Verde ganador
El Invernadero, de Rodrigo de la Calle, vuelve a ser elegido mejor restaurante vegetal del mundo
Ricard Camarena, La Salita, Fierro, Les Cols y La Aquarela son los otros españoles entre los 100 mejores del planeta en la We're Smart Green Guide, la guía más prestigiosa dedicada a la cocina vegetal
El Invernadero, mejor restaurante de verduras del mundo de 2024
Verde que te quiero verde: los mejores restaurantes vegetarianos de Barcelona (y 1 de El Prat de Llobregat)
El restaurante madrileño El Invernadero, del chef Rodrigo de la Calle, ha reeditado el título de mejor restaurante vegetal del mundo, según han anunciado los editores de la prestigiosa clasificación de la We're Smart Green Guide, en una gala celebrada en Londres.
En concreto, junto al restaurante madrileño, que cuenta con una estrella Michelin, concentran el podio de esta edición Central (Perú), elegido en 2023 como el mejor restaurante del mundo, y Flore (Países Bajos).
Innovación, sostenibilidad y uso creativo de los vegetales
Además, en este prestigioso 'ranking' figuran hasta cinco restaurantes españoles entre los 100 mejores del mundo en esta categoría. Así, figuran los valencianos Ricard Camarena Restaurant, que repite en la sexta posición, así como La Salita, el restaurante de la chef Begoña Rodrigo que está en el puesto 11º, y en el 29º, Fierro, el proyecto liderado por Carito Lourenço y Germán Carrizo. Además también están Les Cols (Olot) en el puesto 81º y La Aquarela (Gran Canaria), en el 90º.
La We're Smart Green Guide es la guía más prestigiosa dedicada a la cocina vegetal a nivel mundial. Reconoce a los restaurantes que destacan por su innovación, sostenibilidad y el uso creativo de vegetales en sus propuestas gastronómicas.
