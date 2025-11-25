Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los 'top' de la cocina

Guía Michelin 2026: la lista de los restaurantes de España con nuevas estrellas

Todos los establecimientos que han recibido estrellas en la nueva guía

Multimedia | Cómo conseguir tres estrellas Michelin (o qué valoran los inspectores)

Los restaurantes con estrella Michelin más baratos de Barcelona: ¡podrás comer a partir de 38 euros!

Nuevas estrellas en la guía Michelin 2026

Nuevas estrellas en la guía Michelin 2026

Ver galería

El restaurante Enigma, de Albert Adrià, en Barcelona, recibe dos estrellas Michelín / Jorge Zapata / EFE

Ferran Imedio

Ferran Imedio

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La guía Michelin 2026 de España que se ha presentado la noche de este martes en Málaga ha incorporado varias novedades a su lista de restaurantes distinguidos con estrellas. Ninguno ha logrado tres, pero cincohan logrado dos y 25, una.

Aquí tienes la lista de los restaurantes con nuevas estrellas en la guía Michelin 2026.

DOS ESTRELLAS

El chef de Kamikaze, Enric Buendía, celebra la consecución de la estrella Michelin, la noche de este martes en Málaga.

El chef de Kamikaze, Enric Buendía, celebra la consecución de la estrella Michelin, la noche de este martes en Málaga. / Jorge Zapata (EFE)

UNA ESTRELLA

  • Kamikaze (Barcelona)
  • Scapar (Barcelona)
  • Emi (Madrid)
  • Èter (Madrid)
  • Ancestral (Pozuelo de Alarcón)
  • Bakea (Mungia, Vizcaya)
  • Islares (Bilbao)
  • Itzuli (San Sebastián)
  • La Revelía (Amorebieta-Etxano, Vizcaya)
  • Pico Velasco (Carasa, Cantabria)
  • Regueiro (Tox, Asturias)
  • Miguel González (Ourense)
  • Vértigo (Sober, Lugo)
  • Casa Rubén (Tella, Huesca)
  • Simposio (San Antonio de Benagéber, València)
  • Rubén Miralles (Vinaròs)
  • Llavor (Oropesa del Mar)
  • Barahonda (Yecla)
  • Recomiendo (Córdoba)
  • Palodú (Málaga)
  • Ochando (Los Rosales, Sevilla)
  • Mare (Cádiz)
  • Faralá (Granada)
  • Haydée by Víctor Suárez (Adeje, Tenerife)
  • El Taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife)

También se han añadido 29 nuevos Bib Gourmand (para un total de 204) y 128 nuevos restaurantes recomendados (784). Y se han repartido las siguientes estrellas verdes (para un total de 59) y los siguientes premios especiales.

ESTRELLAS VERDES

  • Ama (Tolosa, Guipúzcoa)
  • Bakea (Mungia, Vizcaya)
  • Garena (Dima, Vizcaya)
  • Hika (Villabona, Villabona)
  • Terrae (Port de Pollença, Mallorca)

PREMIOS ESPECIALES

PIERDEN DOS ESTRELLAS

  • Ramon Freixa Madrid (Madrid, por traslado)

PIERDEN UNA ESTRELLA

Noticias relacionadas y más

  • Aürt (Barcelona, por traslado)
  • Oria (Barcelona, por cierre)
  • Teatro Kitchen Bar (Barcelona, por cierre a partir del 21 de diciembre)
  • Etxeko (Eivissa)
  • Baluarte (Soria)
  • Ancestral (Illescas, por traslado)
  • Tohqa (El Puerto de Santa María)
  • Es Tragón (Sant Antoni de Portmany, por traslado)
  • La Finca (Loja)
  • Cancook (Zaragoza)
  • Haydée by Víctor Suárez (La Orotava, por traslado)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: “Se necesita una inversión inicial de 14.000 euros”
  2. El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
  3. El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad
  4. Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
  5. Encuesta CEO: El PSC baja, ERC se coloca segunda y Aliança Catalana empata con Junts en la tercera plaza
  6. Este será el futuro de las pensiones en 2045 y 2070 según el economista Manuel Álvarez: 'Entra la generación del 'baby boom' y el enfoque a 20 años es insuficiente
  7. Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
  8. Manifestación en Barcelona para exigir que la comisaría de Via Laietana se convierta en un centro de memoria histórica

Guía Michelin 2026: BCN triunfa con tres nuevos 'biestrellados' (Aleia, Enigma y Mont Bar), a los que se suma La Boscana (Bellvís, Lleida)

Guía Michelin 2026: BCN triunfa con tres nuevos 'biestrellados' (Aleia, Enigma y Mont Bar), a los que se suma La Boscana (Bellvís, Lleida)

Ni Araujo, ni De Jong; por Francisco Cabezas

Ni Araujo, ni De Jong; por Francisco Cabezas

Guía Michelin 2026: la lista de los restaurantes de España con nuevas estrellas

Guía Michelin 2026: la lista de los restaurantes de España con nuevas estrellas

Nuevas estrellas en la guía Michelin 2026

Nuevas estrellas en la guía Michelin 2026

Acaban de aterrizar en Sephora, Primor y Amazon estas ofertas por Black Friday que no dejaremos escapar

Acaban de aterrizar en Sephora, Primor y Amazon estas ofertas por Black Friday que no dejaremos escapar

Sorteo Euromillones del martes 25 de noviembre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 25 de noviembre de 2025

La feria Alimentaria+Hostelco eleva el 41% la oferta internacional de expositores

La feria Alimentaria+Hostelco eleva el 41% la oferta internacional de expositores

Sorteo Bonoloto del martes 25 de noviembre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 25 de noviembre de 2025