Guía Michelin 2026: BCN triunfa con tres nuevos 'biestrellados' (Aleia, Enigma y Mont Bar), a los que se suma La Boscana (Bellvís, Lleida)

La guía Michelin 2026 que se ha presentado esta noche en Málaga ha coronado a cinco restaurantes con dos estrellas y 25 con una. No ha habido un nuevo 'tri', cosa harto complicada pese a la excelencia de la alta cocina en España. Pero no por ello ha sido una cosecha mala. Todo lo contrario. Y menos aún para Catalunya porque cuatro de esos bi' son catalanes: Aleia, Enigma y Mont Bar en Barcelona, y La Boscana, en Bellvís (Lleida). El triunfo de la capital catalana se ha extendido a Kamikaze y Scapar, que estrenan entorchado.

Albert Adrià se ha podido sacar una espina que tenía clavada desde hacía tiempo, y quizá por eso no se esperaba la segunda estrella para Enigma. "Ha sido una sorpresa", ha dicho en el escenario. Más emocionados se han mostrado Fran Agudo (Mont Bar), Rafael de Bedoya (Aleia) y Joel Castanyé, que ha dedicado el premio a su familia y a su equipo de La Boscana: "Me hacen soñar viendo cómo sueñan ellos", ha dicho.

41 estrellas en 29 establecimientos

El dictamen de los inspectores en la nueva guía fortalece el liderazgo gastronómico de la capital catalana a nivel español: suma un total de 41 estrellas en 29 establecimientos, reafirmándose, de nuevo, como la ciudad que más tiene. Y eso que de un año a otro ha perdido las de Aürt (por traslado), Oria (por cierre) y Teatro (también por cierre, aunque seguirá abierto hasta el 21 de diciembre y en la nueva guía de papel figurará como abierto- no así en la web de la firma francesa-).

Por detrás anda Madrid, con 37 estrellas para 30 locales, que siempre se acerca pero nunca atrapa a Barcelona en este terreno. Se estrenan Emi y Èter, y Ramon Freixa ha conseguido el hito de ganar dos estrellas de una tacada tras abrir en julio Ramon Freixa Atelier. De récord. Hay que tener en cuenta que la guía se envía a la imprenta tras el verano, así que lo suyo fue cosa de abrir, recibir a los inspectores a los que tantísimo cuesta conceder un entorchado y, pocos meses después, volver a lucir las dos estrellas. En sus breves palabras de agradecimiento, se ha acordado de sus padres, Josep Maria y Dori, de quienes tanto aprendió, ya que también fueron restauradores que en su día fueron galardonados por Michelin.

El presentador, Jesús Vázquez, afónico

La sorpresa y la emoción ha sido la tónica general entre los galardonados porque, como viene sucediendo desde hace un par de años, Michelin no había soltado prenda acerca de los nuevos estrellados. De manera que, para conocer cuáles son los nuevos templos de la gastronomía patria, tocaba esperar a la gala de este martes en el Sohrlin Andalucía, un espacio escénico que une creación artística, investigación y formación en las artes escénicas y el entretenimiento cultural (uno de sus promotores ha sido Antonio Banderas, presente en la gala). La ha presentado un Jesús Vázquez algo afónico ante los aproximadamente 700 invitados que la han visto en directo y que han disfrutado de varios espectáculos de danza y música.

Los mismos 16 'triestrellados'

Pese a no haber nuevos 'triestrellados', España sigue contando 16 restaurantes con la máxima distinción, y eso siempre alivia cuando los rumores de supresión de estrellas son recurrentes y se siente muy de cerca el ejemplo de países como Francia, donde los inspectores son inmisericordes y en los últimos tres años se han cargado a cinco establecimientos con el triple entorchado. La alineación de los 16 magníficos españoles está formada por Àbac, Lasarte, Cocina Hermanos Torres y Disfrutar (Barcelona), El Celler de Can Roca (Girona), Arzak, Martín Berasategui y Akelarre (San Sebastián), Azurmendi (Larrabetzu), Diverxo (Madrid), Quique Dacosta (Dénia), Aponiente (El Puerto de Santa María), Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria), Atrio (Cáceres), Noor (Córdoba) y Casa Marcial (Arriondas, Asturias), que entró en el olimpo gastro en la edición del año pasado.

