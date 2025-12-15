7 buenos restaurantes que debes conocer antes de que acabe diciembre

¡No te lo pierdas!
Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de diciembre. Con toda la información sobre cada uno de ellos.
Los Caracoles
Desde hace casi dos siglos, este negocio de hermanos y primos, con la incorporación ya de la sexta generación, cuenta méritos como la apertura de la primera ‘rostisseria’ de pollo a l’ast de Barcelona. Así hemos comido en Los Caracoles.
Finorri
El establecimiento del histórico Hotel Condal, que visitaron en su día Dalí y García Lorca, propone una carta elegante ejecutada por un trío de chefs de solvencia contrastada: cocina clásica contemporánea excelsa es lo que sirven en Finorri.
Bar Arcoiris
Este establecimiento del barrio de Hostafrancs, que también sirve 'esmorzars de forquilla', prepara un menú del día aúpa a la hora de la comida. Esto es lo que probamos el día de nuestra visita a Bar Arcoiris.
La Brasa de Pirenaicas
Este establecimiento responde al éxito de La Fonda de Pirenaicas. Los llenazos de esa novedad del 2024, donde es posible la reserva, han hecho que el restaurador Miguel Puchol, Miki, busque un ‘spin-off’ en la puerta de al lado, donde no existe la posibilidad de que te guarden la plaza. Esto es lo que se come en La Brasa.
Chambacú
Una visita a este restaurante de alta cocina del Eixample te enseña que, a nivel gastronómico, América también es Europa y África. Todo un (re)descubrimiento de Latinoamérica y sus raíces culinarias, esa es la conclusión cuando sales de Chambacú.
Soban de Jo Lee
Este restaurante del Eixample está regentado por una familia coreana que sirve cocina tradicional de su país. 'Kimchi' casero, oficio y porcelana del país asiático se unen en Soban de Jo Lee.
Taula Puntal
Espai Puntal son tres negocios –bar, colmado, restaurante– en el mismo punto de Ciutat Vella y construidos en torno a valores como cercanía, sostenibilidad, honradez, productores, recolectores, cazadores. En su mesa de 10 metros se come Catalunya, de ahí el nombre del establecimiento, Taula Puntal.
