El restaurante que perdió la estrella meses antes de que se la quitaran

En mayo del 2025 me senté en el restaurante La Finca, en el Hotel La Finca Bobadilla (Loja, Granada), y esa noche supe que en noviembre Michelin les retiraría la estrella.

Comí correctamente, platos con territorio y técnica, como la concha fina con potaje malagueño y la versión de la olla de San Antón con aire de vinagre de Jerez. No fue el condumio lo que me llevó al pensamiento fúnebre.

Fernando Arjona había ganado la estrella en el 2022, la única de Granada entonces. El mazazo que se avecinaba no discutía la capacidad de Fernando –reforzada al principio con la asesoría del biestrellado Pablo González–, sino por un estado de ánimo, por la actitud general, por unas incómodas vibraciones.

La concha fija con potaje malagueño de La Finca. / Pau Arenós

El establecimiento hotelero había cambiado de propiedad y se planteaba la duda de si los nuevos gestores querían continuar con el modelo. Hotel de temporada, iba a ser sometido a una reforma. El desconsuelo era general, y el desconcierto.

El ‘maître’ del último verano ya no trabajaba allí, habían suprimido el menú degustación, ofrecían croquetas entre los entrantes y la persona que hacía las funciones de sumiller no controlaba demasiado bien el ‘stock’ de la bodega. La sensación fue de ‘chof’. No escribí nada para no dañar a personas dañadas.

Un miembro del equipo de comunicación me pidió un diagnóstico y mandé unas líneas, que reproduzco:

“Creo que hay despiste o desánimo porque (por lo que entendí) no queda muy claro si a la propiedad le interesa o no seguir con la estrella. Mi opinión es que la estrella es un gancho para un hotel de ese estilo, alejado de grandes urbes. El cliente internacional lo tiene en cuenta para las reservas.

Un comedor del restaurante La Finca, en Loja. / Pau Arenós

Si la estrella no interesa creo que habría que renunciar públicamente a ella porque Michelin se la quitará (¿croquetas en la carta?). Siempre es mejor renunciar que sufrir el castigo.

De querer seguir, hay que apostar por Fernando, continuar con el menú degustación y, por supuesto, la carta, y eliminar ¡las croquetas!, que tienen refugio en otros restaurantes del hotel.

Jugar a fondo con el entorno: el huerto, proveerse de los bosques de la propiedad, panales de miel, el aceite, etc. La Finca se nutre de la finca.

Decidir cuál es el lugar fijo de La Finca: el miércoles hubo un grupo con una barbacoa y nos trasladaron. Creo que los grupos con barbacoa o lo que sea tienen que ir a otro sitio. Recuperar La Capilla porque es un lugar impresionante para comenzar.

Reforzar la sala, la dirección de la sala, el trabajo de sala”.

Por desgracia el vaticinio se cumplió y La Finca ha sido 'desestrellada'.

El reconocimiento de la guía de neumáticos no es siempre ventajoso para los intereses de quien lo ostenta. También puede causar ruina, ansiedad, frustración, dependencia, vorágine, trabajo extra o escasez de ocupaciones, estatus forzado, examen continuo por parte de los clientes… No a todos les sirve ni todos saben gestionarlo. Y no necesariamente multiplica los ingresos: depende de en qué lugar se encuentra el restaurante y a quién se dirige.

Los ganadores de las estrellas Michelin 2026. / EPC

Para terminar, unas breves consideraciones sobre la gala inflada, como las ruedas.

*Emitida por YouTube, apenas congregó a 5.000 y pico de personas en el mejor momento: una micro audiencia.

*¿Michelin España? Y premios en inglés: Ceremony Spain 2026, Service Award…

*Quien paga quiere soltar la chapa, y pagan muchos, entre ellos, las administraciones.

*Que pidan las tallas a los chefs antes de confeccionar las chaquetillas conmemorativas.

*Como de costumbre, las mujeres apenas existen.

*Qué mal lo hizo el presentador, Jesús Vázquez. Es como si hubiera fallado el titular y él pasara por la calle minutos antes de comenzar la cita e hiciera de sobresaltado suplente.