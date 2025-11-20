Pablo Airaudo traslada el restaurante Amelia, con dos estrellas Michelin, al Hotel María Cristina

Paulo Airaudo trasladará Amelia en 2026 al hotel más clásico e icónico de San Sebastián, el María Cristina. En este establecimiento, puro 'belle époque', que desde su inauguración en 1912 en honor a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena ha acogido a miembros de la realeza, la aristocracia y estrellas de cine, el chef argentino de raíces italianas propondrá la misma cocina de vanguardia que le ha llevado a conseguir dos estrellas Michelin en el sótano del Hotel Villa Favorita.

El nuevo restaurante se ubicará en un espacio que ha diseñado Javier Orduña, del estudio Biarkio Arquitectura: contará con una cocina abierta rodeada por una barra con capacidad para 12 comensales y dos mesas adicionales.

'Omakase' italiano

Su propuesta se fundamenta en torno al concepto de 'omakase' italiano, donde los comensales confían en el criterio del chef y su equipo en la elección de los platos. Airaudo reinterpreta esta tradición japonesa desde sus raíces italianas y su visión cosmopolita de la cocina, dando protagonismo a los productos del mar y a los ingredientes que inspiran su cocina alrededor del mundo. Siempre con precisión técnica, elegancia y emoción.

Airaudo, que lleva en la capital donostiarra desde 2016, dirige un grupo de más de una decena de restaurantes de todo tipo y condición que suman siete estrellas Michelin. Amelia, su proyecto más personal, abrió en 2017. Sus otros establecimientos son Ibai (una estrella Michelin), Da Filippo, Cantina Argentina 1985, The Blind Pig, La Bottega di Filippo, Egosari y Sankaku, en San Sebastián; Aleia (una estrella Michelin), en Barcelona; NOI (dos estrellas Michelin), en el Hotel Four Seasons de Hong Kong; Luca’s (una estrella Michelin), en el Hotel La Gemma de Florencia; Sartoria, en el Empire Tower de Bangkok; Da Lorenzo, en el NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi de Venecia; y Belén, en el Hotel Intercontinental de Chiang Mai (Tailandia).

El buque insignia gastronómico del hotel

Amelia será el buque insignia de la oferta gastronómica del María Cristina, que actualmente cuenta con The Gallery, restaurante que aún cocina vasca con influencias internacionales y productos de temporada; Dry Martini San Sebastián, donde se sirve cócteles clásicos y de autor en un entorno que rinde homenaje al glamour de las estrellas de cine que han pasado por el hotel; y Mimo Bite the Experience, escuela de cocina y centro gastronómico que ofrece con clases, 'tours' y experiencias privadas con chefs. Además, ha sido escenario de propuestas culinarias de nivel, como los 'pop-ups' de Francis Paniego y Hélène Darroze, ambos chefs distinguidos con estrellas Michelin.