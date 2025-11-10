4 grandes restaurantes de ciudades alrededor de Barcelona

Barcelona es una de las capitales gastronómicas a nivel mundial, y no solo por la cantidad de estrellas Michelin que lucen sus establecimientos, también por el nivel general de la oferta. Pero fuera de la ciudad, aunque muy cerquita (L'Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Badalona...), hay restaurantes que hacen un trabajo excepcional. Aquí señalamos unos cuantos. ¡Vale la pena desplazarse hasta allí!

Las albóndigas con sepia de L'Artesana de Santa Eulàlia. / Zowy Voeten

L'Artesana de Santa Eulàlia

L’Artesana se desdobla, con un segundo restaurante junto a la Ciutat de la Justícia, la misma propiedad de tres socios que abrieron el primero en Poblenou (Pau Pons, Héctor Barbero y Romina Reyes) y la voluntad de servir al barrio. «Hay que dar valor a lo que no está en el centro y fomentar el menú de mediodía», explica Pau sobre L'Artesana de Santa Eulàlia.

El magret con puré de pera de Gastro Garatxe. / Jordi Otix

Gastro Garatxe

En este restaurante de El Prat de Llobregat 'reparan' la alta cocina. Al frente de negocio andan Carlos Novo y Eric Ochoa, que en su primera ubicación cocinaban en un taller de L’Hospitalet. Ahora trabajan en una barra de tres brazos para una quincena de personas. Así Gastro Garatxe.

Mar Gómez y Víctor Quintillà, del restaurante Lluerna. / Joan Cortadellas

Lluerna (Santa Coloma de Gramenet)

El cocinero Víctor Quintillà propone platos elaborados con “productos humildes” en los que mandan el sabor, la simplicidad y la belleza. En la sala, está su pareja y sumiller, Mar Gòmez. Un dúo discreto cuyo trabajo ha sabido reconocer la guía Michelin con una estrella. Así brilla Lluerna.

El hojaldre de tomate, setas, pesto y queso de Almarge. / Joan Cortadellas

Almarge (Badalona)

Germán Franco y Marta Rombouts trufan en Badalona una cocina recuperadora de tarrinas y guisos con una bodega bien seleccionada. Esta es la crónica de la visita que hizo Pau Arenós a Almarge.