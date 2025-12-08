Rumbo a los Pirineos
4 de los mejores restaurantes para 'subir' a La Cerdanya (y otro para visitar Andorra)
Te recomendamos estas tres direcciones donde se elabora una cocina de altura
Girona, el valle del Llémena y Olot, tres paradas 'gourmet'
Viaje a La Rioja: 5 restaurantes, 4 hoteles y muchas bodegas
Los Pirineos cuentan con muchos motivos para una escapada. Puedes ir a esquiar, a hacer senderismo, a buscar setas, a practicar deportes de aventura... Y, claro, también a comer. Y muy bien, además, tal como demuestran estos buenos restaurantes de La Cerdanya que recomendamos a continuación. Allá arriba, preparan una cocina de altura. Y si te escapas a Andorra, te recomendamos otro más.
Schierbeck
Marta Vidal es una cocinera con futuro por ganas, voluntad y capacidad: desde el Hotel Villa Paulita, en Puigcerdà, mira a bosques y lagos en este ventanal abierto a la Cerdanya que es Schierbeck.
539 Plats Forts
Muchos elementos sorprendentes en el micro restaurante de Martín Comamala en Puigcerdà, si bien el más llamativo es la actitud del cocinero. Y camarero. Y sumiller. Y ayudante de cocina. Porque está solo. Por las tardes, una persona limpia. Estamos en una barra para un máximo de 12 clientes, en la que la carta se combina con dos menús degustación. Aquí tienes toda la información sobre 539 Plats Forts.
Das 1219
Un restaurante recomendable para superar el ‘trinxat’ que dirige, en los fogones, Ricard Borràs. Hay nivel en cada plato que sale de la cocina. Lo sabe bien nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, que escribió sobre Das 1219.
Trumfes
Platos transfronterizos, contrabandeados, permeables, flexibles. "Pero exaltamos lo próximo, lo que da la tierra, la caza, las setas, las truchas de río, las patatas", explican Pau Gascon y su socio, Àlex Molas, dueños de Trumfes.
Ibaya
Ibaya, en el Sport Hotel Hermitage, es el único restaurante con estrella Michein de Andorra, que asesora Francis Paniego y que propulsa la cocina del país de los Pirineos. Esta es la crónica de la visita de Pau Arenós a Ibaya.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo
- Las multas por saltarse la prohibición de entrar en una área de caza son de 1.000 a 3.000 euros
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos claves para controlar el jabalí
- Jordi Sánchez, Fernando Tejero y Carlos Areces protagonizan una nueva serie de vecinos con Mediaset y Prime Video
- El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es 'ilimitado
- Eurovisión 2026: Alemania lidera el frente proisraelí, Bélgica confirma su participación e Islandia baraja la retirada
- Adiós a esta emblemática tienda de turrones de Portal de l'Àngel: casi 200 años de historia