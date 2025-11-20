¿Qué se come en los Abruzos? 12 restaurantes de Barcelona te descubren platos de esta región italiana

Un total de 12 restaurantes barceloneses participan en la quinta edición del programa 'Italia con Gusto', que este año propone un recorrido por la gastronomía de los Abruzos. Eso sí, por un tiempo limitado: hasta el 30 de noviembre.

Esta región del centro de Italia es una tierra con fuertes contrastes geográficos que unen mar y montaña: una cocina que deriva tanto de las tradiciones pastoriles de las zonas del interior (ovejas y cabras, azafrán y productos cárnicos y lácteos) como de las tradiciones marineras de la zona costera.

'Brodetto vastese', 'arrosticini', 'fiadoni'...

Los establecimientos ofrecen, a la hora de comer o cenar, la combinación de un plato de esta región transalpina con un vino, también de aquella zona. Los participantes son Xemei, Menudo Pau, Gravin, Le Cucine Mandarosso, Raffaelli, Casa Maestro, Bocca di Bonifacio, Bella Italia, Punta, Poppy’s 80, Velissima y Mama.

El 'brodetto vastese', una sopa de pescado típica de los Abruzos que sirve el restaurante Xemei durante 'Italia con Gusto'. / Roger Alsina

¿Qué platos se pueden probar estos días? En Xemei, por ejemplo, el 'brodetto vastese', una sopa de pescado; Gravin hace 'arrosticini', unas brochetas de cordero con polenta y crema de queso gorgonzola; Mama prepara la pizza Montanara de los Abruzos (con 'mozzarella' ahumada, carne de 'arrosticini abruzzesi', setas 'porcini' salteadas con ajo y perejil y miel de trufa local), Raffaelli elabora 'fiadoni' (empanadillas saladas) rellenas de quesos, con Parmigiano Reggiano, 'caciotta abruzzese' (queso de vaca de pasta dura) y 'pecorino'; y Le Cucine Mandarosso opta por el 'timballo abruzzese', un pastel salado hecho con capas de finas tortillas llamadas 'scrippelle' que se acompaña de salsa de tomate y albóndigas.

'Italia con Gusto' está impulsado por la Cámara de Comercio italiana de Barcelona y cuenta con la colaboración del consulado de Italia y el Instituto Italiano di Cultura de Barcelona. Este último acoge, el 18 de noviembre, una demostración dedicada a la gastronomía abruza, en colaboración con la Federazione Italiana Cuochi in Spagna y la Asociación Casa Abruzzo.