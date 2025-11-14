3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Queviures Serra, Sr. Antúnez y Morgan's Mexican Food

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Queviures Serra Este colmado centenario del Eixample con el reloj parado se reinventa. Ha tenido a lo largo de 115 años diferentes nombres y propietarios y, en esta nueva etapa, dirigida por David Rubert y Albert Cabanas, predomina la oferta de vinos y platillos sin cocina en un entorno a preservar. Así es el 'nuevo' Queviures Serra.

La ensalada de calabacines con pesto y queso feta de Queviures Serra. / Jordi Otix

Sr. Antúnez El antiguo Mrs. Brown, la coctelería a la que iba Miguel Bosé que luego se convirtió en el bar de tapas Antúnez, inicia una nueva etapa sirviendo platos más elaborados. Podría decirse que es un bistró mediterráneo este Sr. Antúnez.

La torrija con helado de nata y frutos rojos del restaurante Sr. Antúnez. / El Periódico

Morgan's Mexican Food Este restaurante igual sirve tacos ortodoxos como el de cochinita pibil que más atrevidos como el de berenjena con mole y 'miso', o bocados como la 'tinga' de 'rostit' y el cochifrito ibérico. Así de bien lo pasamos en Morgan's Mexican Food.