Guía Michelin 2026: la lista de los restaurantes de España con nuevas estrellas

La guía Michelin 2026 de España que se ha presentado la noche de este martes en Málaga ha incorporado varias novedades a su lista de restaurantes distinguidos con estrellas. Ninguno ha logrado tres, pero cincohan logrado dos y 25, una.
Aquí tienes la lista de los restaurantes con nuevas estrellas en la guía Michelin 2026.
DOS ESTRELLAS
- Aleia (Barcelona)
- Enigma (Barcelona)
- Mont Bar (Barcelona)
- La Boscana (Bellvís, Lleida)
- Ramon Freixa Atelier (Madrid)
UNA ESTRELLA
- Kamikaze (Barcelona)
- Scapar (Barcelona)
- Emi (Madrid)
- Èter (Madrid)
- Ancestral (Pozuelo de Alarcón)
- Bakea (Mungia, Vizcaya)
- Islares (Bilbao)
- Itzuli (San Sebastián)
- La Revelía (Amorebieta-Etxano, Vizcaya)
- Pico Velasco (Carasa, Cantabria)
- Regueiro (Tox, Asturias)
- Miguel González (Ourense)
- Vértigo (Sober, Lugo)
- Casa Rubén (Tella, Huesca)
- Simposio (San Antonio de Benagéber, València)
- Rubén Miralles (Vinaròs)
- Llavor (Oropesa del Mar)
- Barahonda (Yecla)
- Recomiendo (Córdoba)
- Palodú (Málaga)
- Ochando (Los Rosales, Sevilla)
- Mare (Cádiz)
- Faralá (Granada)
- Haydée by Víctor Suárez (Adeje, Tenerife)
- El Taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife)
También se han añadido 29 nuevos Bib Gourmand (para un total de 204) y 128 nuevos restaurantes recomendados (784). Y se han repartido las siguientes estrellas verdes (para un total de 59) y los siguientes premios especiales.
ESTRELLAS VERDES
- Ama (Tolosa, Guipúzcoa)
- Bakea (Mungia, Vizcaya)
- Garena (Dima, Vizcaya)
- Hika (Villabona, Villabona)
- Terrae (Port de Pollença, Mallorca)
PREMIOS ESPECIALES
- Mejor Sumiller: Luis Baselga (Smoked Room, Madrid)
- Chef Joven: Juan Carlos García (Vandelvira, Baeza)
- Chef Mentor: Quique Dacosta (Quique Dacosta)
- Mejor Jefe de Sala: Abel Valverde (Desde 1911, Madrid)
PIERDEN DOS ESTRELLAS
- Ramon Freixa Madrid (Madrid, por traslado)
PIERDEN UNA ESTRELLA
- Aürt (Barcelona, por traslado)
- Oria (Barcelona, por cierre)
- Teatro Kitchen Bar (Barcelona, por cierre a partir del 21 de diciembre)
- Etxeko (Eivissa)
- Baluarte (Soria)
- Ancestral (Illescas, por traslado)
- Tohqa (El Puerto de Santa María)
- Es Tragón (Sant Antoni de Portmany, por traslado)
- La Finca (Loja)
- Cancook (Zaragoza)
- Haydée by Víctor Suárez (La Orotava, por traslado)
