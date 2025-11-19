Restaurante Sol Blanc: producto rico en un 'mas' de Pals cerca de los arrozales

Jordi Ribas y Sonia Labrador encontraron este refugio de piedra en Pals en el 2013, tras salir de Girona y de otra referencia sólida, Cal Ros.

Sol Blanc es una masía del XIX, con uno de los comedores instalados en el pajar, que podría ser confundido, por forma y altura, con una capilla. Es posible que la cocina sea hoy el nuevo sacerdocio, con lujuria y sin celibato. Vocaciones no faltan.

Jordi (Sant Feliu de Codines, 1976) tiene un criterio personal a la hora de exprimir la cocina catalana y debilidad por los arroces, con las plantaciones a escasos metros de su residencia. El proveedor es Albert Grassot, de L’Estany de Pals, con quien tiene un vínculo espigado.

Sol Blanc Barri Molinet, 14, Pals Tf: 972.667.365 Menú degustación: 85 € Precio medio (sin vino): 70 €

Bahía para el seco de gambas. Bomba para el seco de 'espardenyes'. Carnaroli para el meloso de pulpo. Espurna para el seco de pato y setas. Baronet para el seco de calamar y picantón.

A la pregunta de por qué no emplea la misma variedad para todos los secos, la respuesta es que quiere probar lo que Grassot le proporciona. También le da al Akita Komachi y al Koshihikari, que no son naves imperiales ni maniobras tácticas.

El arroz de calamares y picantón de Sol Blanc. / Pau Arenós

El cocinero comenzó a bregar muy joven para pagar los estudios de hostelería: pizzerías, 'caterings', cámping… «No podía ir a un gastronómico y hacer prácticas sin cobrar», así que buscó sitios con paga, como el Duran de Figueres y el Miryam de L’Escala.

Fue fundamental el paso por el Hostal Jaumet, en Torà, donde trabajó con la señora Ramona: «Todavía uso las bases que me enseñó».

Atrevido, con 22 años, se hizo cargo de un bar-restaurante en Begur, el Darnés, donde conoció a Sonia (1975), camarera que llegaba de Alcalá de Henares: «Soy un tío lanzado. Fui precoz».

El bar tiraba, el restaurante, no, y lo dejó. Pregunto por platos de entonces: «'Bacallà amb samfaina' y bogavante con trompetas de la muerte y guacamole». Con el segundo, lo entiendo.

El fiambre de pulpo y panceta de Sol Blanc. / Pau Arenós

Trotamundos por establecimientos de la Cerdanya y del Baix Empordà, al mismo tiempo que Sonia aprendía en la Torre del Remei, en Josep Maria Masó, en Can Ventura y en Sa Punta. Jordi viene a decir que su pareja y socia tiene una formación más exquisita como 'maître' que él como chef.

En Sol Blanc alumbran «la cocina de proximidad y de buen producto» que siempre persiguieron. Cultivan un huerto que en verano les provee de entre 2.500 y 3.000 kilos de tomates.

Restaurante con precios altos, manejan una materia prima consecuente: venden los 100 gramos de pulpitos enanos a la brasa a 135 euros, adquirido el kilo a 900 euros. Los agotan. Hay un público.

El 'xuixo' hecho al momento de Sol Blanc. / Pau Arenós

La entrada de mi comanda es una alfombra que envuelve: el fiambre de pulpo y panceta, un mosaico que une cerdo y molusco, enganchados en posiciones de Kamasutra.

El tartar de atún de la Costa Brava es un crudo-cocinado: carnes horneadas de la cabeza y convertidas en 'rillettes' y mezcladas con ventresca, una vinagreta de mostaza y brotes.

Decepción con los caracoles 'bovers' a la manera de Can Gall, con sofrito y un 'allioli' gratinado que… no está.

Uno de los comedores del restaurante Sol Blanc. / Pau Arenós

El pato, de 5 Aglans, deshuesado y rellenado con carne de cerdo y pistachos, cocinado a baja temperatura unas 20 horas con el caldo de los huesos y servido con la salsa reducida: más platazos así.

Ah, el vino, qué gran botella: Casa Castillo Las Gravas 2021.

De postre, el 'xuixo' al momento, una hoja de cruasán de mantequilla relleno de crema pastelera. Fue un 'hitazo' en Cal Ros, que trasladaron a Pals: «Fuimos los precursores de que haya 'xuixos' en los restaurantes».

El edificio que acoge el restaurante Sol Blanc. / Pau Arenós

El arroz que pido es la evolución del primero que hicieron en Sol Blanc.

El calamar, la picada de ajo, el picantón a baja temperatura, marcado y retirado; sofrito 'empordanès' («80% cebolla, 10% tomate, 10% aceite»), la variedad baronet, el 'fumet' suave y al horno durante 14 minutos, y el ave devuelta al ruedo.

Sabor disperso y con el grano estresado por nacararlo y hornearlo: comprendo que son operaciones de logística para liberar fuegos.

Del Sol amarillo y desbordante del verano al Sol blanco y pausado del otoño, tiempo en el que la siega del arroz ha terminado.

Pronto se comercializará la cosecha, y vuelta a empezar el ciclo.