El restaurante Los Caracoles cumple 190 años

Si para cualquier restaurante ya tiene mérito cumplir un lustro o una década, ¿qué adjetivo serviría para describir una gesta como la Los Caracoles? Ni más ni menos que 190 años cumple la 'criatura'. Es el más antiguo de Barcelona después de Can Culleretes. Aurora Bofarull, junto a su hermano Ramon y su prima, Cristina, pertenecen a la quinta generación de la misma familia al frente de este icono ubicado en el Gòtic.

Abrió en 1835 y primero fue un pequeño ultramarinos del barrio, donde los bisabuelos de los actuales dueños vendían productos del día, latas y otros alimentos, y pasó a convertirse en una taberna donde tomar vino y una tapa de caracoles (la fama de su receta es lo que, por aclamación popular, dio el nombre al local).

Miembros de la farándula y la realeza, estrellas del deporte...

Con el tiempo, llegó a convertirse en uno de los establecimientos más famosos de Barcelona que frecuentaron miembros de la farándula local, nacional e internacional (a Lenny Kravitz, por ejemplo, le encantaron sus gambas al ajillo), de la realeza, de la 'jet set', del deporte, de la política (¡Jimmy Carter solo quiso pollo a l’ast!), de los toros...

Sus paredes guardan mil anécdotas. Es un local al que todos han ido, todos recuerdan o todos conocen, porque su popular grill de pollos a l’ast en la fachada es un auténtico emblema de Barcelona. Fue el primero de la ciudad y todo un espectáculo que los vecinos acudían a contemplarlo funcionar.