3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Cafè de l'Acadèmia, Número Diez y Xuba

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Cafè de l'Acadèmia Regresó después de tres años cerrado víctima de la pandemia. La resurrección llega de la mano del nuevo propietario, Grupo San Telmo (San Telmo, El Canalla, Palo Santo, Bistró Mató y Tantarantana), que a mediados de junio de 2024 levantó la persiana del emblemático establecimiento abierto en 1987. Como años atrás, es una casa de comidas que ofrece cocina catalana tradicional y platos y platillos mediterráneos bien hechos. Al frente, dos venezolanos, los hermanos Esther y Armando Álvarez, (este tiene a 110 metros un restaurante donde pegan tiros, Capet, paraíso de los amantes de la caza). Así se come ahora en Cafè de l'Acadèmia.

El 'capipota' del Cafè de l'Acadèmia. / Marc Asensio

Número Diez Este restaurante propone vivir la experiencia de comer como si estuvieras en el centro de Nápoles, no solo por sus platos típicos, sino también por su decoración: ropa tendida, un mural de Maradona como el que hay en la ciudad italiana y tantos turistas atrae... Así te sientes cuando entras en Número Diez.

Varios platos del restaurante Número Diez. / El Periódico

Xuba Antonio Sáez y Raúl Salcido han dejado atrás restaurantes y hoteles multiestrellados por la cocina directa. "Esto es una taquería. No un restaurante mexicano con tacos. Reivindicamos al taquero", explican. Y lo cierto es que sus tacos son estelares. Sáez ha creado uno con Xavier Pellicer (de 'maitake' del Montseny y berenjena a la brasa, granada, salsa verde de tomatillo y hoja de mostaza) que se podrá probar hasta final de noviembre en Xavier Pellicer y Xuba.