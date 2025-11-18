La trufa blanca 'perfuma' el restaurante Enoteca (y otras noticias gastro de hoteles)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro lo que pasa en estos restaurantes de hoteles.

La trufa blanca 'perfuma' Enoteca

Enoteca, el restaurante de Paco Pérez en el Hotel Arts, que cuenta con dos estrellas Michelin, ofrece durante las próximas semanas un menú degustación a base de trufa blanca. Hasta que se agote este codiciado y efímero producto, el establecimiento propone siete pases: ostra, crema trufada y pequeñas hortalizas; camarones en su jugo a la brasa y trufa blanca; ñoquis de 'ceps', parmesano, trufa blanca y caviar; arroz meloso de ou de reig, trufa blanca, pétalos de col de Bruselas y erizos de mar; 'wagyu' soasado, hojas de setas, castañas y trufa blanca; 'mató' de Fonteta, miel, almendra y trufa blanca; y 'petit fours'. ; Cuesta 390 euros y se puede maridar con cinco vinos por 180 euros más. También existe la posibilidad de añadir láminas de trufa blanca a algunos de los platos del menú clásico pagando un suplemento.

El solomillo Wellington del restaurante Solomillo. / El Periódico

Más solomillos en Solomillo

Nada parece cambiar en Solomillo, restaurante especializado en carnes al peso, pero cada visita al elegante establecimiento del Hotel Alexandra sorprende con nuevas propuestas. La nueva carta de otoño-invierno llega con platos como el solomillo Wellington y el solomillo con 'foie poêle' y reducción de Pedro Ximénez. Además, a la oferta de razas de carne (Frisian, Asturiana de los Valles y Rubia Gallega) se añade ahora la Salers, y se presentan nuevas guarniciones, como los cogollos a la brasa con refrito de ajos y guindilla, el puré de boniato y las setas de temporada.

Víctor Alfageme, en La Mesa del Chef del restaurante Reversible. / Jordi Domènech

Reversible estrena La Mesa del Chef

Reversible, en el Hotel Indigo Barcelona Plaza España, presenta La Mesa del Chef, una experiencia gastronómica de cocina catalana para un máximo de 8 comensales a través de un menú guiado por el chef Víctor Alfageme, que prepara cada plato frente a los comensales. Consta de 15 pases en pequeño formato: 'esqueixada' de bacalao, 'escudella i carn d'olla', coca de 'recapte'... Todo el producto es de origen local, desde las ostras de Sant Lluís que inician la experiencia hasta los 'petit fours' que la cierran. Cuesta 120 euros, con bebidas incluidas.

La corvina con guiso de bacalao y garbanzos del menú de mediodía del restaurante Blanc. / El Periódico

Blanc rediseña los menús de mediodía

El restaurante Blanc, en el Hotel Mandarin Oriental, rediseña los menús de mediodía. De lunes a viernes, de 13.00 a 15.00 horas, ofrece uno de 28 €, que incluye un principal y la elección entre entrante o postre (o café); y otro de 38 €, que incorpora entrante, principal y postre o café. Los sábados sirve un menú de 48 €, que además incluye agua, copa de vino o cava, y café o té. Estos menús mezclan producto de temporada, técnica y elegancia. Entre los entrantes, destacan la crema de coliflor cítrica con vieiras y crujiente de cecina; la ensalada de caqui con 'stracciatella' y reducción de balsámico de frutos rojos, y la tortilla vaga de gamba roja con emulsión de sus cabezas y setas de temporada. Como principales, la corvina con guiso de bacalao y garbanzos y el ragú de ciervo con cremoso de apionabo y arándanos (jarrete de ciervo cocinado a baja temperatura durante 7 horas).