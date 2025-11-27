En estos restaurantes preparan las mejores tortillas de Barcelona

Pocos platos tan fáciles de hacer como la tortilla. En casa la puede hacer cualquiera. Pero no son tantos los restaurantes que subliman este icono de la gastronomía popular. Esta selección incluye 10 establecimientos en los que llorarás de placer hincando el diente a una tortilla.

Bar Remedios

La tortilla de patatas al momento del Bar Remedios. / Macarena Pérez

Alejo Ventosa y Llorenç Balaguer están a cargo de un bar cerca de la Diagonal en el que la tortilla de patatas hecha al momento tiene un público leal. La hemos probado y nos gustado tanto como el tapeo plácido de este local exitosos y jaranero llamado Bar Remedios.

Les Truites

Les Truites es un establecimiento de la calle de Viladomat, 324, que ha ¡batido! récords: en 35 años han pasado por las sartenes unos 100.000 huevos. Huevazo en todo el Guinness. Joan se especializó porque no sabía hacer otra cosa. Era camarero, comenzó con bocadillos, un amigo lo instruyó en la tortilla básica, la de patatas. “¡Si hubiese sabido de cocina, no me habría dedicado a las tortillas!”. Tiene razón: solo con los años comprendió que tenía un don. Un don que expresa en las tortillas que, por ejemplo, aparecen en esta crónica de Les Truites.

Pizzicato

La tortilla con el interior cremoso de Pizzicato. / Manu Mitru

Cocina sabrosa bajo la batuta de Luciana Russo y Eduardo Hernández en el Palau de la Música Catalana y que es merecedora de bises y aplausos. Ambos han subido el bikini de pollo y la tortilla hecha con huevo a baja temperatura y con bacalao ahumado por encima al escenario del Palau de la Música. ¡Bravo, Pizzicato!

Los Tortillez

Varias tortillas de Los Tortillez. / El Periódico

Este restaurante que luce una desarmante estética ochentera despliega un divertido y sabroso catálogo de elaboraciones a base de huevo batido que acompaña de tapas y platillos populares y sabrosos. 16 tortillas hechas al momento (más las que cantan como "edición limitada" y la que te hacen a tu gusto). ¿Cómo son? Te lo explicamos en esta artículo sobre Los Tortillez.

Manda Huevos

La tortilla abierta con oreja y tartar de gambas de Manda Huevos. / Jordi Cotrina

Ot Salvans y Víctor Martínez han abierto un espacio en Les Corts con la tortilla de patatas como centro, aunque hay material del bueno más allá de la albúmina. Fuera de carta pueden servir tortilla abierta con oreja guisada con vino y un toque de guindilla, tartar de gambas y un 'suquet' con las cabezas que es un genuino mar y montaña con los diferentes elementos en su punto. Así nos fue la visita a Manda Huevos.

Bar El Pollo

Una tortilla con 'txapela' de Bar El Pollo. / Álvaro Monge

Las tortillas de este local de la calle del Tigre, 31, tienen un público leal. Y con razón porque están entre las mejores de la Barcelona atortillada y con una característica única, según el modo de proceder en Bilbao: llevan 'txapela'. La pieza dorada y cremosa, el elemento extra y, encima, una finísima capa de huevo como una crepe. También le dan heavy a las cazuelas, hay un barman y se estrenan con los vinos naturales. Así es Bar El Pollo.

Cafè del Centre

La tortilla de buey de mar y zamburiñas de Cafè del Centre. / Jordi Cotrina

El cocinero Víctor Ferrer (Betlem y Bicnic) se hace cargo del emblemático establecimiento modernista recuperado por el Grup Confiteria. Varias veces, Ferrer suelta el neologismo "viejuno", entre el cachondeo y la reivindicación de una cocina sin estridencias, que se materializa en platos como la tortilla de buey de mar y zamburiñas, las setas de cardo con crema de amontillado, el canelón con pollo y jarrete de ternera cubierto con una muselina de espinacas, la cabezada de lomo con salsa de pimienta verde... ¿Quieres saber qué más? Aquí te contamos todo sobre Cafè del Centre.

El Xampanyet

Visitamos este restaurante que exalta la anchoa y la burbuja, que siempre está lleno y que va camino de los 100 años. Joan Carles Ninou está al frente del negocio que fundó el abuelo en 1929, y sus hijas, Laura y Mireia, están destinadas a llevar la casa hasta el centenario.Qué rica la tortilla de bacalao, con puerros y patatas paja como una reinterpretación del 'bacalhau à Brás'. Aquí te contamos, a pinceladas, la historia (y la carta actual) de El Xampanyet.

