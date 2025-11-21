Los restaurantes con estrella Michelin más baratos de Barcelona: ¡podrás comer a partir de 38 euros!

¿Es caro comer un restaurante distinguido con una estrella Michelin? La mayoría de la gente te dirá que sí pero nosotros te diremos que leas este artículo porque verás que puedes hacerlo incluso por menos de 40 euros. Aquí tienes cuatro ejemplos que demuestran que un gurmet sin posibles puede disfrutar de la alta cocina.

La costilla madurada de vaca, con 'gírgola de castanyer' y puré de patata de Prodigi. / Laura Guerrero

Prodigi

Jordi Tarré, formado en Barcelona e Inglaterra, es capaz de elaborar platos afilados y postres con pegada como un helado de judía perona en ete establecimiento que logró la estrella en la guía de 2025. Su menú de mediodía, con entrante, primero, segundo y postre, cuesta 38 euros sin bebidas. El menú degustación, con nueve pases más los 'petit fours', sale por 90 (con maridaje, 40 más). Así se come en Prodigi.

Salmonetes con mayonesa del restaurante Hisop. / JOAN CORTADELLAS

Hisop

Oriol Ivern es capaz de preparaciones singulares y de una inventiva siempre sabrosa y sugerente. Vale la pena acudir a su restaurante del pasaje de Marimon, 9, sobre todo para disfrutar de su menú degustación (9 pases por 95 euros o 130 con maridaje). Si no te da el bolsillo para tanto, puedes para probar su menú Àpat, que sirve los mediodías laborables y que cuesta 40 euros sin bebidas. Así se come en Hisop.

Hofmann

El restaurante que fundó Mey Hofmann y ahora dirige su hija, Silvia, ofrece muchos menús para adaptarse a todos los bolsillos. El de mediodía laborable (entrante, segundo y postre) cuesta 56 euros sin bebidas y es el más económico de todos ellos. El gastronómico de mediodía (dos entrantes, dos segundos y un postre) vale 85 euros (30 más si pides el maridaje). De noche, hay tres fórmulas: el menú Executive, con aperitivos, tres platos y postre (75 + 35); el gastronómico, con aperitivos, cinco entrantes y un postre (91 + 30); y el degustación, llamado Luxury, que consta de nueve pases y sale por 110 euros (con maridaje cuesta 60 euros más).

Las gambas con 'beurre blanc' y caviar de Caelis. / Adrián Quiroga

Caelis

De miércoles a sábado de 13.30 a 15.00 horas, el restaurante de Romain Fornell sirve, además de sus menús degustación, el Menú Caelis, que cuesta de 65 euros y que cambia cada semana para adaptarse a lo que ofrece el mercado. Esta fórmula consiste en un entrante (a escoger entre dos), un principal (a elegir entre dos) y quesos o un postre dulce, además de un café o infusión. El menú también incluye uno de los dos vinos (uno blanco o uno tinto) propuestos por el sumiller de Caelis.