Este bar de L'Hospitalet cumple 50 años y lo celebra dando raciones gratis de bravas

Bar Córdoba quiere celebrar a lo grande un doble aniversario redondo: el suyo y el de L'Hospitalet de Llobregat. El establecimiento de la calle de Luarca, 10 alcanza los 50 años y la ciudad, el siglo. Y la mejor manera que se le ha ocurrido a los responsables de esta tasca es ofrecer 100 kilos de patatas bravas gratuitas (una ración por persona) hasta agotar las existencias. Será este jueves, 4 de diciembre, a partir las 18.00 horas.

Esta fiesta servirá, además, para que el establecimiento, que tiene otro local en el centro comercial La Farga, presente oficialmente su salsa brava, una receta familiar que ha pasado de generación en generación y que, por primera vez en medio siglo, se comercializa para todo el público. Puede comprarse en el propio local y a través de su web (barcordoba.com), con envíos a toda España y a un precio promocional de salida de 4,95 euros los 314 mililitros.

Receta secreta

Bar Córdoba ha necesitado más de un año de trabajo poder comercializar su salsa sin perder su esencia. Su receta es secreta y solo dos personas por generación la conocen; ni siquiera la comparten entre todos los miembros de la familia para evitar que se filtre. Una elaboración que comenzó con la abuela y que transmitió a la madre, y después del tío al actual responsable del bar, Perico, que ha hecho realidad el deseo de tantos clientes durante tantas décadas.

Es una salsa versátil, pensada no solo para patatas, sino también para acompañar carnes, estofados, mayonesas, bocadillos... De hecho, Bar Córdoba no solo es famoso por sus bravas, sino también por sus tapas andaluzas como los calamares, el cazón en adobo, los boquerones y las sardinas maceradas en salsa de soja, que el alcalde de la ciudad considera “el mejor 'sushi' de L'Hospitalet”.

Tan sencillo en espíritu como fiel a la calidad de su materia prima, por el local han pasado chefs tan reconocidos como José Andrés o Ferran Adrià. La incorporación de un 'food truck', además, les permitió llevar la marca más allá del barrio, acercándola a nuevos públicos.