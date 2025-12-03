Tartar de dinosaurio y hologramas en Dubái: un chef con inteligencia artificial despierta curiosidad y escepticismo

Un restaurante que presume del "primer chef con IA del mundo" acaba de abrir en el adinerado emirato de Dubái, despertando tanto curiosidad como escepticismo sobre la capacidad de la tecnología para rivalizar con la creatividad humana en la cocina.

Ubicado a los pies de los relucientes rascacielos del centro de la ciudad, Woohoo recibe a los comensales en un ambiente inspirado en la ciencia ficción: desde la entrada, donde son recibidos por una pantalla holográfica del "chef con IA" -llamado Aiman, representado como un hombre rubio con gafas tecnológicas que le ocultan los ojos- hasta el comedor iluminado por hologramas y proyecciones futuristas.

Aiman, nombre que juega con las palabras en inglés 'AI' (inteligencia artificial) y 'man' (hombre)

Todo está controlado por inteligencia artificial a través de una gran máquina cilíndrica, presentada por el establecimiento como una supercomputadora, ubicada en el centro de la sala. La estrella del espectáculo, el chef Aiman, es un modelo especializado de IA desarrollado por una empresa emiratí y cuyo nombre juega con las palabras en inglés 'AI' (inteligencia artificial) y 'man' (hombre).

No cocina, sino que diseña los platos, formado con miles de recetas y décadas de investigación en artes culinarias y gastronomía molecular, según el establecimiento. "La IA podría algún día crear mejores platos que los humanos", comenta el cofundador de Woohoo, el turco Ahmet Oytun Cakir.

Cocina fusión internacional

Si bien la carta se centra principalmente en platos inspirados en la cocina fusión internacional, el chef Aiman destaca con ciertos platos estrella, como el denominado "tartar de dinosaurio", diseñado para capturar el sabor del animal extinto mediante análisis de ADN. Este aperitivo, cuya receta es un secreto muy bien guardado y que, en boca, recuerda a una combinación de carnes crudas, se ofrece a 215 dírhams (unos 50 euros) en un plato que parece latir, dando la impresión de respirar.

"Fue una auténtica sorpresa. Estaba absolutamente delicioso", confiesa uno de los clientes, Efe Urgunlu. En la cocina, chefs de carne y hueso preparan las recetas y pueden ajustarlas si es necesario. "Si pruebo un plato y está demasiado picante, lo comento con el chef Aiman. Tras la conversación, finalmente encontramos el equilibrio perfecto", explica el chef ejecutivo Serhat Karanfil.

Ganas de convertirlo en el "próximo Gordon Ramsay"

Mientras que el cofundador de Woohoo sueña con convertir a su chef de IA en el "próximo Gordon Ramsay", llamado así en honor al famoso chef británico, un uso tan amplio de la inteligencia artificial en la cocina dista mucho de ser aceptado unánimemente en la industria.

Dubái abre el primer restaurante con la IA como chef: "Puede que cree algún día mejores platos que los humanos" / FADEL SENNA

"Un chef de IA no existe", declara el chef sirio Mohamad Orfali, cuyo restaurante en Dubái, Orfali Bros, obtuvo una estrella Michelin el año pasado. "No creo en ello", declaró a AFP, enfatizando la importancia en la cocina del 'nafas', un término árabe que se refiere a la capacidad personal del cocinero para crear platos llenos de alma y emoción.

"Sin sentimientos, sin recuerdos"

"La inteligencia artificial no tiene sentimientos ni recuerdos... No puede infundir esa energía en los platos", afirma este profesional, quien admite usar IA él mismo, pero solo para tareas de investigación o administrativas. "La usamos como ayudante de cocina, pero al final, no es la cocina la que cocina", insiste.

Sin embargo, el concepto atrae a una clientela acostumbrada a las extravagancias de Dubái, una megalópolis hiperconectada siempre a la caza de las últimas tendencias. “Todos aquí en Dubái apoyamos este tipo de ideas”, asegura Ahmet Oytun Cakir.

El restaurante se volvió viral rápidamente en redes sociales, con una cuenta de Instagram dedicada al "chef con inteligencia artificial", donde su avatar parece compartir consejos y recetas. Esta atención mediática animó a Dio, una clienta que prefirió permanecer en el anonimato, a probarlo. “El concepto es tan creativo que pensé que tenía que probarlo… Los platos eran extraordinarios”, comentó.