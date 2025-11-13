Éxito internacional
Estos chefs triunfan con sus propios restaurantes en dos grandes ciudades europeas
Estos cocineros se han ganado un merecido prestigio por sus establecimientos en Helsinki y Zúrich
La catalana que triunfa en París con su restaurante de cocina catalana y española
Òscar Bosch, el chef catalán que triunfa en Brasil
El talento que hay en los fogones catalanes se puede medir de muchas maneras. Una de ellas es el éxito que tienen en el extranjero algunos de los cocineros catalanes que han apostado por abrir un restaurante más allá de nuestras fronteras. Es el caso de estos dos 'cracks', uno en Helsinki y otro en Zúrich, dos grandes ciudades europeas.
Nolla (Helsinki)
Albert Franch, de Sallent, y dos socios decidieron hace siete años crear uno de los pocos restaurantes del mundo con la aspiración de no dejar envases o sobras. Incluso tiene un compostador en la sala. La verdad es que es una cocina de 10 con residuos 0. Así ha sido nuestra experiencia en Nolla.
Kle (Zúrich)
Zineb Hattab es una chef de Blanes que fue ingeniera y que triunfa en Zúrich con su restaurante vegano con estrella, llamado Kle. También con otros dos establecimientos, Dar y Cor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- La Comisión incluye a España entre los países sometidos a una 'desproporcionada' presión migratoria y optará a ayudas
- La entidad CaixaBank pone a la venta una vivienda adosada con 2 dormitorios y patio por solo 29.000 euros
- El paseo de Gràcia estrena la Navidad con un árbol gigante inspirado en Gaudí
- En Sant Esteve Sesrovires, pueblo de Rosalía, hay olivos y mucho aceite
- El bonito pueblo costero a tan solo 20 minutos de Cornellà
- El fabricante de salchichas alemanas Schara cierra su planta en Barcelona y despide a 56 personas
- Catalunya diseña su red ferroviaria del futuro: tres nuevas estaciones AVE, empresa pública de trenes y dos grandes ejes que reordenan el mapa