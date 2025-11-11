10 terrazas de Barcelona donde el otoño se vive (y se saborea) mejor

A pesar de ser una estación conocida como nostálgica, el otoño en Barcelona no apaga las ganas de salir. Con su clima amable y sus días luminosos, la ciudad invita a disfrutar del aire libre sin prisas. Con vistas, con tranquilidad, íntimas o cañeras, cada terraza tiene su propio ADN y su público. Solo queda elegir la que mejor se adapta, porque hay muchas y todas tienen algo en común: el placer de estar fuera.

SíSí Rooftop: Sí a la comida mexicana

Recién inaugurada a principios de otoño, esta terraza situada en la planta 15ª del Hotel The Social Hub (Cristóbal de Moura, 49), en pleno Poblenou, es toda una invitación a quedarse y repetir. Lo tiene todo: interiorismo cuidado, piscina que invita al chapuzón (o al menos a soñarlo), cócteles de autor firmados por Marc Álvarez (Sips) y una carta de cocina mexicana contemporánea que está dando mucho que hablar. El chef Adam Rawson propone un diálogo entre México y Barcelona, donde el producto local y la brasa se combinan con sabores frescos, atrevidos y llenos de vida. Entre sus imprescindibles: el aguachile de róbalo con leche de tigre de ají amarillo y la Güero Burger con 'allioli' de chipotle y queso Cabrales. Música, tumbonas y un ambiente relajado con vistas de ensueño que pide alargar la tarde hasta el anochecer. En SíSí Rooftop, todo invita a decir: sí, sí.

La Greca: el merendero urbano de Montjuïc

Entre los jardines del Grec, La Greca (paseo de Santa Madrona, 38) acaba de abrir sus puertas con un concepto tan sencillo como irresistible: recuperar la tradición del merendero barcelonés. Con mesas bajo los árboles, precios populares y un entorno verde sin rastro de ruido urbano, este chiringuito con alma de barrio se ha convertido en el nuevo refugio de Poble-sec. La cocina, firmada por el equipo de Casa Xica, apuesta por guisos, bocadillos planchados, arroces sabrosos y postres caseros. 'Family-friendly', relajado y con ambiente de sobremesa eterna, promete ser el nuevo clásico de la montaña urbana.

Alení: la noche en Poble-sec

En el patio interior del Hotel Brummell (Nou de la Rambla, 174), Alení se convierte, al caer el sol, en un refugio casi secreto. Entre muros cubiertos de vegetación y la luz temblorosa de las velas, este espacio del grupo Funky revela su faceta más íntima. La propuesta gastronómica, ideada por Seyma Ozkaya y Dila Karpat, se inspira en los sabores de Oriente Medio, reinterpretados con sutileza y producto fresco. Cocina sin artificios, platos que se comparten, aromas que envuelven. Perfecto para cenas pausadas, conversaciones largas y noches que invitan a quedarse bajo el parpadeo de la llama.

Chandigarh Café: el jardín en Pedralbes

Ubicado en una casa con jardín en Pedralbes, Chandigarh Café (avenida de Esplugues, 105) es un rincón donde el tiempo parece detenerse. Rodeado de árboles y plantas, su terraza invita a pasar el día entre platos de inspiración mediterránea con guiños a la cocina italiana. Ligero, elegante y con ese aire doméstico que solo tienen los lugares bien pensados. Comida, color y alegría. Terraza, música y buena compañía. Todo solo puede ser alegría en un enclave como este, donde cada detalle parece diseñado para celebrar el buen vivir.

La Central del Raval: café, libros y mantita (solo si hace falta)

Escenario de película: café, libro y una manta ligera. La terraza del café de la librería La Central del Raval (Elisabets, 6), ubicada en la antigua Capilla de la Misericòrdia, combina el romanticismo de lo bohemio con el placer simple de leer al sol con un buen bocata y una copa o bebida caliente. Se accede desde el establecimiento o los jardines de la Casa de la Misericòrdia, y es uno de esos rincones donde el silencio se adereza con el sonido del pasar de las páginas de un libro.

Bonavista: la azotea con espíritu setentero y minigolf

Sobre el Hotel Moxy Barcelona (Mallorca, 1), Bonavista combina coctelería, estética pop y minigolf con vistas. Inspirada en los edificios de Miami de los años 70, su decoración colorida y su carta de tapeo y platillos frescos e internacionales la convierten en una de las aperturas más divertidas del año. Perfecta para tardes con amigos, risas y cócteles con personalidad. Y muy buenas vibraciones.

Rooftop Garden: clásico eterno del Hotel El Palace

El jardín en la azotea más grande de Barcelona (1.500 metros cuadrados) es también el más romántico. Inspirado en los paisajes de Ramon Casas, este espacio del Hotel Palace (Gran Via de les Corts Catalanes, 668) ofrece piscina, restaurante y bar en un entorno que parece suspendido del bullicio. Abierto todo el año, acoge actividades como yoga, cine al aire libre y cenas bajo las estrellas.

The Roof: vistas que enamoran

En la 10ª planta del Hotel The Barcelona Edition (avenida de Francesc Cambó, 14), The Roof es un pequeño oasis con vistas panorámicas al Born. Su carta ligera, con zumos, 'kombuchas' y platillos saludables, lo hace ideal para cualquier hora del día. Cuando llega el frío, el espacio acristalado mantiene el encanto de esta terraza que celebra el arte de mirar la ciudad desde arriba.

El Jardín del Alma: un edén urbano

En el corazón del Hotel Alma Barcelona (Mallorca, 271), este oasis verde ofrece la calma que escasea en la ciudad. Con su doble oferta gastronómica -coctelería relajada o restaurante sofisticado-, El Jardín del Alma es un clásico para quienes buscan desconectar sin irse lejos. Entre vegetación, mobiliario campestre y cócteles perfectos, es fácil olvidar que estamos en pleno Eixample.

Uno de los platos del Kasa Hanaka del centro cívico Mas Guinardó, desde cuya terraza se disfruta de una fantástica panorámica de Barcelona. / El Periódico

Kasa Hanaka: 'udon' con vistas

En el centro cívico de Horta, Mas Guinardó, se encuentra una de las terrazas más tranquilas, amplias y espectaculares de Barcelona, con vistas 360º a toda la ciudad, del mar a la montaña. Aquí, la taberna japonesa Kasa Hanaka rinde homenaje al 'udon' con versiones de inspiración catalana y mediterránea, junto a otros platos de la gastronomía nipona como el estofado de cerdo al estilo Hayashi, entre otros. Un lugar que invita a desconectar, disfrutar de la calma y saborear buena comida mientras la ciudad se extiende a tus pies.