Mapa de los restaurantes de Barcelona con estrellas en la guía Michelin 2026

La guía Michelin 2026 de España que se ha presentado la noche de este martes en Málaga ha incorporado varias novedades a su lista de restaurantes distinguidos con estrellas. Ninguno ha logrado tres, pero cinco han alcanzado las dos y otros 25, una. Más que un restaurante en particular, la gran triunfadora ha sido la ciudad de Barcelona, que ha conseguido tres nuevos 'biestrellados' (Aleia, Enigma y Mont Bar), un éxito que se ha extendido a Kamikaze y Scapar, que estrenan entorchado.
Con la nueva edición de la guía, la capital catalana suma un total de 41 estrellas en 29 establecimientos, reafirmándose, de nuevo, como la ciudad que más tiene. Por detrás anda Madrid, con 39 estrellas para 31 locales, que siempre se acerca pero nunca atrapa a Barcelona en este terreno.
En este gráfico están todos los restaurantes de Barcelona distinguidos con estrellas Michelin en la guía de 2026.
