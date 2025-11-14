Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sabores adictivos

Los mejores bocadillos de calamares de Barcelona: tres restaurantes 'nostrats' donde bordan el clásico madrileño

En estas direcciones proponen bocatas con los que tocarás el cielo

Estos son los mejores bocadillos de Barcelona

'Bocatas di cardinale': fiebre por las 'focaccias' italianas

El bocadillo de calamares de Fish Bar.

El bocadillo de calamares de Fish Bar. / Zowy Voeten

Ferran Imedio

Pau Arenós

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El bocadillo de calamares es casi más madrileño que un chotis, pero en Barcelona hay sitios donde lo bordan. Si quieres hincarle el diente este finde a algunos de los mejores de la capital catalana, toma nota de estas tres direcciones que te recomendamos.

Fish Bar

Este establecimiento es la evolución de un comercio, The Fish & Chips Shop, que los hermanos Alam, Mani y Majid, idearon en 2015 y que les ha permitido poner en marcha una quincena de establecimientos. Atención a su bocadillo de calamares: 'brioche' mantequilloso, anillas del molusco rebozado y mayonesa de chipotle. Un motivo para visitar Fish Bar.

Entrepanes Díaz

Camareros veteranos con uniforme y de lo más atentos sirven bocadillos magníficos en un espacio pequeñito de aire 'retro'. Por supuesto, no puede faltar el de calamares, de lo mejorcito de la ciudad: con salsa de tinta de calamar y mayonesa y un poco de perejil. Sin duda, Entrepanes Díaz se ha ganado un merecido puesto en esta selección.

Noticias relacionadas y más

Bodega Pàdua

En este popular espacio de El Farró se come de maravilla entre sus paredes abarrotadas con cientos de objetos y mil recuerdos, como un Seat 600. Hay caracoles, 'capipota', bacalao... y el Calamardo, un bocadillo de calamares crujientes con mayonesa de tinta negra y rúcula en un 'brioche' tierno. Esto es lo que probamos en Bodega Pàdua.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
  2. Los Premios Princesa de Asturias, cada vez más distanciados de la sociedad
  3. Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
  4. Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
  5. Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
  6. Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare 'visto para sentencia
  7. La Seguridad Social confirma las malas noticias para los pensionistas: no todos cobrarán la paga extra de Navidad
  8. La entidad CaixaBank pone a la venta una vivienda adosada con 2 dormitorios y patio por solo 29.000 euros

El Pentágono pone en marcha la operación 'Lanza del sur' en plena escalada con Venezuela

El Pentágono pone en marcha la operación 'Lanza del sur' en plena escalada con Venezuela

El Hospital del Mar de Barcelona ensaya un tratamiento de estimulación eléctrica para la esclerosis múltiple

El Hospital del Mar de Barcelona ensaya un tratamiento de estimulación eléctrica para la esclerosis múltiple

12 buenos restaurantes que debes visitar antes de que acabe noviembre

12 buenos restaurantes que debes visitar antes de que acabe noviembre

Ceremonia de los Grammy Latinos, en imágenes

Ceremonia de los Grammy Latinos, en imágenes

Planazo para el fin de semana en Barcelona: platillos sin cocina, platos mediterráneos y bocados mexicanos

Planazo para el fin de semana en Barcelona: platillos sin cocina, platos mediterráneos y bocados mexicanos

Tartar y consomé de canguro ahumado: así es la mejor tapa del mundo de 2025

Tartar y consomé de canguro ahumado: así es la mejor tapa del mundo de 2025

Hay células bovinas que desafían el envejecimiento: un avance hacia la carne cultivada asequible

Hay células bovinas que desafían el envejecimiento: un avance hacia la carne cultivada asequible

La nueva Ram Rampage llega a Europa, directa desde Brasil, con dos versiones diésel y gasolina

La nueva Ram Rampage llega a Europa, directa desde Brasil, con dos versiones diésel y gasolina