3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Queviures Serra, Sr. Antúnez y Morgan's Mexican Food

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

El guiso de carrillera de Queviures Serra.

Pau Arenós

Ferran Imedio

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Queviures Serra

Queviures Serra

Este colmado centenario del Eixample con el reloj parado se reinventa. Ha tenido a lo largo de 115 años diferentes nombres y propietarios y, en esta nueva etapa, dirigida por David Rubert y Albert Cabanas, predomina la oferta de vinos y platillos sin cocina en un entorno a preservar. Así es el 'nuevo' Queviures Serra.

La ensalada de calabacines con pesto y queso feta de Queviures Serra.

Sr. Antúnez

Sr. Antúnez

El antiguo Mrs. Brown, la coctelería a la que iba Miguel Bosé que luego se convirtió en el bar de tapas Antúnez, inicia una nueva etapa sirviendo platos más elaborados. Podría decirse que es un bistró mediterráneo este Sr. Antúnez.

La torrija con helado de nata y frutos rojos del restaurante Sr. Antúnez.

Morgan's Mexican Food

Morgan's Mexican Food

Este restaurante igual sirve tacos ortodoxos como el de cochinita pibil que más atrevidos como el de berenjena con mole y 'miso', o bocados como la 'tinga' de 'rostit' y el cochifrito ibérico. Así de bien lo pasamos en Morgan's Mexican Food.

Tacos de 'tinga' con pico de gallo y guacamole del restaurante Morgan's Mexican Food.

