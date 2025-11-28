Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Manda Huevos, Finorri y Transilvania

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

La tortilla abierta con oreja y tartar de gambas de Manda Huevos.

La tortilla abierta con oreja y tartar de gambas de Manda Huevos. / Jordi Cotrina

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Manda Huevos

Manda Huevos

Ot Salvans y Víctor Martínez han abierto un espacio en Les Corts con la tortilla de patatas como centro, aunque hay material del bueno más allá de la albúmina. Fuera de carta pueden servir tortilla abierta con oreja guisada con vino y un toque de guindilla, tartar de gambas y un 'suquet' con las cabezas que es un genuino mar y montaña con los diferentes elementos en su punto. Así nos fue la visita a Manda Huevos.

La brandada con ventresca de bacalao de Manda Huevos.

La brandada con ventresca de bacalao de Manda Huevos. / Jordi Cotrina

Finorri

Finorri

El establecimiento del histórico Hotel Condal, que visitaron en su día Dalí y García Lorca, propone una carta elegante ejecutada por un trío de chefs de solvencia contrastada: cocina clásica contemporánea excelsa es lo que sirven en Finorri.

Carpacho de gamba y su coral con pistachos y mayonesa de gambas del restaurante Finorri.

Carpacho de gamba y su coral con pistachos y mayonesa de gambas del restaurante Finorri. / Àlex Froloff

Transilvania

Transilvania

Este agradable restaurante te lleva de viaje a Rumanía desde el Eixample con los platos tradicionales del país centroeuropeo. Las recetas de la madre y la abuela de aquel país se cocinan en el restaurante Transilvania.

Sopa de carne ahumada ('ciorbă de văcuță') del restaurante Transilvania.

Sopa de carne ahumada ('ciorbă de văcuță') del restaurante Transilvania. / Òscar Gómez

