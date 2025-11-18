14 buenos restaurantes que debes visitar antes de que acabe noviembre

Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de noviembre. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

Los macarrones con guiso de pollo de Fragments. / Elisenda Pons

Fragments

El encuentro de un profesional de la charcutería, Xavier Margarit, y otro de la restauración, Pau Gascó, da como resultado un sitio con alma que promete. ¡Qué buenos son los macarrones con guiso de pollo de Fragments!

El calamar relleno de El Rectangle. / Victòria Rovira

El Rectangle

Tres amigos y socios, y compañeros de trabajo en distintos restaurantes, han decidido abrir una pequeña casa con barra, comedor y brasa ‘japo’. Carta corta con enunciados de dos o tres palabras, descaro y proximidad en el trato, producto asequible, menaje práctico, servilleta de papel, vinos naturales... Bienvenidos a El Rectangle.

La paella de cigalas y ortiguillas de Melós. / RICARD CUGAT

Melós

Sin dejar Cruix, Miquel Pardo y un equipo competente dan un paso creativo con un establecimiento gastro. Cree Pau Arenós este será un restaurante que será importante en Barcelona. Por cierto, ojo a la raya y al rodaballo de Melós.

El mural de Maradona (derecha), la foto panorámica de Positano (centro) y el Vesubio de cartón piedra (izquierda) del restaurante Número Diez. / Sandra Román

Número Diez

Este restaurante propone vivir la experiencia de comer como si estuvieras en el centro de Nápoles, no solo por sus platos típicos, sino también por su decoración: ropa tendida, un mural de Maradona como el que hay en la ciudad italiana y tantos turistas atrae... Así te sientes cuando entras en Número Diez.

La cigala con fideos de Soluna. / Victòria Rovira

Soluna

Esto es una marisquería 'top' a la japonesa. La dirigen Teppei Nii y Diana Chen y tiene una barra y una sala por las que circula un marisco de primera: bogavante, gamba y cigala, y wagyu A5. Así de bien se come en Soluna.

El 'capipota' de Cafè de l'Acadèmia. / Marc Asensio

Cafè de l'Acadèmia

Regresó después de tres años cerrado víctima de la pandemia. La resurrección llega de la mano del nuevo propietario, Grupo San Telmo (San Telmo, El Canalla, Palo Santo, Bistró Mató y Tantarantana), que a mediados de junio de 2024 levantó la persiana del emblemático establecimiento abierto en 1987. Como años atrás, es una casa de comidas que ofrece cocina catalana tradicional y platos y platillos mediterráneos bien hechos. Al frente, dos venezolanos, los hermanos Esther y Armando Álvarez, (este tiene a 110 metros un restaurante donde pegan tiros, Capet, paraíso de los amantes de la caza). Así se come ahora en Cafè de l'Acadèmia.

Morro de bacalao del restaurante Els 4 Gats. / Zowy Voeten

Els 4 Gats

El restaurante modernista del Gòtic ha cambiado muchas cosas aunque parezca que sigue igual. Pero ahora todo es mejor: eleva el nivel de la carta, centrada en el recetario catalán, y se sacude el yugo del turismo. Así se bien se come en Els 4 Gats.Morgan's Mexican Food

El chef de Nectari, Jordi Esteve, con el 'bisque' de marisco con tartar de gamba y caviar que señala en la carta adaptada a las personas con autismo. / Ferran Imedio

Nectari

El chef Jordi Esteve ha ganado el Premio Nacional de Hostelería de España en la categoría de establecimiento comprometido con las personas con discapacidad y la sostenibilidad por adaptar su carta a las personas con autismo. Un reconocimiento que debe sumarse al gastronómico, pues su cocina contemporánea de raíces clásicas y producto sensacional siempre raya la excelencia en Nectari.

La olla aranesa del restaurante Windsor. / Pau Arenós

Windsor

El señorial restaurante del Eixample, dirigido por el inquieto y tenaz Joan Junyent, incansable junto al cocinero David Rodríguez, ha renovado las salas y sigue ofreciendo menús temáticos: ahora ofrece uno que recorre la geografía catalana. Así es la nueva propuesta de Windsor.

Una hamburguesa japonesa de Fry House. / Ricard Cugat

Fry House

Sergi Villaubí y Ken Umehara, conocido en redes como El Puto Ken, proponen 'burgers' que saben al país del sol naciente en Fry House.

Tartar de vaca frisona con mantequilla 'noisette' de tuétano, 'mostarda' de nectarina y chile con pan de centeno del restaurante Sr. Antúnez. / El Periódico

Sr. Antúnez

El antiguo Mrs. Brown, la coctelería a la que iba Miguel Bosé que luego se convirtió en el bar de tapas Antúnez, inicia una nueva etapa sirviendo platos más elaborados. Podría decirse que es un bistró mediterráneo este Sr. Antúnez.

Pepe Gómez, con la ensalada y los pescaditos de La Plata. / Ferran Nadeu

La Plata

Este bar de Barcelona cumple 80 años con solo 4 platos. Un particularidad tan destacable como el hecho de que sigue siendo regentado por la familia Marjanet sin interrupción desde hace ocho décadas y con el mismo camarero desde hace 53 años, tal vez el más veterano de Barcelona. Así de bien sigue La Plata.

Las albóndigas a la jardinera de Bar Sarrià 82. / Alberto García Moyano

Bar Sarrià 82

Este establecimiento frente al antiguo estadio del Espanyol es una referencia en el barrio con su propuesta asequible (¡qué económico es su menú del día!) en una zona en la que es complicado que la clase trabajadora encuentre donde comer sin necesidad de hipotecarse. Pero es posible en Bar Sarrià 82.

El exnúmero uno del pádel mundial Fernando Belasteguín y el restaurador Jordi Coloma, en el comedor de Casa Bela, en el Bela Padel Center. / Jordi Otix

Casa Bela

Fernando Belasateguín, 16 veces número 1 del mundo de pádel ha montado un restaurante en el Bela Padel Center de la Zona Franca junto con Jordi Coloma, quinta generación de la familia propietaria, entre otros negocios, de El Merendero de la Mari, para servir platos mediterráneos. Esto es lo que hemos probado en Casa Bela.