Baja la persiana el primer restaurante italiano que abrió en Barcelona: mueren sus dos fundadores en menos de 8 meses

A finales de los setenta, la cocina internacional todavía era una rareza en una Catalunya que se recuperaba de los estragos de la dictadura franquista.

Y es que la cocina italiana era todavía una desconocida: las pastas y pizzas eran una oferta alejada de la cocina tradicional y solo los más arriesgados se atrevían a probarlas.

Situado en el número 501 de la Avinguda Diagonal, Tramonti abrió sus puertas en 1980, y se convirtió en una referencia culinaria para Barcelona hasta ganarse el respeto de miles de clientes que, a lo largo de los años, se convirtieron en fieles.

Cierra sus puertas

De hecho, con el tiempo Tramonti se ha convertido en uno de los pioneros y referentes de la gastronomía italiana en la capital catalana.

Ahora, 45 años más tarde, el restaurante cierra sus puertas, y la causa ha sido la falta de relevo generacional.

Y es que Giuliano Lombardo, fundador y cocinero veterano del local en Barcelona, ha fallecido a los 75 años, según ha comunicado la familia a través de su perfil de Instagram.

El fallecimiento ha sucedido ocho meses después de la muerte de su hermano Franco Lombardo, el anterior cocinero del local, que murió el pasado mes de abril.

El comunicado oficial

“Hoy [por el lunes, día 8] se reúne Giuliano Lombardo con su hermano Franco en el cielo, dejándonos un gran vacío a ‘famiglia’ y amigos”, escribe la familia en las redes sociales.

Tras estas grandes pérdidas en menos de ocho meses y por la falta de sustitutos, el restaurante ha decidido cerrar sus puertas el 31 de diciembre de este año, por lo que en 2026 ya no ofrecerá sus servicios.

Giuliano, quien había adquirido experiencia en diversos restaurantes europeos, se asentó en una Barcelona que se encontraba en plena apertura internacional.

Junto a su hermano Franco, sacaron adelante su primer proyecto en 1974: el pub Sausalito, un bar de copas, música y humoristas.

La apertura de Tramonti

Más adelante, en 1980 abrieron Tramonti y no tardó en convertirse en un clásico de la cocina mediterránea. Un tiempo después, Ana, la hermana pequeña, se unió al negocio familiar.

El prestigio del establecimiento se debe a diferentes motivos: la decoración cálida, el ambiente acogedor y la cercanía de sus dueños definió la identidad del local.

Platos desconocidos

Los hermanos supieron conectar con la clientela a través de la cordialidad y el paladar. Ofrecían ingredientes de calidad y productos frescos con los que elaboraban pastas artesanales y desconocidas en la época, como el ravioli, el carpaccio o el pesto.

El restaurante se suma a la lista de establecimientos que han cerrado sus puertas en los últimos años, afectados sobre todo por cambios generacionales, los precios al alza de los inmuebles y los cambios en los hábitos de consumo.