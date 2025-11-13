Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós a una oferta poco habitual

Cierra el restaurante Palo Verde, consagrado a las brochetas

El establecimiento había abierto en 2020 en el Eixample

¿Se van a poner de moda los pinchos? En estos 3 restaurantes ya les sacan punta

Los restaurantes de Barcelona que manejan las brasas con maestría

La morcilla de pato del restaurante Palo Verde, en Barcelona.

La morcilla de pato del restaurante Palo Verde, en Barcelona. / Àngel García

Cata Mayor

Cata Mayor

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cierra uno de los restaurante la más interesantes de la ciudad: Palo Verde, donde el cocinero Ludwig Amiable y el diseñador Andrés Bluth reivindicaban una «cocina esencial, primitiva y básica» basada en la parrilla. Abierto en 2020, su nombre se debía a apuesta por el pincho, ya que su nombre se refería a la brocheta («cocina al carbón pinchada en un palo») y a una expresión uruguaya. «Un palo verde es un millón de dólares. Quien tiene un palo verde, tiene la vida solucionada», explicaban.

No les ha solucionado la vida a los miembros del equipo, que no han cerrado porque vaya mal el negocio sino por su diferente maneras de ser y hacer.

Más allá de los pinchos

De este restaurante del Eixample quedará para la memoria, en el apartado de empalados, el de morcilla de pato, magnífico. Era un trabajo anatómico-forense: pulmón, sangre, hígado, riñones, corazón, tráquea, mollejas... La morcilla -y puré de patata y jugo de pato y mostaza- escaseaba porque Amiable (ex de Tapas 24, Gresca y Suculent), necesitaba reunir los interiores de varios ánades para armar un frankenstein atractivo.

Noticias relacionadas y más

Más allá de los pinchos, había otros platos reseñables como el pimiento rojo escalivado (y también pasado por el horno y pintado con salsa 'teriyaki') y polvo de aceitunas, los ñoquis con ‘maitake' (seta), mantequilla y limón, y el ‘suquet' con gambas, 'rovellons' y mayonesa de azafrán y ajos. Y tenía una enorme bodega de vinos naturales con unas 280 referencias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL