Direcciones imprescindibles
4 grandes restaurantes de ciudades alrededor de Barcelona
Están fuera de la capital catalana pero muy cerquita, así que vale la pena desplazarse hasta allí para disfrutar de sus platazos
Los mejores restaurantes para acercarse a Badalona
Buenos restaurantes del Baix Llobregat que merecen una visita
Barcelona es una de las capitales gastronómicas a nivel mundial, y no solo por la cantidad de estrellas Michelin que lucen sus establecimientos, también por el nivel general de la oferta. Pero fuera de la ciudad, aunque muy cerquita (L'Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona...), hay restaurantes que hacen un trabajo excepcional. Aquí señalamos unos cuantos. ¡Vale la pena desplazarse hasta allí!
L'Artesana de Santa Eulàlia
L’Artesana se desdobla, con un segundo restaurante junto a la Ciutat de la Justícia, la misma propiedad de tres socios que abrieron el primero en Poblenou (Pau Pons, Héctor Barbero y Romina Reyes) y la voluntad de servir al barrio. «Hay que dar valor a lo que no está en el centro y fomentar el menú de mediodía», explica Pau sobre L'Artesana de Santa Eulàlia.
Gastro Garatxe
En este restaurante de El Prat de Llobregat 'reparan' la alta cocina. Al frente de negocio andan Carlos Novo y Eric Ochoa, que en su primera ubicación cocinaban en un taller de L’Hospitalet. Ahora trabajan en una barra de tres brazos para una quincena de personas. Así Gastro Garatxe.
Lluerna (Santa Coloma de Gramenet)
El cocinero Víctor Quintillà propone platos elaborados con “productos humildes” en los que mandan el sabor, la simplicidad y la belleza. En la sala, está su pareja y sumiller, Mar Gòmez. Un dúo discreto cuyo trabajo ha sabido reconocer la guía Michelin con una estrella. Así brilla Lluerna.
Almarge (Badalona)
Germán Franco y Marta Rombouts trufan en Badalona una cocina recuperadora de tarrinas y guisos con una bodega bien seleccionada. Esta es la crónica de la visita que hizo Pau Arenós a Almarge.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juicio al fiscal general: historia de un mail que todos dicen tener y que solo consta ante notario que reenvió Moncloa
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- España blinda una llegada masiva de gas con contratos para una avalancha de más de 2.100 barcos hasta 2040
- Sánchez afirma que España está trabajando en nuevos impuestos a los jets privados: 'Quien más contamina debe pagar, es lo justo
- Rosalía luce su formación clásica en 'Lux': ''En su manera de cantar se notan unos conocimientos musicales profundos, como en los Beatles
- Residir cerca del mar no alarga la vida: en el interior de España se vive hasta 10 años más que en la costa
- La jueza envía a juicio al teniente general de la Guardia Civil Vázquez Jarava y al empresario canario del 'caso Cuarteles
- Las subcontratas del Camp Nou llevan casi 2 millones de euros en multas por 218 fraudes laborales en las obras