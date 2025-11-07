Sabores de siempre
Si quieres pasar un fin de semana probando las mejores patatas fritas, apunta estos 3 restaurantes de Barcelona
Tres direcciones infalibles para volverse majareta con este bocado tan popular
¡Macarrones! Los mejores restaurantes donde darse un festival
En estos 3 sitios de Barcelona preparan unos fideos que convertirán tu fin de semana en una maravilla
Si quieres dar alegría marinera a tu fin de semana, aquí te proponemos una visita a cualquiera de estos tres establecimientos donde bordan las patatas fritas.
Aüc Bar
Joan Martínez y Takeshi Somekawa (Dos Pebrots) se han aliado para abrir un comedor, donde solo aspiran a recibir este elogio: "És bo". Lo consiguen. Está en Sarrià-Sant Gervasi y triunfa, entre otras cosas, por sus patatas fritas. Así es Aüc Bar.
Can Ugal
El nombre del restaurante tiene guasa: léase al revés y saldrá cómo se llamaba el negocio que les precedió. ¡Lagunak! Era un clásico de Les Corts, un asador vasco caído bajo el rodillo de la pandemia. Conserva la curiosa estructura interior y las vigas que recordaban un caserío y la chuleta de vaca a la parrilla, pero el resto de las huellas del viejo negocio han sido pintadas. Ahora, es una casa de comidas seria con manteles y servilletas que ya ha visitado el entrenador del Barça Hansi Flick. Te cuenta todo Pau Arenós en la crónica que escribió sobre Can Ugal.
La Fonda de Pirenaicas
Miguel Puchol abre una fonda en Gràcia con incunables de la cocina catalana después de haber asentado el modelo de Mantequerías Pirenaicas. Sus patatas fritas son sobresalientes pero hay más platos, que aparecen en esta crónica sobre La Fonda de Pirenaicas.
