Netflix
  3. Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
  4. La nostalgia por Robe Iniesta catapulta a Extremoduro en Spotify, con cuatro canciones en el Top-5
  5. Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
  6. Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia
  7. La gripe y los resfriados agravan las complicaciones en pacientes con dificultades para tragar
  8. El pesebre más grande de Barcelona se instala en el patio del ayuntamiento

VOTA | ¿Cuál es el mejor restaurante abierto en 2025 en Barcelona?

VOTA | ¿Cuál es el mejor restaurante abierto en 2025 en Barcelona?

7 buenos restaurantes que debes conocer antes de que acabe diciembre

7 buenos restaurantes que debes conocer antes de que acabe diciembre

Taberna Antonio Sánchez, la más antigua de Madrid: “Tener pasado taurino y estar en Lavapiés es ir a contracorriente”

Taberna Antonio Sánchez, la más antigua de Madrid: “Tener pasado taurino y estar en Lavapiés es ir a contracorriente”

Joan Roig dimite como alcalde de Alcanar en 'Salvados': "Nos viene algo muy grave, muy grave"

Joan Roig dimite como alcalde de Alcanar en 'Salvados': "Nos viene algo muy grave, muy grave"

David Muñoz e Hideki Matsuhisa saltan de la cocina al cómic

David Muñoz e Hideki Matsuhisa saltan de la cocina al cómic

La Inteligencia australiana investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de Bondi

La Inteligencia australiana investigó hace seis años a uno de los autores del ataque de Bondi

Alfonso Cabello (Proexca): «Los sectores audiovisual, tecnológico y aeroespacial consolidan a Canarias como nuevo motor de expansión empresarial»

Alfonso Cabello (Proexca): «Los sectores audiovisual, tecnológico y aeroespacial consolidan a Canarias como nuevo motor de expansión empresarial»

Gabriela Guillén atiza a Bertín Osborne tras llegar a un acuerdo: "¿Crees en los Reyes Magos?

Gabriela Guillén atiza a Bertín Osborne tras llegar a un acuerdo: "¿Crees en los Reyes Magos?