Sabores adictivos
Los mejores bocadillos de calamares de Barcelona: tres restaurantes 'nostrats' donde bordan el clásico madrileño
En estas direcciones proponen bocatas con los que tocarás el cielo
Estos son los mejores bocadillos de Barcelona
'Bocatas di cardinale': fiebre por las 'focaccias' italianas
El bocadillo de calamares es casi más madrileño que un chotis, pero en Barcelona hay sitios donde lo bordan. Si quieres hincarle el diente este finde a algunos de los mejores de la capital catalana, toma nota de estas tres direcciones que te recomendamos.
Fish Bar
Este establecimiento es la evolución de un comercio, The Fish & Chips Shop, que los hermanos Alam, Mani y Majid, idearon en 2015 y que les ha permitido poner en marcha una quincena de establecimientos. Atención a su bocadillo de calamares: 'brioche' mantequilloso, anillas del molusco rebozado y mayonesa de chipotle. Un motivo para visitar Fish Bar.
Entrepanes Díaz
Camareros veteranos con uniforme y de lo más atentos sirven bocadillos magníficos en un espacio pequeñito de aire 'retro'. Por supuesto, no puede faltar el de calamares, de lo mejorcito de la ciudad: con salsa de tinta de calamar y mayonesa y un poco de perejil. Sin duda, Entrepanes Díaz se ha ganado un merecido puesto en esta selección.
Bodega Pàdua
En este popular espacio de El Farró se come de maravilla entre sus paredes abarrotadas con cientos de objetos y mil recuerdos, como un Seat 600. Hay caracoles, 'capipota', bacalao... y el Calamardo, un bocadillo de calamares crujientes con mayonesa de tinta negra y rúcula en un 'brioche' tierno. Esto es lo que probamos en Bodega Pàdua.
