Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Manda Huevos, Finorri y Transilvania
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en Barcelona: cocina catalana, recetas napolitanas y tacos mexicanos
Planazo para el fin de semana en Barcelona: platillos sin cocina, platos mediterráneos y bocados mexicanos
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Ot Salvans y Víctor Martínez han abierto un espacio en Les Corts con la tortilla de patatas como centro, aunque hay material del bueno más allá de la albúmina. Fuera de carta pueden servir tortilla abierta con oreja guisada con vino y un toque de guindilla, tartar de gambas y un 'suquet' con las cabezas que es un genuino mar y montaña con los diferentes elementos en su punto. Así nos fue la visita a Manda Huevos.
El establecimiento del histórico Hotel Condal, que visitaron en su día Dalí y García Lorca, propone una carta elegante ejecutada por un trío de chefs de solvencia contrastada: cocina clásica contemporánea excelsa es lo que sirven en Finorri.
Este agradable restaurante te lleva de viaje a Rumanía desde el Eixample con los platos tradicionales del país centroeuropeo. Las recetas de la madre y la abuela de aquel país se cocinan en el restaurante Transilvania.
