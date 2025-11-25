Qué comer en el Bernabéu Market, el nuevo templo de la alta gastronomía del Real Madrid

El estadio Bernabéu, templo del fútbol y punto de peregrinación para millones de personas, se reinventa ahora como un innovador destino culinario. Con la apertura de Bernabéu Market, el coliseo blanco inaugura este jueves 27 de noviembre un espectacular espacio gastronómico diseñado para deleitar tanto a los visitantes de la ciudad como a los madrileños.

Ubicado estratégicamente bajo la Puerta 54, con acceso directo desde la plaza de los Sagrados Corazones, este nuevo distrito del sabor, con 3.000 metros cuadrados y capacidad para 1.000 comensales, abre sus puertas para una experiencia completa, desde las 10 de la mañana hasta la medianoche horas todos los días del año, excepto en jornadas de partido.

Es el complemento perfecto para quienes finalizan el 'tour' del Bernabéu y una nueva referencia para disfrutar de la mejor cocina en el corazón financiero de la capital.

Una oferta para todos los gustos

En Bernabéu Market encontrarás 20 barras gastronómicas bajo un mismo techo, cada una con una propuesta estrella que la hace única. La idea es que tú mismo puedas diseñar tu propia experiencia: picar algo rápido, disfrutar de un festín con sobremesa o probar platos de diferentes puestos en las zonas comunes. Este es el universo de sabores.

Iconos de la cocina española

Saborea la auténtica tradición con la legendaria tortilla de patatas de Casa Dani, una de las más premiadas de España. Viaja a Galicia con el pulpo de A Feira, deléitate con los arroces de Escudellar Arroces y Más o descubre los sabores canarios en la taberna Toca Madera y sus famosas croquetas.

Delicias para paladares exigentes

Para una experiencia gurmet, podrás disfrutar del inconfundible sabor del jamón de Joselito o de las ostras frescas de la casa francesa Daniel Sorlut. Si lo tuyo son los aperitivos, Greta La Vinagreta te sorprenderá con sus encurtidos y gildas.

Sabores del mundo y tendencias urbanas

El viaje culinario continúa con la pasta fresca del aclamado chef Ciro Cristiano en Beata Pasta. También podrás probar las focaccias artesanales de Divorare, las contundentes 'smash burgers' de Manteca Burgers o una versión elevada del kebab en Kebah! Y para los amantes de Asia, la barra japonesa de 'robata' y 'sushi' de Kogumi te transportará a Oriente.

Un toque dulce y las mejores bebidas

La tradición más dulce llega con los helados, gofres y crepes de 1880, mientras que la Chocolatería 1902 ofrece sus emblemáticos churros artesanos. Para maridar la experiencia, The Wine Shop presenta una espectacular cava mecánica con más de 200 referencias de vino, y Mahou, como cerveza oficial, garantiza el mejor brindis.

Bernabéu Market ha transformado el estadio en un destino más que apetecible para disfrutar cualquier día del año. Un lugar donde la pasión por el deporte y el amor por la buena mesa se encuentran.