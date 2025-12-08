4 de los mejores restaurantes para 'subir' a La Cerdanya (y otro para visitar Andorra)

Los Pirineos cuentan con muchos motivos para una escapada. Puedes ir a esquiar, a hacer senderismo, a buscar setas, a practicar deportes de aventura... Y, claro, también a comer. Y muy bien, además, tal como demuestran estos buenos restaurantes de La Cerdanya que recomendamos a continuación. Allá arriba, preparan una cocina de altura. Y si te escapas a Andorra, te recomendamos otro más.

El 'brioche' con jabalí y raíces de Schierbeck. / Pau Arenós

Schierbeck

Marta Vidal es una cocinera con futuro por ganas, voluntad y capacidad: desde el Hotel Villa Paulita, en Puigcerdà, mira a bosques y lagos en este ventanal abierto a la Cerdanya que es Schierbeck.

El cocinero Martín Comamala. / Pau Arenós

539 Plats Forts

Muchos elementos sorprendentes en el micro restaurante de Martín Comamala en Puigcerdà, si bien el más llamativo es la actitud del cocinero. Y camarero. Y sumiller. Y ayudante de cocina. Porque está solo. Por las tardes, una persona limpia. Estamos en una barra para un máximo de 12 clientes, en la que la carta se combina con dos menús degustación. Aquí tienes toda la información sobre 539 Plats Forts.

Das 1219

Un restaurante recomendable para superar el ‘trinxat’ que dirige, en los fogones, Ricard Borràs. Hay nivel en cada plato que sale de la cocina. Lo sabe bien nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, que escribió sobre Das 1219.

Trumfes

Platos transfronterizos, contrabandeados, permeables, flexibles. "Pero exaltamos lo próximo, lo que da la tierra, la caza, las setas, las truchas de río, las patatas", explican Pau Gascon y su socio, Àlex Molas, dueños de Trumfes.

La seta de cardo con crema de almendras de Ibaya. / Pau Arenós

Ibaya

Ibaya, en el Sport Hotel Hermitage, es el único restaurante con estrella Michein de Andorra, que asesora Francis Paniego y que propulsa la cocina del país de los Pirineos. Esta es la crónica de la visita de Pau Arenós a Ibaya.