Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Cafè de l'Acadèmia, Número Diez y Xuba
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en Barcelona: platillos sin cocina, platos mediterráneos y bocados mexicanos
Planazo para el fin de semana en Barcelona: cocina de mercado, menús gastronómicos y pizzas gurmet
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Regresó después de tres años cerrado víctima de la pandemia. La resurrección llega de la mano del nuevo propietario, Grupo San Telmo (San Telmo, El Canalla, Palo Santo, Bistró Mató y Tantarantana), que a mediados de junio de 2024 levantó la persiana del emblemático establecimiento abierto en 1987. Como años atrás, es una casa de comidas que ofrece cocina catalana tradicional y platos y platillos mediterráneos bien hechos. Al frente, dos venezolanos, los hermanos Esther y Armando Álvarez, (este tiene a 110 metros un restaurante donde pegan tiros, Capet, paraíso de los amantes de la caza). Así se come ahora en Cafè de l'Acadèmia.
Este restaurante propone vivir la experiencia de comer como si estuvieras en el centro de Nápoles, no solo por sus platos típicos, sino también por su decoración: ropa tendida, un mural de Maradona como el que hay en la ciudad italiana y tantos turistas atrae... Así te sientes cuando entras en Número Diez.
Antonio Sáez y Raúl Salcido han dejado atrás restaurantes y hoteles multiestrellados por la cocina directa. "Esto es una taquería. No un restaurante mexicano con tacos. Reivindicamos al taquero", explican. Y lo cierto es que sus tacos son estelares. Sáez ha creado uno con Xavier Pellicer (de 'maitake' del Montseny y berenjena a la brasa, granada, salsa verde de tomatillo y hoja de mostaza) que se podrá probar hasta final de noviembre en Xavier Pellicer y Xuba.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paco Maqueda, obrero desde los 14 años y propietario de una empresa de reformas: 'Con 65 años empiezo a vivir otra vez
- CaixaBank pone a la venta una casa de 224 m² por 22.000 euros: tiene 5 habitaciones y una fachada con encanto
- ¿Cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido? David Jiménez, abogado y economista, aclara los plazos
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Dos discotecas de Barcelona se mantienen en el 'top 10' mundial
- Beca MEC 2025-2026: consulta aquí la cantidad que te corresponde y cuándo la cobrarás
- La ciudad catalana candidata a ser la Capital europea de la Navidad en 2026: más decoración, iluminación y actividades
- España entra en la carrera mundial por el GaN, el compuesto que multiplica la potencia de armas y radares