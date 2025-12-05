Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Soluna, Soban de Jo Lee y La Font del Gat
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en Barcelona: tortillas, nueva cocina catalana y platos rumanos
Planazo para el fin de semana en Barcelona: platillos sin cocina, platos mediterráneos y bocados mexicanos
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Esto es una marisquería 'top' a la japonesa. La dirigen Teppei Nii y Diana Chen y tiene una barra y una sala por las que circula un marisco de primera: bogavante, gamba y cigala, y wagyu A5. Así de bien se come en Soluna.
Este restaurante del Eixample está regentado por una familia coreana que sirve cocina tradicional de su país. 'Kimchi' casero, oficio y porcelana del país asiático se unen en Soban de Jo Lee.
El espacio de Montjuïc, resucitado de la mano de Grup Confiteria, se reivindica como merendero del siglo XXI que ahora, de viernes a domingo de 10.00 a 13.00 horas, ofrece también 'esmorzars de forquilla' con 'capipota' con garbanzos, bacalao 'a la llauna' con 'samfaina', butifarra a la brasa... Esto es lo que se come en La Font del Gat.
