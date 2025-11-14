Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Queviures Serra, Sr. Antúnez y Morgan's Mexican Food
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
Planazo para el fin de semana en Barcelona: cocina de mercado, menús gastronómicos y pizzas gurmet
Planazo para el fin de semana en Barcelona: pescados, cocina catalana y platos mediterráneos
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Este colmado centenario del Eixample con el reloj parado se reinventa. Ha tenido a lo largo de 115 años diferentes nombres y propietarios y, en esta nueva etapa, dirigida por David Rubert y Albert Cabanas, predomina la oferta de vinos y platillos sin cocina en un entorno a preservar. Así es el 'nuevo' Queviures Serra.
El antiguo Mrs. Brown, la coctelería a la que iba Miguel Bosé que luego se convirtió en el bar de tapas Antúnez, inicia una nueva etapa sirviendo platos más elaborados. Podría decirse que es un bistró mediterráneo este Sr. Antúnez.
Este restaurante igual sirve tacos ortodoxos como el de cochinita pibil que más atrevidos como el de berenjena con mole y 'miso', o bocados como la 'tinga' de 'rostit' y el cochifrito ibérico. Así de bien lo pasamos en Morgan's Mexican Food.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
- Los Premios Princesa de Asturias, cada vez más distanciados de la sociedad
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Ojo con los detergentes de lavavajillas: los pediatras alertan de su relación con la salud intestinal y el aumento de alergias en niños
- Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: 'Aquí se vive tranquilo y seguro
- Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare 'visto para sentencia
- La Seguridad Social confirma las malas noticias para los pensionistas: no todos cobrarán la paga extra de Navidad
- La entidad CaixaBank pone a la venta una vivienda adosada con 2 dormitorios y patio por solo 29.000 euros