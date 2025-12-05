Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Soluna, Soban de Jo Lee y La Font del Gat

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

Planazo para el fin de semana en Barcelona: tortillas, nueva cocina catalana y platos rumanos

Planazo para el fin de semana en Barcelona: platillos sin cocina, platos mediterráneos y bocados mexicanos

La cigala con fideos de Soluna.

La cigala con fideos de Soluna. / Victòria Rovira

Pau Arenós

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Soluna

Soluna

Esto es una marisquería 'top' a la japonesa. La dirigen Teppei Nii y Diana Chen y tiene una barra y una sala por las que circula un marisco de primera: bogavante, gamba y cigala, y wagyu A5. Así de bien se come en Soluna.

El 'temaki' abierto de gamba y caldo de crustáceos de Soluna.

El 'temaki' abierto de gamba y caldo de crustáceos de Soluna. / Victòria Rovira

Los mejores restaurantes japoneses de Barcelona en los que te sentirás como en Tokio

Los mejores restaurantes japoneses de Barcelona en los que te sentirás como en Tokio

Soban de Jo Lee

Soban de Jo Lee

Este restaurante del Eixample está regentado por una familia coreana que sirve cocina tradicional de su país. 'Kimchi' casero, oficio y porcelana del país asiático se unen en Soban de Jo Lee.

'Japchae', fideos de boniato salteados con verduras y carne del restaurante coreano Soban de Jo Lee.

'Japchae', fideos de boniato salteados con verduras y carne del restaurante coreano Soban de Jo Lee. / Òscar Gómez

4 restaurantes coreanos de Barcelona para conocer mejor la cocina del país asiático

4 restaurantes coreanos de Barcelona para conocer mejor la cocina del país asiático

La Font del Gat

La Font del Gat

El espacio de Montjuïc, resucitado de la mano de Grup Confiteria, se reivindica como merendero del siglo XXI que ahora, de viernes a domingo de 10.00 a 13.00 horas, ofrece también 'esmorzars de forquilla' con 'capipota' con garbanzos, bacalao 'a la llauna' con 'samfaina', butifarra a la brasa... Esto es lo que se come en La Font del Gat.

Embutidos y quesos catalanes de La Font del Gat.

Embutidos y quesos catalanes de La Font del Gat. / El Periódico

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
  2. Inspecció de Treball propone sancionar al Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir' al contagio de legionela de un conserje
  3. La sala Bóveda de Barcelona gana en los tribunales a la 'vecina' que la denunció por ruidos pero tenía un piso turístico
  4. Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
  5. El Gobierno lanza una criba masiva de eléctricas ‘fantasma’ y ordena la expulsión de 40 empresas en un año
  6. Sigifredo Ledesma, empresario, sobre su mala experiencia con un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
  7. LISTA | Estos son los países que no participarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel
  8. Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto

Detectan la muerte masiva de pingüinos por falta de alimento en Sudáfrica

Detectan la muerte masiva de pingüinos por falta de alimento en Sudáfrica

Planazo para el fin de semana en Barcelona: platos japoneses y coreanos, y 'esmorzars de forquilla'

Planazo para el fin de semana en Barcelona: platos japoneses y coreanos, y 'esmorzars de forquilla'

¿El mejor 'capipota' de Barcelona para el fin de semana? En estos tres restaurantes

¿El mejor 'capipota' de Barcelona para el fin de semana? En estos tres restaurantes

Brindis con estilo y caprichos irresistibles para regalar (o regalarte) esta Navidad

Brindis con estilo y caprichos irresistibles para regalar (o regalarte) esta Navidad

DIRECTO | Sin síntomas de peste en las explotaciones ganaderas de la zona con jabalís infectados

DIRECTO | Sin síntomas de peste en las explotaciones ganaderas de la zona con jabalís infectados

Estados Unidos mata a cuatro personas en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico

Estados Unidos mata a cuatro personas en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico

¿A qué hora es el sorteo del Mundial de 2026? Dónde ver por televisión a los rivales de España

¿A qué hora es el sorteo del Mundial de 2026? Dónde ver por televisión a los rivales de España

Siete detenidos, 70 kilos de droga sintética y 1.200 plantas de marihuana: cae una banda de narcos en Barcelona, Badalona y Rubí

Siete detenidos, 70 kilos de droga sintética y 1.200 plantas de marihuana: cae una banda de narcos en Barcelona, Badalona y Rubí