3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Soluna, Soban de Jo Lee y La Font del Gat

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Soluna Esto es una marisquería 'top' a la japonesa. La dirigen Teppei Nii y Diana Chen y tiene una barra y una sala por las que circula un marisco de primera: bogavante, gamba y cigala, y wagyu A5. Así de bien se come en Soluna.

El 'temaki' abierto de gamba y caldo de crustáceos de Soluna. / Victòria Rovira

Soban de Jo Lee Este restaurante del Eixample está regentado por una familia coreana que sirve cocina tradicional de su país. 'Kimchi' casero, oficio y porcelana del país asiático se unen en Soban de Jo Lee.

'Japchae', fideos de boniato salteados con verduras y carne del restaurante coreano Soban de Jo Lee. / Òscar Gómez

La Font del Gat El espacio de Montjuïc, resucitado de la mano de Grup Confiteria, se reivindica como merendero del siglo XXI que ahora, de viernes a domingo de 10.00 a 13.00 horas, ofrece también 'esmorzars de forquilla' con 'capipota' con garbanzos, bacalao 'a la llauna' con 'samfaina', butifarra a la brasa... Esto es lo que se come en La Font del Gat.