Batea

La totilla de Betanzos con tartar de gambas de Batea. / FERRAN NADEU

En la carta marinera de Batea aparece con nombre y apellidos: "Tortilla de Betanzos". Tortilla de Betanzos es lo contrario de una criptomoneda: un valor seguro. La tortilla de Betanzos, recuerda el cocinero Carles Ramon, es 'sincebollista'. La del nuevo restaurante de Manu Núñez, Marta Morales y Carles Ramon, el trío de Besta, gustará a los partidarios de lo fluido y dejará en el burladero a los que la prefieren cuajada y estructural. Te contamos más sobre esta pieza tan icónica de Batea.

Molino de Pez

La tortilla de patatas del restaurante Molino de Pez. / Pau Arenós

El restaurante del madrileño Nino Redruello asociado en Barcelona con el asturiano Jaime Santianes despliega una cocina abierta en la que la llama es la protagonista, alimentada con encina. Pasan por el fuego vivo las carnes y los pescados y, atención, el arroz, trabajado en una sartén perforada. Pero también preparan una tortilla de patata y cebolla muy aérea y, sobre todo, muy rica. Si quieres saber es, aquí tienes la crónica de Molino de Pez.

Flash Flash

Para los humanos, llegar a los 50 es una desgracia; para un restaurante, una bendición. El ciclo de algunos establecimientos es más corto que el de la mosca del vinagre. El Flash Flash (La Granada del Penedès, 25) alcanzó el 3 de julio de 2020 el medio siglo con salud, pese a la epidemia y la economía pachucha. Y gracias, entre otras cosas, a sus muchas y suculentas tortillas. Aquí tienes la crónica que Pau Arenós escribió sobre Flash Flash.

Fismuler

La receta de la tortilla de bacalao de Fismuler. / periodico

La tortilla fina y el relleno, esponjoso: bacalao al pilpil, espuma de yema y piperrada caramelizada. La mejor tortilla de bacalao de... Ese inamovible plato de sidrería ha sido retocado en busca de ligereza. Vuelas en la alfombra de Nino Redruello, Patxi Zumárraga y Jaime Santianes, fundadores los dos primeros del Fismuler de Madrid (2016) y los tres, del Fismuler de Barcelona. Clica en el enlace y verás cómo tituló Arenós su crónica sobre este establecimiento.

Taktika Berri

Pequeña y achatada, con mucha cebolla guisada, poca patata y jugosa. Así hacen en este veterano restaurante del Eixample (abierto desde 1995) la tortilla de patatas. "No sabes las que vendemos", se alboroza María, hija de los fundadores, Julián Fernández, que nos dejó en febrero de 2022, y Carmen Erdocia. Los tortillólogos la sitúan entre las mejores de la ciudad. Y con razón. Pasa saber más sobre Taktika Berri, puedes leer aquí.

Mantequerías Pirenaicas

La tortilla de patata de Mantequerías Pirenaicas. / Jordi Cotrina

25 centímetros de diámetro y unos 5 o 6 de alto, 12 huevos ecológicos y 2 yemas, 1,5 kilos de patata monalisa y 100 gramos de cebolla de Figueres. Hola, Señora Tortilla. Si quieres saber más sobre la obra de arte que hace Mantequerías Pirenaicas, aquí te lo explicamos.

Al Kostat

En Al Kostat, el restaurante dentro del restaurante Alkimia, Jordi Vilà, flamante Premi Nacional de Gastronomia 2021, explora lo tradicional con mirada de pillo. 'Nigiris' sí, pero de atún sobre pan con tomate. "Siempre pienso en clave de cocina catalana proyectada hacia el futuro", dice.

La croqueta César, los macarrones de rustido, el pimiento escalivado/'recuit'/romesco de aceituna y anchoa, ¡el flan!.

Ah, ¡y la tortilla de patatas y cebolla! Aquí, Vilà hace la tortilla de patatas definitiva.

Agullers

Tres socios se han aliado para dar continuidad a un clásico de la Ribera: ‘esmorzars de forquilla’, ollas y el descorche de grandes vinos. Su filosofía es "un local del barrio para el barrio". Así es Agullers.

Cadaqués

Este restaurante ubicado en los Porxos d'en Xifré, a medio camino entre el Born y la Barceloneta, sirve una tortilla de patata napada con romesco de gambas a la que nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, se refierió en estos términos: "¡bravo y 'rebravo'!".. No hace falta añadir mucho más a esta creación de Cadaqués.

Colmado Wilmot

La tortilla con callos y 'capipota' del Colmado Wilmot. / Ferran Nadeu

En la casa de comidas de Eugeni de Diego (A Pluma) y Ana Alvarado en el Upper Diagonal no quedas mal si te chupas los dedos con el ‘capipota’. Un bar con hechuras de restaurante es Colmado Wilmot.

Bar Iberia

Tortilla de patatas con callos y 'capipota' de Bar Iberia. / Òscar Gómez

Este local de la Zona Franca, que elabora una cocina vibrante y periférica, despierta entre sus fieles una devoción gelatinosa por su tortilla de patatas con callos. Aquí te explicamos el secreto del éxito de Bar Iberia.