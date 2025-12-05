Sabor tradicional
¿El mejor 'capipota' de Barcelona para el fin de semana? En estos tres restaurantes
En estas direcciones proponen este plato popular en el que mojarás pan
El 'capipota' es un plato de toda la vida que siempre reconforta. En Barcelona hay sitios donde lo preparan tan bien que merecen la pena ser recomendados. Aquí tienes tres restaurantes donde disfrutarlo este fin de semana.
Cafè de l'Acadèmia
Regresó después de tres años cerrado víctima de la pandemia. La resurrección llega de la mano del nuevo propietario, Grupo San Telmo (San Telmo, El Canalla, Palo Santo, Bistró Mató y Tantarantana), que a mediados de junio de 2024 levantó la persiana del emblemático establecimiento abierto en 1987. Como años atrás, es una casa de comidas que ofrece cocina catalana tradicional (qué bueno su 'capipota') y platos y platillos mediterráneos bien hechos. Al frente, dos venezolanos, los hermanos Esther y Armando Álvarez, (este tiene a 110 metros un restaurante donde pegan tiros, Capet, paraíso de los amantes de la caza). Así se come ahora en Cafè de l'Acadèmia.
Bodega Gol
Roger Solé fue peluquero y Rodrigo Castillo, ingeniero industrial, y ahora forman una pareja de cocineros con chut en Sant Antoni. Lo suyo es un ejercicio de salvación de un negocio emblemático–tras el cual está también Enric Rebordosa–, pero no de falsificación. Se nota cuando comes en Bodega Gol.
Suru Bar
Sala, cocina y vinos: tres amigos con experiencia en restaurantes y tres ocupaciones en torno a la parrilla, las brochetas y el pollastre (pero no solo porque su 'capipota' con escabeche ligero está muy rico) en un buen restaurante llamado Suru Bar.
