Alegría por las nuevas estrellas Michelin en Catalunya: "Decían que Barcelona estaba triste, pero hemos demostrado todo lo contrario"

No hubo nuevo triestrellado en la gala Michelin 2026, pero Catalunya vivió una noche mágica en Málaga. Nada menos que cuatro nuevos biestrellados subieron al escenario: Aleia, Enigma y Mont Bar en Barcelona, y La Boscana, en Bellvís (Lleida). Especialmente esperado era el ascenso al segundo piso del restaurante de Albert Adrià: se había hecho demasiado de rogar. El éxito barcelonés se ha extendido a Kamikaze y Scapar, que se estrenaban ayer en la guía con su primer estrella.

La raya a la mantequilla negra de Mont Bar. / Ricard Cugat

"Barcelona vive un momento dulce"

“Esto ha sido una gesta”. Fran Agudo, jefe de cocina de Mont Bar, describía así el hecho de que un restaurante que en origen era un bar haya conseguido algo como esto”. La singularidad del caso de Mont Bar es tal que se ha convertido en el que quizá sea el restaurante con dos estrellas Michelin más pequeño del mundo. "La verdad es que nos lo están diciendo mucho, puede ser que sea verdad", dice Agudo.

La segunda estrella Michelin le he llegado al restaurante en un año en el que el equipo ha estado “muy enchufado y muy comprometido”, explica Agudo, que apunta a esa cohesión como una de las claves del éxito. “También tenemos la suerte de tener una clientela fiel que nos ha ayudado mucho”.

Para el chef de Mont Bar, que fue antes jefe de cocina de Tickets, la distinción es también la demostración de que Barcelona vive un momento dulce, gastronómicamente hablando. “Se ha hablado en los últimos tiempos de que Barcelona estaba triste y esto ha sido la demostración de que no es así para nada. Todo lo contrario: la ciudad está en ebullición y hay mil restaurantes para venir a comer”.

Joel Castanyé, tras un cristal del comedor de La Boscana. / Jordi V. Pou

La Boscana, premio a un restaurante "único"

“Esto es magia. Estamos en una comarca rural, agrícola, que es la que menos turismo atrae de España”, explica Joel Castanyé, chef La Boscana (Bellvís, Lleida). “La segunda estrella es una gran alegría para la zona. También pensé inmediatamente en mi familia, en mi madre y mis dos hermanos mayores. Llevamos toda la vida trabajando para esto”.

La Boscana es un restaurante singular. “Creo que el hecho de que en verano hagamos un menú en el que el 70% es fruta nos hace únicos”, cuenta Castanyé. “Lo verdaderamente guay de todo esto es que al final esto es también un éxito de los payeses con los que trabajamos y nos traen los productos”.

Con el móvil “colapsado”, Castanyé esperaba ansioso el momento de encontrarse con su gente, con su pueblo, para celebrar todos juntos la segunda estrella. “En Bellvís nos conocemos todos y lo mejor es que los vecinos hacen suyos estos éxitos. Pasó con la primera estrella y volverá a pasar hoy cuando llegue. Quizá en una ciudad grande una estrella pase más desapercibida, pero aquí no sucede esto".

El cocinero Rafael de Bedoya, en el comedor de Aleia, en Casa Fuster. / Zowy Voeten

Aleia, "una gran casa"

El fulgor de la (segunda) estrella Michelin ilumina pero no deslumbra a Rafael de Bedoya que regresó a Barcelona en el primer avión del día siguiente a la gala de Málaga. Es el jefe de cocina del restaurante Aleia (Barcelona), ubicado en el hotel Casa Fuster, con la dirección gastronómica de Paulo Airaudo. “Esto te da más fuerza para seguir cumpliendo tu objetivo día a día: demostrar que Aleia es una gran casa”.

Para De Bedoya, la segunda estrella Michelin son “palabras mayores”, una recompensa a una apuesta por la “excelencia gastronómica”, que comparte con Airaudo, pero también con el resto de compañeros galardonados en la gala. “Las estrellas otorgadas ayer demuestran que en Catalunya tenemos una gastronomía increíble. Para mi fue un orgullo estar ayer en el escenario junto a compañeros del nivel de Albert Adrià”.