Cinco nuevas estrellas verdes

También ha habido nuevas estrellas verdes, que se han entregado en el escenario a pesar de que han perdido protagonismo en los últimos meses por decisión de la casa de neumáticos. Han premiado a cinco establecimientos que "crean experiencias que combinan la excelencia gastronómica con un notable compromiso con la eco-responsabilidad": Ama (Tolosa, Guipúzcoa), Bakea (Mungia, Vizcaya), Garena (Dima, Vizcaya), Hika (Villabona, Villabona) y Terrae (Port de Pollença, Mallorca).

Premios especiales

En la gala la guía Michelin ha otorgado, además, los premios especiales al Mejor Sumiller (Luis Baselga, de Smoked Room, en Madrid), al Chef Joven 2025 (Juan Carlos García, de Vandelvira, en Baeza), al Chef Mentor (Quique Dacosta) y al Mejor Jefe de Sala 2025 (Abel Valverde, de Desde 1911, en Madrid).

Cena con las creaciones de los mejores chefs andaluces

El colofón ha sido una cena preparada por los mejores chefs andaluces.que han coordinado Benito Gómez, chef de Bardal (dos estrellas), y Mario Cachinero y Marcos Granda, responsable de Skina (también dos estrellas).

La lista completa de las nuevas estrellas Michelin

Así queda ahora la lista de las nuevas estrellas de la guía Michelin 2026.

DOS ESTRELLAS

UNA ESTRELLA

Kamikaze (Barcelona)

(Barcelona) Scapar (Barcelona)

(Barcelona) Emi (Madrid)

Èter (Madrid)

Ancestral (Pozuelo de Alarcón)

Bakea (Mungia, Vizcaya)

Islares (Bilbao)

Itzuli (San Sebastián)

La Revelía (Amorebieta-Etxano, Vizcaya)

Pico Velasco (Carasa, Cantabria)

Regueiro (Tox, Asturias)

Miguel González (Ourense)

Vértigo (Sober, Lugo)

Casa Rubén (Tella, Huesca)

Simposio (San Antonio de Benagéber, València)

Rubén Miralles (Vinaròs)

Llavor (Oropesa del Mar)

Barahonda (Yecla)

Recomiendo (Córdoba)

Palodú (Málaga)

Ochando (Los Rosales, Sevilla)

Mare (Cádiz)

Faralá (Granada)

Haydée by Víctor Suárez (Adeje, Tenerife)

El Taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife)

También se han añadido 29 nuevos Bib Gourmand (para un total de 204) y 128 nuevos restaurantes recomendados (784). Y se han repartido las siguientes estrellas verdes (para un total de 59) y los siguientes premios especiales.

ESTRELLAS VERDES

Ama (Tolosa, Guipúzcoa)

Bakea (Mungia, Vizcaya)

Garena (Dima, Vizcaya)

Hika (Villabona, Villabona)

Terrae (Port de Pollença, Mallorca)

PREMIOS ESPECIALES

Mejor Sumiller : Luis Baselga (Smoked Room, Madrid)

: (Smoked Room, Madrid) Chef Joven : Juan Carlos García (Vandelvira, Baeza)

: (Vandelvira, Baeza) Chef Mentor : Quique Dacosta (Quique Dacosta)

: (Quique Dacosta) Mejor Jefe de Sala: Abel Valverde (Desde 1911, Madrid)

PIERDEN DOS ESTRELLAS

Ramon Freixa Madrid (Madrid, por traslado)

PIERDEN UNA ESTRELLA