3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: El Rectangle, Kresala y Lora
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Tres amigos y socios, y compañeros de trabajo en distintos restaurantes, han decidido abrir una pequeña casa con barra, comedor y brasa ‘japo’. Carta corta con enunciados de dos o tres palabras, descaro y proximidad en el trato, producto asequible, menaje práctico, servilleta de papel, vinos naturales... Bienvenidos a El Rectangle.
La alianza entre Sagardi y Gregorio Tolosa permite un salto de gigante en el asado de grandes bichos salvajes, con unos fuegos de 5,20 metros en este nuevo restaurante del nuevo Balcó Gastronòmic. Kresala, que fue escogido mejor restaurante abierto en Barcelona en 2024, servirá hasta marzo servirá platos con angulas: ensalada de angulas, huevo frito con angulas y angula a la brasa.
El establecimiento del Hotel SLS Barcelona, en Port Fòrum, propone un viaje a través del paladar desde la capital catalana hasta Líbano haciendo escala en los países que baña el Mediterráneo. Ahora, los domingos, de 13.00 a 17.00 horas, ofrece un 'brunch' 'pet friendly' a partir de 59 € por persona, incluyendo distintas opciones de bebidas, en el que no falta música de 'dj'. Esto es lo que probamos el día de nuestra visita a Lora.
