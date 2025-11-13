Estos chefs triunfan con sus propios restaurantes en dos grandes ciudades europeas

El talento que hay en los fogones catalanes se puede medir de muchas maneras. Una de ellas es el éxito que tienen en el extranjero algunos de los cocineros catalanes que han apostado por abrir un restaurante más allá de nuestras fronteras. Es el caso de estos dos 'cracks', uno en Helsinki y otro en Zúrich, dos grandes ciudades europeas.

Carlos Henriques, Luka Balac y Albert Franch, los tres socios del restaurante Nolla. / Antti Angeria

Nolla (Helsinki)

Albert Franch, de Sallent, y dos socios decidieron hace siete años crear uno de los pocos restaurantes del mundo con la aspiración de no dejar envases o sobras. Incluso tiene un compostador en la sala. La verdad es que es una cocina de 10 con residuos 0. Así ha sido nuestra experiencia en Nolla.

Zineb Hattab, en el restaurante Kle, en Zúrich (Suiza). / Erna Drion

Kle (Zúrich)

Zineb Hattab es una chef de Blanes que fue ingeniera y que triunfa en Zúrich con su restaurante vegano con estrella, llamado Kle. También con otros dos establecimientos, Dar y Cor.