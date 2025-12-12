Menú del día: Bar Arcoiris, dominando todas las disciplinas en Hostafrancs

De un tiempo a esta parte (léase, hace unos tres años) frecuento -menos de lo que quisiera, como 'de habitudine'- el Arcoiris. Lo conocí principalmente porque Jordi, quien regentase el ya desaparecido Bar Buenavista, me llevó bajo la premisa de que me iba a comer un pulpo a la gallega de impresión. Y vaya si lo hicimos, como que es una de las joyas de la corona en el lugar. Y encima bebimos en bota de vino, porque en esta casa se cuidan los detalles.

Pensando en que había comenzado la casa por el tejado, que había tocado techo, que no había nada mejor en el lugar, llegó la sorpresa. Porque resulta que otra de las disciplinas que manejan con maestría en esta casa es el 'esmorzar de forquilla'. Pueden caer unos huevos fritos con panceta (y sus magníficas patatas fritas) o puede ser que haya -más- suerte y sea conejo al ajillo y, si el frío comienza a apretar, codillo a la gallega. Nunca falta completar cada uno de esos almuerzos con un lomo de bacalao a la 'llauna' a modo de postre, como si de un 'mel i mató' se tratase, costumbre ciertamente loca que manejamos con mi querido Kuko cuando coincidimos en el lugar.

Y, como en esta casa no son mancos precisamente, la otra disciplina que practican (con la misma habilidad que el resto) es la que nos trae hoy aquí y ocupa este rinconcito de internet: el menú del día. Recientemente ha salido la noticia de que esta fórmula está sufriendo un declive. Hay tanto de relato catastrófico, de alarmismo, de hipérbole gratuita, que va a acabar pareciendo el cuento de Pedro y el lobo. De momento, actúa la tercera Ley de Newton y ya estamos viendo, a golpe de 'reel' 'instagramero', reacciones de apoyo al menú del día en las que se dan a conocer estos lugares a personas que probablemente no hayan pisado un bar de menú del día en su vida. Veamos su resultado.

En estas líneas no se puede ser visualmente tan atractivo como los creadores de contenido anteriormente referidos, pero sí se puede afirmar contundentemente que Fina y Serafín preparan unos menús de aúpa todos los días. Los primeros pueden ir desde unos fideos a la cazuela, como los que devoré en mi primer menú, hasta verdaderos pozos de dudas en la última visita, hace escasas dos semanas, donde la sopa de cebolla o los huevos a la mallorquina que pasaban por delante en dirección a otras mesas no hacían más que ponerle a uno los dientes largos pese a lo sabroso de la farsa de los canelones gratinados, que se acabaron imponiendo con todos los honores.

Por su parte, de segundo puedes contar con maravillas de la naturaleza como los pies de cerdo en salsa, el cordero a la plancha o, como en la última visita, costilla al horno o el magnífico lomo a la riojana por el que opté. Y, de la misma manera que otras veces escoger bien es una cuestión de un instinto que va y viene, en esta casa el margen de error tiende a cero. Mientras me miraba con envidia el costillar al horno de la mesa de al lado, celebraba que el lomo a la riojana estuviese tan tierno mientras nadaba en esa salsa de chorizo y pimiento rojo. Y todos ellos siempre bien acompañados de las que seguramente sean mis patatas fritas preferidas en un menú del día. Qué mano le echan.

Es tal el gozo con el que se acaba el segundo plato que sucede la paradoja de estar triste por haber acabado ya. Y como, contra las penas puñaladas, al flan de postre le acompañó un carajillo, porque aún, con él, el coste de todo siguió por debajo de los 15 € de tope de esta sección. ¿Es posible acertar más? Pues habría que verlo, pero de momento feliz cual perdiz.

En el barrio de Hostafrancs se cuecen cosas, se cuecen bien y, lo más importante, se cuecen sin prisa pero sin pausa. Y buena parte de culpa se la llevan lugares como este, Casa Farruco o El Rebost d'Hostafrancs. Somos afortunados de tener lugares así y, no sé si hay para tanta catástrofe, pero a menús así hay que darles mimo, que luego vienen -entonces sí- los lloros.